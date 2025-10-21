Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Tin tức
Thứ ba, ngày 21/10/2025 13:16 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân nghiên cứu xây dựng Đề án "Vòm Phòng không bền vững"

+ aA -
X.A Thứ ba, ngày 21/10/2025 13:16 GMT+7
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân phát huy lịch sử hào hùng, tiếp tục là "Lá chắn thép" bảo vệ bầu trời Tổ quốc thiêng liêng và thiết lập thế trận phòng thủ chiến lược, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án "Vòm Phòng không bền vững".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Quân chủng Phòng không - Không quân với những chiến công lẫy lừng

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không – Không quân (22/10/1963 - 22/10/2025).

Thực hiện Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/10/1963, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Quân đội ta và ngày 22/10 trở thành ngày truyền thống Quân chủng Phòng không – Không quân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. Ảnh VGP

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và phát triển, Quân chủng Phòng không - Không quân đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, 147 lượt tập thể, 150 lượt cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; cùng hàng nghìn huân, huy chương các loại tặng cho các tập thể và cá nhân. Quân chủng vinh dự 17 lần được Bác Hồ đến thăm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm nhiều lần. Quân chủng có 7.429 liệt sĩ, 10.120 đồng chí thương bệnh binh, còn sống khoảng 3.000 đồng chí, trong đó có 17 đồng chí đang công tác tại Quân chủng.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không – Không quân vì những thành tích xuất sắc đột xuất.

Trong phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng lực lượng phòng không, không quân, thể hiện tư duy chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, không để bị động, bất ngờ trước các cuộc tấn công chiến lược đường không của đối phương.

Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân đã viết nên những trang sử vàng của lòng quả cảm, trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, với những chiến công có ý nghĩa lịch sử, chiến lược, góp phần xoay chuyển cục diện cách mạng của đất nước ta.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn Pháo cao xạ 367 non trẻ bằng hoả lực phòng không bắn rơi hàng chục máy bay của địch, cắt đứt cầu hàng không, góp phần cô lập, tạo thuận lợi cho bộ binh bao vây, áp sát, tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm, lập nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Ngày 5/8/1964, trong trận đầu ra quân, các đơn vị của Quân chủng đã lập nên chiến thắng rực rỡ, bắn rơi 8 máy bay, mở đầu truyền thống "Đánh thắng trận đầu", củng cố niềm tin "Dám đánh - Biết đánh - Quyết thắng" trước không quân hiện đại bậc nhất thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: VGP

Tiếp đó, tháng 4/1965, trong cuộc chiến với lực lượng lớn Không quân Mỹ đánh phá cầu Hàm Rồng - huyết mạch giao thông chiến lược, những người lính Phòng không - Không quân đã bắn rơi 47 máy bay địch, chứng minh khả năng đánh bại không quân Mỹ.

Đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược vĩ đại trên không - "Trận Điện Biên Phủ trên không", trong 12 ngày đêm, quân và dân, mà nòng cốt là lực lượng Phòng không - Không quân đã lập chiến thắng huyền thoại bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 pháo đài bay B-52, tạo bước ngoặt chiến lược xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải nối lại đàm phán, ký Hiệp định Paris rút quân khỏi Việt Nam, tạo bước ngoặt chiến lược cho giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân chủng vừa là lực lượng chủ lực, nòng cốt, vừa là lực lượng hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho quân và dân ta "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đã đạt được trong 62 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng Quân chủng được đón nhận Danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn huy hiệu Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân - Ảnh: VGP

Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động bay của máy bay dân sự, quân sự

Theo Thủ tướng, trong giai đoạn tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; gia tăng nguy cơ xung đột, chiến tranh. Chiến tranh hiện đại có xu hướng ứng dụng công nghệ cao, vũ khí thông minh, phương tiện bay không người lái, tác chiến điện tử, không gian mạng... Đặc biệt, các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, tấn công đường không, tên lửa luôn là mũi đột kích chủ yếu, vì vậy, phòng không - không quân trở thành tuyến đầu của phòng thủ chiến lược quốc gia.

Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ ngày càng khó khăn, thách thức và nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển là trọng yếu. Thủ tướng đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục phát huy truyền thống "trung với Đảng, hiếu với dân", phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nắm chắc tình hình, giữ vững chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trên không và các mặt trận khác; tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng; xây dựng và phát triển lực lượng với tinh thần "ba không": Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không tự mãn, thỏa mãn, không sợ bất cứ kẻ thù nào, đã ra quân là chiến thắng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Thủ tướng đề nghị Quân chủng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Thứ ba, đột phá phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực chiến đấu và quản lý; củng cố và đột phá về công nghiệp quốc phòng.

Thứ tư, quản lý, kiểm soát và bảo vệ vững chắc không phận quốc gia. Giám sát và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động bay của máy bay dân sự, quân sự, trong nước và nước ngoài; bảo vệ an toàn cho các trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng; trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án "Vòm Phòng không bền vững". Giúp duy trì an ninh, trật tự trên không, điều hành bay an toàn, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, du lịch và giao thương quốc tế diễn ra an toàn và thông suốt.

Thứ năm, tiếp tục chú trọng và làm tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Thứ sáu, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác đối ngoại, giao lưu quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế, uy tín của Quân chủng, của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tăng cường hợp tác quốc tế để góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm vũ khí, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tham khảo thêm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chất lượng cán bộ cấp xã là vấn đề đáng lo ngại nhất

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chất lượng cán bộ cấp xã là vấn đề đáng lo ngại nhất

Đại biểu Quốc hội nêu việc sở có đến mười mấy phó giám đốc nhưng cấp xã lại thiếu cán bộ có chuyên môn

Đại biểu Quốc hội nêu việc sở có đến mười mấy phó giám đốc nhưng cấp xã lại thiếu cán bộ có chuyên môn

Hà Nội đề xuất tận dụng gầm cầu cạn, đường trên cao cho không gian văn hóa, thể thao công cộng: Còn nhiều băn khoăn

Hà Nội đề xuất tận dụng gầm cầu cạn, đường trên cao cho không gian văn hóa, thể thao công cộng: Còn nhiều băn khoăn

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà: Sắp xếp hơn 90.000 thôn, tổ dân phố cần đặc biệt quan tâm công tác nhân sự

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà: Sắp xếp hơn 90.000 thôn, tổ dân phố cần đặc biệt quan tâm công tác nhân sự

Hơn 170 phụ nữ từ các đơn vị hải quân phía Nam đồng diễn áo dài ngày 20/10

Hơn 170 phụ nữ từ các đơn vị hải quân phía Nam đồng diễn áo dài ngày 20/10

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone

Chiều 19/10, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định tuyển chọn vào Công an nhân dân, phong cấp bậc hàm cho 8 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Chính phủ sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức
Chính phủ sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp

Nhiều địa phương đã khởi tố bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Tin tức
Nhiều địa phương đã khởi tố bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Đà Nẵng: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, nhiều xe hư hỏng nặng

Tin tức
Đà Nẵng: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, nhiều xe hư hỏng nặng

Ông Đặng Hồng Sỹ được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tin tức
Ông Đặng Hồng Sỹ được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đọc thêm

Thực khách tá hỏa khi phát hiện... răng người trong xúc xích, dimsum
Xã hội

Thực khách tá hỏa khi phát hiện... răng người trong xúc xích, dimsum

Xã hội

Nhiều trường hợp thực khách phát hiện răng người trong thức ăn đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại Trung Quốc.

Thua liểng xiểng trong nước, tâm trạng của Thép xanh Nam Định ra sao?
Thể thao

Thua liểng xiểng trong nước, tâm trạng của Thép xanh Nam Định ra sao?

Thể thao

3 trận thua liên tiếp tại V.League 2025/2026 khiến Thép xanh Nam Định bị nghi ngờ về động lực và tham vọng tại giải quốc nội, thế nhưng khi bước ra sân chơi châu lục, tinh thần của họ vẫn rất thoải mái...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chất lượng cán bộ cấp xã là vấn đề đáng lo ngại nhất
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chất lượng cán bộ cấp xã là vấn đề đáng lo ngại nhất

Tin tức

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ chất lượng cán bộ cấp xã là vấn đề đáng lo ngại nhất. Chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức đặc biệt là cấp xã của chúng ta còn có những khó khăn, bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu.

