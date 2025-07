Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng vừa có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP và một số Công an cấp xã địa bàn trọng điểm, sau khi sáp nhập Hải Dương và Hải Phòng.

Trong 6 tháng, trên địa bàn thành phố xảy ra 603 vụ phạm tội về TTXH, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2024; tỷ lệ điều tra khám phá đạt gần 74%. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 928 đối tượng. Đáng chú ý, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,75% (75/80vụ). Tuy nhiên, vẫn còn một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng...

Đại tá Bùi Trung Thành-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm sau sáp nhập. Ảnh CAHP.

Ngay sau khi hợp nhất Phòng Cảnh sát hình sự CAT Hải Dương và Phòng Cảnh sát hình sự CAHP, những ngày qua, lãnh đạo phòng đã tập trung ổn định nơi ăn, chốn ở; kiện toàn cấp uỷ đơn vị; phân công lãnh đạo phụ trách địa bàn. Đối với những vụ án đang thụ lý điều tra, nhất là các vụ án phức tạp, đơn vị đang tập trung giải quyết, yêu cầu từng đội, tổ công tác, CBCS báo cáo, xác định rõ thời gian giải quyết.

Đối với công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng CSHS đã tập trung hướng dẫn, từng đồng chí lãnh đạo phòng đăng ký lịch làm việc với Công an các xã, phường, đặc khu để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Công an cơ sở và cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với lực lượng Cảnh sát hình sự. Hiện đơn vị đang tập trung nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, công việc đột phá; tập trung rà soát, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu được giao...

Tại hội nghị Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng sau khi hợp nhất CAT Hải Dương và Hải Phòng cũ. Để Phòng CSHS cũng như Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi, hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, Phó Giám đốc CATP đề nghị, Phòng CSHS tập trung rà soát, tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu Bộ Công an và Giám đốc CATP giao.

Trong đó, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền,đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động, nhân cao nhận thức của quần chúng nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó đề cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Mặt khác, siết chặt công tác quản lý đối tượng; chú trọng phát huyhiệu quả Kế hoạch HP22-CATP, không được để trống địa bàn.

Riêng đối với tội phạm đường phố, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Phó Giám đốc đề nghị Phòng CSHS phối hợp với Phòng CSCĐ xây dựng kế hoạch, triển khai các buổi biểu dương lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tiến hành kiểm tra hành chính.Phòng CSHS có văn bản chỉ đạo Công an cấp xã tiến hanh rà soát, lập danh sách các đối tượng thanh thiếu niên “hư”, có biểu hiện tụ tập điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, gây rối TTCC, vi phạm pháp luật, báo cáo cụ thể về Phòng CSHS.

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng cũng yêu cầu Phòng CSHS và Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình tội phạm, dự báo sát tình hình tội phạm, tuyệt đối không để xảy ra các tụ điểm, ổ nhóm cờ bạc; rà soát, đánh giá hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm từ đó có kế hoạch, phương hướng thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu được giao.