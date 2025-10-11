Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy ở phố Kim Hoa, Hà Nội làm 5 người tử vong

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Công điện nêu rõ: Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2025, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.