Giữ thang cho hàng xóm sửa điện, người đàn ông bất ngờ bị bỏng nặng
Xã hội

Giữ thang cho hàng xóm sửa điện, người đàn ông bất ngờ bị bỏng nặng

Xã hội

Giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà, người đàn ông bất ngờ bị bỏng do nổ hồ quang điện dẫn đến bỏng nặng, đe doạ tính mạng.

Kiến nghị nâng gấp 10 lần mức cá cược hợp pháp, lên tối đa 100 triệu đồng mỗi ngày
Kinh tế

Kiến nghị nâng gấp 10 lần mức cá cược hợp pháp, lên tối đa 100 triệu đồng mỗi ngày

Kinh tế

Theo kiến nghị của doanh nghiệp thông qua VCCI, mức trần 10 triệu đồng đề xuất tại Dự thảo vẫn còn quá thấp so với thực tiễn thị trường và chưa đủ tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả.

Cánh đồng Vua trồng loại quả giòn ngọt này ở Hải Phòng ai nếm cũng ham, sao lại gắn biển có chữ '3 không'?
Nhà nông

Cánh đồng Vua trồng loại quả giòn ngọt này ở Hải Phòng ai nếm cũng ham, sao lại gắn biển có chữ "3 không"?

Nhà nông

Không sử dụng chất kích thích tăng trưởng, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và không vứt vỏ bao thuốc thuốc bảo vệ thực vật , rác thải tại cánh đồng. Đó là tiêu chí đang được thực hiện tại những cánh đồng ổi lê nức tiếng ở cánh đồng Vua ở Hải Phòng.

Đại biểu Quốc hội than thở: “Mua nhẫn cưới cũng không thể”
Kinh tế

Đại biểu Quốc hội than thở: “Mua nhẫn cưới cũng không thể”

Kinh tế

“Nhiều người dân phản ánh, chỉ muốn mua một chiếc nhẫn cưới cũng không thể mua nổi, trong khi trước đây điều này rất dễ dàng”, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) nói.

Con động vật lắm chân này xưa rẻ như cho, bò lổm ngổm, đi qua ngó lơ, cả làng ở Cà Mau bắt làm món gì mà hút hàng?
Nhà nông

Con động vật lắm chân này xưa rẻ như cho, bò lổm ngổm, đi qua ngó lơ, cả làng ở Cà Mau bắt làm món gì mà hút hàng?

Nhà nông

Con ba khía-một loài động vật hoang dã thuộc lớp giáp xác sống ở vùng bãi bồi đất Cà Mau xưa nhiều vô số kể, rẻ như cho, bò lổm ngổm, đi qua ngó lơ. Để ăn con ba kía kiểu lâu dài, người Cà Mau xưa nghĩ ra cách muối ba khía. Dần dà, nghề muối con rẻ rề họ cua này trở thành nghề kiếm ra tiền khi người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến vị thơm, ngon của ba khía muối.

Hiện trạng khu đất vàng gần 32ha ở Bến Nhà Rồng, TP.HCM sẽ làm công viên văn hóa thay vì khu đô thị
Chuyển động Sài Gòn

Hiện trạng khu đất vàng gần 32ha ở Bến Nhà Rồng, TP.HCM sẽ làm công viên văn hóa thay vì khu đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Khu đất vàng diện tích gần 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ được quy hoạch thành công viên kết hợp mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành phát triển các dịch vụ cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội: Người ít nhưng việc vẫn phải chạy, ai không thích nghi thì đứng qua một bên để người khác làm
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Người ít nhưng việc vẫn phải chạy, ai không thích nghi thì đứng qua một bên để người khác làm

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khi tinh gọn bộ máy người ít nhưng việc vẫn phải chạy. Ai không thích nghi được với chuyển đổi số, không ứng dụng thì đứng qua một bên để người khác làm.

Võ Tắc Thiên từng yêu đơn phương người đàn ông nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ Tắc Thiên từng yêu đơn phương người đàn ông nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Võ Tắc Thiên, nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc là người đàn bà độc đoán, phóng túng, nhưng đến cuối đời lại dành tình cảm cho một con người đơn giản….

Bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản
Điểm nóng

Bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản

Điểm nóng

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi đã chính thức trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại cả hai viện của Quốc hội.

4 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác, gồm những vị trí nào?
Bạn đọc

4 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác, gồm những vị trí nào?

Bạn đọc

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP nêu rõ 4 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác.

