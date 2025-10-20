Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ hai, ngày 20/10/2025 11:26 GMT+7

Thủ tướng thông tin về kết quả xử lý 5 ngân hàng yếu kém và 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ đồng

Thứ hai, ngày 20/10/2025 11:26 GMT+7
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị cho ý kiến xử lý 5 ngân hàng yếu kém trong đó có 4 ngân hàng thương mại như DongABank, CBbank, OceanBank, và GPBank và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Sáng nay 20/10, tại Hội trường Quốc hội, Thủ tướng đã báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội năm 2025, định hướng năm 2026 và tổng kết kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề vượt dự báo, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19, ở trong nước nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chúng ta đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu KTXH chủ yếu.

GDP/người của Việt Nam năm 2025 trên 125 triệu đồng/người/tháng

Trong đó, kiểm soát thành công và khắc phục hiệu quả đại dịch COVID-19 với tinh thần “Xác định sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết”, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%).

Thủ tướng phát biểu tại Quốc hội

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Về hạ tầng, Thủ tướng khẳng định, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và định hình cho tương lai. Đến hết năm 2025, dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu là 3.000 km) và 1.711 km đường ven biển (vượt mục tiêu là 1.700 km)

Về phương hướng xử lý các dự án tồn đọng, yếu kém, người đứng đầu Chính phủ khẳng định: Nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Trong đó, đã trình Bộ Chính trị cho ý kiến xử lý 05 ngân hàng yếu kém (04 ngân hàng thương mại như DongABank, CBbank, OceanBank, và GPBank và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã hoạt động ổn định, hiệu quả), 12 dự án, doanh nghiệp thua lỗ và các dự án năng lượng quan trọng tồn đọng kéo dài được giải quyết (như các dự án Nhà máy điện Sông Hậu 1, Long Phú 1, Thái Bình 2, BOT Vân Phong 1, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, điện khí Ô Môn, mỏ khí Lô B….

Đồng thời, đã tháo gỡ vướng mắc, đưa vào sản xuất, kinh doanh gần 1.200 dự án với tổng giá trị 675.000 tỷ đồng. Đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án các loại với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc dự phiên khai mạc sáng nay 20/10 tại Hội trường Diên Hồng

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ cho biết thời gian qua Chính phủ đã triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 người; chi thường xuyên giảm 39.000 tỷ đồng/năm.

Thủ tướng khẳng định, hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp dần đi vào nền nếp, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, đã kiến nghị thu hồi gần 425 nghìn tỷ đồng và 2,2 nghìn ha đất. Xử lý nghiêm và thu hồi tiền, tài sản từ các vụ án tham nhũng, kinh tế gần 13,6 nghìn tỷ đồng, 520 nghìn USD; kê biên tài sản giá trị gần 438 nghìn tỷ đồng.

Về hạn chế, bất cập, Thủ tướng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được là rất cơ bản, nước ta vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô còn lớn. Cơ chế, chính sách chưa đủ mạnh để khai thác hiệu quả nguồn lực từ con người, thiên nhiên, văn hóa và để bảo vệ môi trường. Các thị trường bất động sản, vàng, trái phiếu còn diễn biến phức tạp.

Thủ tướng nêu rõ: Sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng chính. Nhân lực chất lượng cao còn thiếu, nhất là ngành mũi nhọn. Còn mâu thuẫn, chồng chéo trong một số quy định pháp luật; thủ tục hành chính phải cắt giảm mạnh hơn.

Mục tiêu năm 2026, GDP bình quân đầu người của Việt Nam ước đạt 5.400 - 5.500 USD

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là việc khó, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ. Việc xử lý các dự án, cơ sở nhà đất tồn đọng, kéo dài vẫn phải nỗ lực hơn nữa. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo…

Tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập úng, sụt lún, sạt lở… tại các đô thị lớn, miền núi chưa được xử lý hiệu quả. Thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan hơn. Tình hình an ninh trật tự tại một số địa bàn, tội phạm an ninh mạng, công nghệ cao còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; CPI bình quân tăng khoảng 4,5%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 8%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 1 - 1,5%.

