Thủ tướng yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân nghiên cứu xây dựng Đề án "Vòm Phòng không bền vững"

Quân chủng Phòng không - Không quân với những chiến công lẫy lừng

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không – Không quân (22/10/1963 - 22/10/2025).

Thực hiện Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/10/1963, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Quân đội ta và ngày 22/10 trở thành ngày truyền thống Quân chủng Phòng không – Không quân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. Ảnh VGP

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và phát triển, Quân chủng Phòng không - Không quân đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, 147 lượt tập thể, 150 lượt cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; cùng hàng nghìn huân, huy chương các loại tặng cho các tập thể và cá nhân. Quân chủng vinh dự 17 lần được Bác Hồ đến thăm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm nhiều lần. Quân chủng có 7.429 liệt sĩ, 10.120 đồng chí thương bệnh binh, còn sống khoảng 3.000 đồng chí, trong đó có 17 đồng chí đang công tác tại Quân chủng.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không – Không quân vì những thành tích xuất sắc đột xuất.

Trong phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng lực lượng phòng không, không quân, thể hiện tư duy chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, không để bị động, bất ngờ trước các cuộc tấn công chiến lược đường không của đối phương.

Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân đã viết nên những trang sử vàng của lòng quả cảm, trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, với những chiến công có ý nghĩa lịch sử, chiến lược, góp phần xoay chuyển cục diện cách mạng của đất nước ta.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn Pháo cao xạ 367 non trẻ bằng hoả lực phòng không bắn rơi hàng chục máy bay của địch, cắt đứt cầu hàng không, góp phần cô lập, tạo thuận lợi cho bộ binh bao vây, áp sát, tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm, lập nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Ngày 5/8/1964, trong trận đầu ra quân, các đơn vị của Quân chủng đã lập nên chiến thắng rực rỡ, bắn rơi 8 máy bay, mở đầu truyền thống "Đánh thắng trận đầu", củng cố niềm tin "Dám đánh - Biết đánh - Quyết thắng" trước không quân hiện đại bậc nhất thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: VGP

Tiếp đó, tháng 4/1965, trong cuộc chiến với lực lượng lớn Không quân Mỹ đánh phá cầu Hàm Rồng - huyết mạch giao thông chiến lược, những người lính Phòng không - Không quân đã bắn rơi 47 máy bay địch, chứng minh khả năng đánh bại không quân Mỹ.

Đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược vĩ đại trên không - "Trận Điện Biên Phủ trên không", trong 12 ngày đêm, quân và dân, mà nòng cốt là lực lượng Phòng không - Không quân đã lập chiến thắng huyền thoại bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 pháo đài bay B-52, tạo bước ngoặt chiến lược xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải nối lại đàm phán, ký Hiệp định Paris rút quân khỏi Việt Nam, tạo bước ngoặt chiến lược cho giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân chủng vừa là lực lượng chủ lực, nòng cốt, vừa là lực lượng hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho quân và dân ta "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đã đạt được trong 62 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng Quân chủng được đón nhận Danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn huy hiệu Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân - Ảnh: VGP

Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động bay của máy bay dân sự, quân sự

Theo Thủ tướng, trong giai đoạn tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; gia tăng nguy cơ xung đột, chiến tranh. Chiến tranh hiện đại có xu hướng ứng dụng công nghệ cao, vũ khí thông minh, phương tiện bay không người lái, tác chiến điện tử, không gian mạng... Đặc biệt, các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, tấn công đường không, tên lửa luôn là mũi đột kích chủ yếu, vì vậy, phòng không - không quân trở thành tuyến đầu của phòng thủ chiến lược quốc gia.

Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ ngày càng khó khăn, thách thức và nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển là trọng yếu. Thủ tướng đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục phát huy truyền thống "trung với Đảng, hiếu với dân", phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nắm chắc tình hình, giữ vững chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trên không và các mặt trận khác; tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng; xây dựng và phát triển lực lượng với tinh thần "ba không": Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không tự mãn, thỏa mãn, không sợ bất cứ kẻ thù nào, đã ra quân là chiến thắng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Thủ tướng đề nghị Quân chủng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Thứ ba, đột phá phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực chiến đấu và quản lý; củng cố và đột phá về công nghiệp quốc phòng.

Thứ tư, quản lý, kiểm soát và bảo vệ vững chắc không phận quốc gia. Giám sát và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động bay của máy bay dân sự, quân sự, trong nước và nước ngoài; bảo vệ an toàn cho các trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng; trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án "Vòm Phòng không bền vững". Giúp duy trì an ninh, trật tự trên không, điều hành bay an toàn, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, du lịch và giao thương quốc tế diễn ra an toàn và thông suốt.

Thứ năm, tiếp tục chú trọng và làm tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Thứ sáu, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác đối ngoại, giao lưu quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế, uy tín của Quân chủng, của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tăng cường hợp tác quốc tế để góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm vũ khí, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.