HLV Văn Sỹ Sơn đã mang tới điều gì cho SLNA?
Thể thao

HLV Văn Sỹ Sơn đã mang tới điều gì cho SLNA?

Thể thao

SLNA đã có những sự thay đổi rõ nét dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn. Và điều đó đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được 1 điểm quan trọng trước CLB CAHN.

SeABank mang cơ hội săn vé miễn phí cho khách hàng trải nghiệm Mỹ Tâm Live Concert 2025
Kinh tế

SeABank mang cơ hội săn vé miễn phí cho khách hàng trải nghiệm Mỹ Tâm Live Concert 2025

Kinh tế

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) là Nhà tài trợ độc quyền Live Concert 2025 - See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm. Đồng hành cùng sự kiện âm nhạc lớn nhất năm, SeABank thể hiện cam kết “lấy khách hàng làm trọng tâm” khi không chỉ mang đến các giải pháp tài chính tối ưu mà còn đem lại những trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc với mong muốn nâng cao chất lượng sống và giá trị tinh thần cho khách hàng.

Ân nhân Thương Tín trả nợ thay danh hài nổi tiếng, mừng vì giúp đúng người
Văn hóa - Giải trí

Ân nhân Thương Tín trả nợ thay danh hài nổi tiếng, mừng vì giúp đúng người

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu – người từng cưu mang diễn viên Thương Tín – chia sẻ với với PV Dân Việt về việc giúp đỡ trả nợ thay cho danh hài Thanh Tùng.

Đà Nẵng: Nữ ca sĩ phớt lờ hiệu lệnh, lái ô tô bỏ chạy rồi hút “bóng cười” trước công an
Pháp luật

Đà Nẵng: Nữ ca sĩ phớt lờ hiệu lệnh, lái ô tô bỏ chạy rồi hút “bóng cười” trước công an

Pháp luật

Một nữ ca sĩ trên địa bàn bị xử phạt gần 70 triệu đồng sau khi lái ô tô không có giấy phép, phớt lờ hiệu lệnh của lực lượng CSGT rồi hút “bóng cười” ngay trước mặt công an.

10 ngày cao điểm, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã lập biên bản xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

10 ngày cao điểm, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã lập biên bản xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

Trong 10 ngày cao điểm, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã lập biên bản xử lý 17.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, nhiều “đấng mày râu” nhậu quá chén nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, có trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Tin mới từ lực lượng chức năng Đà Nẵng, kích hoạt phương án, hỗ trợ di dời tài sản, tránh bão số 12-bão Fengshen
Nhà nông

Tin mới từ lực lượng chức năng Đà Nẵng, kích hoạt phương án, hỗ trợ di dời tài sản, tránh bão số 12-bão Fengshen
6

Nhà nông

Tin mới từ lực lượng chức năng Đà Nẵng, kích hoạt phương án, hỗ trợ dân di dời tài sản, tránh bão số 12-bão Fengshen. Đà Nẵng đã kích hoạt ngay phương án phòng chống thiên tai tại địa phương, đưa lực lượng xuống tận các vùng bị ảnh hưởng bão để giúp người dân cũng như di chuyển tài sản...

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSENG cách Hoàng Sa 125km, bao giờ đổ bộ đất liền, suy yếu thành áp thấp?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSENG cách Hoàng Sa 125km, bao giờ đổ bộ đất liền, suy yếu thành áp thấp?

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách Hoàng Sa khoảng 125km về phía Bắc. Đến 23/10, cơn bão số 12 sẽ đổ bộ vào đất liền, rồi suy yếu thành áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Trước Gia Cát Lượng, Lưu Bị từng có trong tay 2 mưu sĩ xuất chúng nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trước Gia Cát Lượng, Lưu Bị từng có trong tay 2 mưu sĩ xuất chúng nào?

Đông Tây - Kim Cổ

2 nhân vật sở hữu tài năng thương thuyết xuất chúng ấy chính là những công thần giúp Lưu Bị gây dựng sự nghiệp trong buổi đầu đầy gian khó.