 Ngoài sản xuất, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh công nghệ cao, chip bán dẫn

Chính phủ đặt mục tiêu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, bội chi NSNN trong giới hạn quy định

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện quyết liệt các quyết sách của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực quan trọng, then chốt. 

Đặc biệt, từ năm 2026 Chính phủ sẽ tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược như: Đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; phấn đấu khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng. 

Triển khai Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất; đảm bảo tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Chu Lai, Phù Cát, Cà Mau, Thổ Chu; các cảng biển trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Liên Chiểu và Cảng Hòn Khoai. 

Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo đảm tiến độ các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Đẩy mạnh triển khai hạ tầng 5G, internet vệ tinh và các trung tâm dữ liệu; phấn đấu khởi công nhà máy sản xuất chip bán dẫn. Đầu tư hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế. Có cơ chế, chính sách đột phá để khai thác hiệu quả không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm.

Xào rau muống chỉ cần thêm 1 thìa nước quả này, đảm bảo rau giòn, xanh mướt
Gia đình

Xào rau muống chỉ cần thêm 1 thìa nước quả này, đảm bảo rau giòn, xanh mướt

Gia đình

Bí quyết để có món rau muống xào vừa giòn vừa xanh mướt đơn giản là cho thêm 1 thìa nước quả này khi chế biến và dùng mỡ lợn để xào

Phân bón Cà Mau tiếp tục “Thắp sáng ước mơ” sinh viên Đại học Cần Thơ
Xã hội

Phân bón Cà Mau tiếp tục “Thắp sáng ước mơ” sinh viên Đại học Cần Thơ

Xã hội

Chiều 18/10/2025, tại Trường Đại học Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành cùng nhà trường tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ – Sinh viên Đại học Cần Thơ” năm 2025, trao 60 suất học bổng Hạt Ngọc Mùa Vàng với tổng giá trị 420 triệu đồng (7 triệu đồng/suất) cho sinh viên vượt khó, học giỏi.

Vì sao cá nóc phải liên tục mài 4 chiếc răng 'quái dị' của mình?
Video

Vì sao cá nóc phải liên tục mài 4 chiếc răng "quái dị" của mình?

Video

Cá nóc, hay "cá tử thần", chứa kịch độc Tetrodotoxin mạnh gấp hàng trăm lần xyanua, có thể gây tử vong chỉ với 1-2 mg. Việc nhận diện đúng các loài cá nóc là tối quan trọng. Bài viết đi sâu phân tích hai loại phổ biến: cá nóc chuột chấm son (độc tính cực cao) và cá nóc hòm (cá bò hòm) – loài cá tiềm ẩn nhiều tranh cãi về độc tính.

Thành tích đáng nể của nam sinh Khánh Hòa vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025
Xã hội

Thành tích đáng nể của nam sinh Khánh Hòa vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Xã hội

Chàng trai xứ trầm, biển yến Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 12 sinh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) đang rất háo hức trước thềm chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Bộ đội xuyên trưa gia cố bờ biển Đà Nẵng bị sạt lở dài cả trăm mét, sâu vào bờ 28m do ảnh hưởng của bão số 12
Tin tức

Bộ đội xuyên trưa gia cố bờ biển Đà Nẵng bị sạt lở dài cả trăm mét, sâu vào bờ 28m do ảnh hưởng của bão số 12

Tin tức

Bộ đội xuyên trưa gia cố bờ biển Đà Nẵng bị sạt lở dài cả trăm mét, sâu vào bờ 28m do ảnh hưởng của bão số 12.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: “Thật đau lòng khi chứng kiến nhiều người trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng”
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: “Thật đau lòng khi chứng kiến nhiều người trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng”

