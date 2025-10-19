Chiều 19/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL về tình hình triển khai các dự án cao tốc và công trình trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi. Ảnh: H.X

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng thanh tra tỉnh, thanh tra bộ và cơ quan công an vào cuộc thanh tra, kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc làm trên nhằm chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách của nhà nước để trục lợi. Đặc biệt là tình trạng găm hàng, thao túng thị trường.

Riêng các địa phương, Thủ tướng cũng yêu cầu phải kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trục lợi trong khai thác nguyên vật liệu.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các địa phương ở ĐBSCL đã cấp phép khai thác 63,1 triệu m3 trong tổng nhu cầu 54,2 triệu m3 cho các dự án.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng thông tin về tình trạng thiếu cát làm đường cao tốc. Ảnh: H.X

Tuy nhiên, nguồn cát hiện nay chưa đáp ứng tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt tại các dự án thành phần 2, dự án thành phần 3, dự án thành phần 4 thuộc cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng vẫn còn thiếu 11 triệu m3 cát.

Ngoài ra, mặc dù Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn về việc sử dụng cát biển để giảm áp lực cho nguồn cát sông, nhưng đến nay, các địa phương chưa triển khai áp dụng.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị TP Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long chủ động thực hiện việc rà soát, nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án theo Nghị quyết số 66.4/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản 2024 để cung ứng cho các dự án cao tốc.

Các địa phương, cơ quan chủ quản có nhu cầu về vật liệu, cần khẩn trương làm việc với các địa phương có mỏ cát để có kế hoạch nâng công suất, mở mỏ mới, đảm bảo tiến độ yêu cầu.