Giàu hay nghèo cũng liên quan đến cây trồng trong nhà, trồng 5 loại hoa này, sắc hương rực rỡ, gọi tiền tài về chật két
Gia đình

Giàu hay nghèo cũng liên quan đến cây trồng trong nhà, trồng 5 loại hoa này, sắc hương rực rỡ, gọi tiền tài về chật két

Gia đình

Giàu hay nghèo đôi khi lại có liên quan vào cây trồng trong nhà. Nếu biết chọn và chăm sóc đúng loại, chỉ cần 5 loại hoa rực rỡ sắc hương này thôi, tiền tài sẽ tự tìm đến, mang đến may mắn và thịnh vượng cho cả gia đình.

Phương Tây tuyên bố Quân đội Ukraine đã thất bại lớn
Điểm nóng

Phương Tây tuyên bố Quân đội Ukraine đã thất bại lớn

Điểm nóng

Lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trong Trận Krasnoarmeysk, nhưng vẫn đang thua trận, nhà báo người Ireland Chey Bowes cho biết.

Chuyến bay của ông Putin tới Budapest: Làm thế nào để đi qua không phận châu Âu
Điểm nóng

Chuyến bay của ông Putin tới Budapest: Làm thế nào để đi qua không phận châu Âu

Điểm nóng

Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria Georg Georgiev cho biết, Sofia sẵn sàng cung cấp không phận cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để tới dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hungary.

Khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã biên giới Nghệ An, công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt
Nhân ái

Khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã biên giới Nghệ An, công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Nhân ái

Ký túc xá 2 tầng khang trang được khánh thành giúp học sinh nghèo ở xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An có nơi ở, sinh hoạt hàng ngày, an tâm học tập.

Nhiều mô hình ở các xã miền núi Khánh Hòa được tiếp vốn giúp dân có cuộc sống khấm khá
Nhà nông

Nhiều mô hình ở các xã miền núi Khánh Hòa được tiếp vốn giúp dân có cuộc sống khấm khá

Nhà nông

Những năm qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn các xã Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh,... đã được tiếp vốn kịp thời, nhờ đó nhiều hộ dân đã phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Một sản phẩm OCOP được làm từ bàn tay người thợ Chuyên Mỹ khiến du khách nước ngoài trầm trồ
Nhà nông

Một sản phẩm OCOP được làm từ bàn tay người thợ Chuyên Mỹ khiến du khách nước ngoài trầm trồ

Nhà nông

Từ những mảnh vỏ trai, vỏ ốc tưởng chừng vô tri, những người thợ khảm trai xã Chuyên Mỹ (TP. Hà Nội) đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang đậm hồn Việt. Những sản phẩm ấy không chỉ là di sản làng nghề mà còn mang danh hiệu OCOP minh chứng cho hành trình đổi mới của Hợp tác xã Phú Chuyên trên con đường hội nhập.

Mẫu thiết kế căn hộ hiện đại giữa Hà Nội khiến ai cũng muốn sở hữu
Nhà đất

Mẫu thiết kế căn hộ hiện đại giữa Hà Nội khiến ai cũng muốn sở hữu

Nhà đất

Được làm mới từ một hiện trạng còn có những nhược điểm; kiến trúc sư đã đưa ra những giải pháp kiến trúc, nội thất hợp lý đã làm cho căn hộ tăng tính tiện nghi và thẩm mỹ.

Tin từ Đà Nẵng mới nhất về bão số 12, bão FENGSENG, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP cảnh báo, đã di dời dân
Nhà nông

Tin từ Đà Nẵng mới nhất về bão số 12, bão FENGSENG, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP cảnh báo, đã di dời dân

Nhà nông

Tin từ Đà Nẵng mới nhất về bão số 12, bão FENGSENG, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cảnh báo, lực lượng vũ trang căng mình di dời dân vùng nguy hiểm. Sáng 21/10, Công an xã Trà Leng, Đà Nẵng (địa bàn tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) cho biết, vào đêm qua (21/10), Công an xã xác định khu vực nóc Kon Pin, thôn 2, (xã Trà Linh) có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân với tổng cộng 34 nhân khẩu.

Barcelona vs Olympiakos (23h45 ngày 21/10): Chủ nhà đại thắng?
Thể thao

Barcelona vs Olympiakos (23h45 ngày 21/10): Chủ nhà đại thắng?

Thể thao

Barcelona vs Olympiakos là cuộc đọ sức thuộc lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League và đội chủ nhà có khả năng giành chiến thắng đậm nhờ đẳng cấp vượt trội.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 'có một không hai': Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

4

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

5

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới