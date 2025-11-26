Thủ tướng Đức bất ngờ cảnh báo rắn đến Mỹ: Châu Âu không phải là "con tốt"

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh AA.

Phát biểu trước các nghị sĩ Quốc hội Đức, ông Merz cho biết người châu Âu muốn thấy chiến tranh ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào được đàm phán giữa các “cường quốc” mà không có sự đồng ý của Ukraine - và không có sự đồng ý của châu Âu - sẽ không tạo cơ sở cho hòa bình bền vững.

“Trong khoảnh khắc quyết định này đối với Ukraine, đối với châu Âu và đối với liên minh của chúng ta với Mỹ, tôi cũng muốn khẳng định: các vấn đề châu Âu chỉ có thể được quyết định với sự đồng thuận của châu Âu”, ông Merz nói.

“Châu Âu không phải là con tốt, mà là một thực thể có chủ quyền, theo đuổi lợi ích và giá trị riêng. Trong tất cả các diễn biến này, chúng ta không được quên điều này: chiến tranh có thể kết thúc ngay ngày mai nếu Nga chấm dứt cuộc chiến phi pháp, rút quân khỏi lãnh thổ nước khác", nhà lãnh đạo Đức nói thêm.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Đức hoan nghênh những thay đổi trong kế hoạch 28 điểm ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ, Ukraine và châu Âu tại Geneva hôm Chủ nhật.

“Hiện tại, sự đoàn kết là yếu tố then chốt - đoàn kết ở châu Âu, đoàn kết với Ukraine và đoàn kết trong liên minh xuyên Đại Tây Dương”, ông Merz nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các nước phương Tây nên tăng áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin và buộc Kremlin quay trở lại bàn đàm phán.

“Chúng ta sẽ hỗ trợ nhân dân Ukraine cho đến khi cần thiết. Và chúng tôi dự định sử dụng các tài sản đóng băng của Nga chính xác cho mục đích này. Putin phải nhận ra rằng ông ta không có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này", ông nói, đề cập đến kế hoạch của châu Âu cung cấp khoản vay 140 tỷ euro (162 tỷ USD) cho Ukraine, được bảo đảm bằng các tài sản ngân hàng trung ương Nga bị phong tỏa tại Bỉ.