Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn các nước hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn

Sáng 21/10, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Hội nghị vận động tài trợ nguồn lực phục vụ công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại sứ quán các nước; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; các chuyên gia, nhà khoa học.

Hội nghị là diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, vận động tài trợ, thu hút nguồn lực, đặc biệt là 13 quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Tổng giám đốc Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, thông tin tại hội nghị, giai đoạn 2023 - 2024, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa cho biết, công tác khắc phục hậu quả bom mìn đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành kế hoạch, đề án, văn bản pháp lý, xây dựng chương trình đào tạo làm cơ sở cho công tác vận động tài trợ và sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; đã vận động được 44 dự án với tổng giá trị cam kết viện trợ 138,5 triệu USD…

Thiếu tướng Trần Trung Hòa thông tin thêm, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn trên toàn quốc được hơn 73.000 ha. Trọng tâm là các dự án “Rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang” giai đoạn 2020 - 2025, đã hoàn thành được 3.200ha.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương sự nỗ lực của các cấp, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2023-2024 (Chương trình 504).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng gửi lời cảm ơn chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn.

Để đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hoàn thành việc tổng kết Chương trình 504 trong năm 2025, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn mới đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp với thực tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà cho nạn nhân chịu ảnh hưởng từ bom mìn.

Thượng tướng yêu cầu, cần khẩn trương hoàn thành xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và tham mưu, xây dựng các đề án, dự án, các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý, nên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ; tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, xử lý bom mìn và đào tạo, tập huấn; huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về công nghệ, tài chính..., bảo đảm minh bạch, tin cậy.

Ngoài ra, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế tiếp tục chung tay hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Nhân dịp này, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam và Tổ chức Peace Trees VietNam - Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN) đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước; 3 tổ chức quốc tế, 19 tập thể và 7 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2022.