Văn hóa - Giải trí

"Chúng ta đã rất đau lòng khi chứng kiến nhiều người trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng", Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bày tỏ.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN- Thần Gió cách Đà Nẵng 230km, vẫn giữ cấp 10, cảnh báo có mưa cực lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN- Thần Gió cách Đà Nẵng 230km, vẫn giữ cấp 10, cảnh báo có mưa cực lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất, bão số 12 (bão FENGSHEN- Thần Gió) chỉ còn cách thành phố Đà Nẵng 230km. Trong 24 giờ tới, bão sẽ đổ bộ đất liền, trên khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2…

Nước sông Hàn Đà Nẵng đột nhiên chảy ngược dù bão số 12 (Fengshen) chưa đổ bộ, chuyên gia lý giải nguyên nhân
Nhà nông

Nước sông Hàn Đà Nẵng đột nhiên chảy ngược dù bão số 12 (Fengshen) chưa đổ bộ, chuyên gia lý giải nguyên nhân

Nhà nông

Dù bão số 12 (bão Fengshen) chưa đổ bộ vào đất liền, tại TP.Đà Nẵng đã xảy ra hiện tượng nước sông Hàn chảy ngược, kết hợp kèm theo gió lớn đã tạo ra những cơn sóng mạnh vào vỉa hè dọc bên sông gây xói lở. Chiều 22/10, trả lời Dân Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tương thủy văn Quốc gia đã lý giải hiện tượng này.

Từ vụ 3 trạm thu phí gây bức xúc ở Núi Sam: Phương án mới thế nào?
Xã hội

Từ vụ 3 trạm thu phí gây bức xúc ở Núi Sam: Phương án mới thế nào?

Xã hội

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam (An Giang) dự kiến trong quý IV/2025 sẽ triển khai phương án thu phí mới, chấm dứt tình trạng các phương tiện phải dừng lại mua vé, bủa vây lối vào Núi Sam khi tham quan 3 di tích trong khu vực, gây bức xúc trong dư luận.

Hầm chỉ huy của NATO tại khu vực Kiev bị Nga phá hủy
Thế giới

Hầm chỉ huy của NATO tại khu vực Kiev bị Nga phá hủy

Thế giới

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm Nikolaev thân Nga cho biết, quân đội Nga đã tấn công và phá hủy một hầm chỉ huy của các sĩ quan NATO tại vùng Kiev.

Giữa lùm xùm án phạt nặng, Chủ tịch FIFA sang Malaysia
Thể thao

Giữa lùm xùm án phạt nặng, Chủ tịch FIFA sang Malaysia

Thể thao

Truyền thông Malaysia đưa tin, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự kiến thăm chính thức Malaysia nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Thị sát hiện trường nứt núi đe doạ 61 hộ dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo gì?
Tin tức

Thị sát hiện trường nứt núi đe doạ 61 hộ dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo gì?

Tin tức

Tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chỉ đạo cụ thể cho chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho 61 hộ/216 nhân khẩu nằm phía dưới vết nứt núi Gò Oát.

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV
Tin tức

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV

Tin tức

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng và Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Ấm lòng Đà Nẵng: Trường học thành bãi đỗ xe, nơi tránh trú an toàn giữa mùa bão
Xã hội

Ấm lòng Đà Nẵng: Trường học thành bãi đỗ xe, nơi tránh trú an toàn giữa mùa bão

Xã hội

Trước ảnh hưởng của bão số 12 có thể gây mưa lớn, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu, Đà Nẵng) đã mở cửa cho người dân gửi ô tô, xe máy miễn phí và bố trí phòng học làm nơi trú tránh ngập, nhận được nhiều lời cảm ơn từ cộng đồng.

Không phải Dịch Cân kinh, võ công nào khiến Nhậm Ngã Hành khiếp sợ?
Đông Tây - Kim Cổ

Không phải Dịch Cân kinh, võ công nào khiến Nhậm Ngã Hành khiếp sợ?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhậm Ngã Hành, Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo là một nhân vật quyền uy và đầy tham vọng trong Tiếu ngạo giang hồ.

Ứng phó sạt lở đất ở một xã mới, cách trung tâm Đà Nẵng 120km, có thôn bị trượt đất liên tục, chỉ có 1 đường độc đạo
Nhà nông

Ứng phó sạt lở đất ở một xã mới, cách trung tâm Đà Nẵng 120km, có thôn bị trượt đất liên tục, chỉ có 1 đường độc đạo

Nhà nông

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 120 km về phía Tây, xã Tây Giang giáp biên giới với Lào, có diện tích tự nhiên khoảng 400 km², hơn 90% là đồng bào dân tộc Cơ Tu (địa bàn tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập). Để vào thôn Z’Lao, một trong những khu vực của xã Tây Giang thường xuyên xảy ra sạt trượt đất chỉ có một con đường độc đạo dài 20km.

Luật thuế giá trị gia tăng khiến nhiều doanh nghiệp đứng ngồi không yên, nông dân lao đao vì bị ép giá
Nhà nông

Luật thuế giá trị gia tăng khiến nhiều doanh nghiệp đứng ngồi không yên, nông dân lao đao vì bị ép giá

Nhà nông

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa gửi công văn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong Luật thuế giá trị gia tăng đối với nông sản, vì nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định hiện hành đang gây khó trong khâu sản xuất và tiêu thụ.

Chuyện “thương người cha nghèo mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km': Người nhà tiết lộ sự thật
Xã hội

Chuyện “thương người cha nghèo mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km": Người nhà tiết lộ sự thật

Xã hội

Liên quan thông tin “thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km" mà mạng xã hội chia sẻ, bà ngoại cháu bé trong sự việc cho biết, hiện sức khỏe cháu bé ổn định, ở nhà cùng gia đình. Bà cho hay, thông tin lan truyền cho rằng cháu bé mất có thể là do con rể quá lo lắng khi chưa liên lạc được với người thân tại bệnh viện.

Tin mới nhất liên quan đến di dời dân do sạt lở đất tại một dự án quy hoạch khu dân cư ở Lâm Đồng
Nhà nông

Tin mới nhất liên quan đến di dời dân do sạt lở đất tại một dự án quy hoạch khu dân cư ở Lâm Đồng

Nhà nông

Đây là tin mới nhất liên quan đến di dời dân do sạt lở đất tại một dự án quy hoạch khu dân cư ở Lâm Đồng. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai phương án di dời 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng sạt lở tại Dự án khu quy hoạch bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K'Nớ 5.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long-Trần Văn Lâu phát biểu tâm huyết tại hội nghị quan trọng về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị
Nhà nông

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long-Trần Văn Lâu phát biểu tâm huyết tại hội nghị quan trọng về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị

Nhà nông

Phát biểu tại hội nghị tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tổ chức tại Vĩnh Long, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho rằng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Nông dân Thái Nguyên thảo luận sôi nổi tại toạ đàm “Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ”
Khuyến nông

Nông dân Thái Nguyên thảo luận sôi nổi tại toạ đàm “Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ”

Khuyến nông

Sáng 22/10, tại Thái Nguyên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức tọa đàm “Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ tại tỉnh Thái Nguyên”. Chương trình thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu gồm lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, chuyên gia nông nghiệp, cán bộ kỹ thuật khuyến nông và đại diện nông dân tiêu biểu trong tỉnh.

Nhiều thanh thiếu niên có thể mắc bệnh nguy hiểm này mà không có triệu chứng
Xã hội

Nhiều thanh thiếu niên có thể mắc bệnh nguy hiểm này mà không có triệu chứng

Xã hội

PGS.TS.BS. Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: “Bệnh do não mô cầu xâm lấn vẫn còn là gánh nặng của y tế cộng đồng toàn cầu".

Tổng thống Trump nhận giải thưởng 'Kiến trúc sư Hòa bình'
Thế giới

Tổng thống Trump nhận giải thưởng "Kiến trúc sư Hòa bình"

Thế giới

Theo CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được trao Giải “Architect of Peace” (Kiến trúc sư Hòa bình) của Quỹ Richard Nixon trong một buổi lễ tổ chức tại Nhà Trắng hôm thứ Ba.

