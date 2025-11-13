Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân Gia Lai sau bão số 13

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân Gia Lai sau bão

Sáng 13/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm, kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục bão số 13 tại tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông), vùng định cư bị ảnh hưởng triều cường và khu tái định cư An Quang, xã Đề Gi. Tại đây, Thủ tướng đã gặp gỡ các doanh nghiệp, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại về tài sản do bão gây ra và động viên các đơn vị nỗ lực khắc phục, ổn định sản xuất, không để xảy ra đứt gãy chuỗi sản xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho người dân Gia Lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin, Chính phủ sẽ triển khai các gói hỗ trợ ưu đãi như vay lãi suất thấp, giãn nợ, khoanh nợ cho các doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng do thiên tai. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu các gói giảm thuế, giảm phí, lệ phí, nhằm giúp doanh nghiệp sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Người dân mất nhà thì Nhà nước sẽ hỗ trợ xây nhà, nhà hỏng thì hỗ trợ khắc phục

Tại xã Đề Gi, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bão số 13 đã chào đón Thủ tướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ nỗi mất mát với bà con, đồng thời động viên người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng trực tiếp hỏi: “Bà con có thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu điện, nước… hay không?” và nhận được sự trả lời yên tâm từ người dân, mọi thứ cơ bản được đảm bảo.

Thủ tướng ân cần hỏi thăm bà con vùng bão ở Gia Lai.

Thủ tướng bày tỏ hoan nghênh bà con đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác di dời trước bão, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại. “Người dân mất nhà thì Nhà nước sẽ hỗ trợ xây nhà, nhà hỏng thì hỗ trợ khắc phục. Đối với những vùng nguy hiểm, bị ảnh hưởng sẽ có phương án di dời dân đến nơi an toàn hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên… cùng người dân khắc phục nhanh nhất thiệt hại, giúp dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Cơn bão số 13 và mưa lũ lịch sử, "lũ chồng lũ, bão chồng bão" tại khu vực miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Gia Lai...), đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.



Thống kê sơ bộ, đã có 66 người chết, mất tích, 160 người bị thương; hơn 2.500 nhà bị sập, đổ, gần 60 nghìn nhà bị hư hại, tốc mái, hơn 176 nghìn nhà bị ngập; gần 25 nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; hơn 162 nghìn con gia súc, gia cầm bị chết; 182 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; gần 63 nghìn lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng (trường học, trạm y tế, đường sá, điện, viễn thông…) bị hư hại nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính trên 14.500 tỷ đồng.



Riêng tại Gia Lai, tổng thiệt hại toàn tỉnh do bão số 13 ước tính hơn 5.900 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 1.000 căn sập hoàn toàn, hàng chục nghìn căn bị hư hỏng, ngập nước. Hạ tầng xã hội cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với 489 cơ sở giáo dục, 11 trạm y tế hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, cây xanh và trụ điện gãy đổ hàng loạt…