Sân PVF Hưng Yên 60.000 chỗ ngồi sẽ mở ra kỷ nguyên mới, đưa sân Mỹ Đình vào 'lãng quên'?
Thể thao

Sân PVF Hưng Yên 60.000 chỗ ngồi sẽ mở ra kỷ nguyên mới, đưa sân Mỹ Đình vào "lãng quên"?

Thể thao

Theo nhận định của BLV Quang Huy, sân PVF Hưng Yên với sức chứa 60.000 chỗ ngồi khi hoàn thành sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam, nhưng khẳng định, sân Mỹ Đình vẫn là biểu tượng không thể thay thế...

Cánh đồng trồng thứ cây dây leo đẹp như phim ở Hà Tĩnh, quả treo lủng lẳng, dân Hà Tĩnh bẻ liên tục, tha hồ chụp ảnh
Nhà nông

Cánh đồng trồng thứ cây dây leo đẹp như phim ở Hà Tĩnh, quả treo lủng lẳng, dân Hà Tĩnh bẻ liên tục, tha hồ chụp ảnh

Nhà nông

Cánh đồng trồng dưa chuột leo xanh mướt, quả treo đầy giàn của bà con nông dân ở xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào vụ thu hoạch. Đây là mô hình trồng dưa chuột leo áp dụng kỹ thuật phủ bạt, liên kết với doanh nghiệp từ cung cấp đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm...

Bảng thành tích ấn tượng của Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 từng 'gây sốt' khi hóa thân thành nữ chiến sĩ phim “Mưa đỏ”
Văn hóa - Giải trí

Bảng thành tích ấn tượng của Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 từng "gây sốt" khi hóa thân thành nữ chiến sĩ phim “Mưa đỏ”

Văn hóa - Giải trí

Dù đang là sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam nhưng Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 Triệu Thúy Hằng đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng.

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua

Thị trường

Giá vàng hôm nay trong nước đầu giờ chiều bất ngờ quay đầu giảm hơn 4 triệu đồng/lượng cả vàng SJC và nhẫn. Dù vậy, nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn khi người dân ồ ạt xếp hàng đi mua do cửa hàng mở bán số lượng lớn.

Kiểm tra, xác minh và xử lý hành vi chặt hạ cây rừng phòng hộ ở Xuân Mai (Hà Nội) sau phản ánh của Báo Dân Việt
Bạn đọc

Kiểm tra, xác minh và xử lý hành vi chặt hạ cây rừng phòng hộ ở Xuân Mai (Hà Nội) sau phản ánh của Báo Dân Việt

Bạn đọc

UBND xã Xuân Mai (Hà Nội) vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý vụ chặt hạ cây rừng phòng hộ tại khu vực Đồi Bông Lau, thôn Núi Bé – theo phản ánh của Báo Điện tử Dân Việt và báo cáo của Hạt Kiểm lâm số 8.

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM: Hai chiến lược tuyển sinh của các 'ông lớn'
Chuyển động Sài Gòn

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM: Hai chiến lược tuyển sinh của các "ông lớn"

Chuyển động Sài Gòn

Trong bối cảnh phương thức tuyển sinh đang được quan tâm, các trường đại học tại TP.HCM thể hiện sự đa dạng trong chiến lược của mình.

Ngành trồng trọt giảm 15% phát thải khí nhà kính năm 2035, mô hình giảm phát thải được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố
Nhà nông

Ngành trồng trọt giảm 15% phát thải khí nhà kính năm 2035, mô hình giảm phát thải được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố

Nhà nông

Ngành trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Tại địa phương, mỗi tỉnh, thành sẽ triển khai ít nhất 1-2 mô hình sản xuất trồng trọt giảm phát thải có thể nhân rộng, thí điểm tối thiểu 15 mô hình canh tác đủ điều kiện phát triển tín chỉ carbon. Hệ thống dữ liệu phát thải sẽ được đồng bộ với Hệ thống đăng ký quốc gia.

