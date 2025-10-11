Thông tin mới nhất xe đoàn công tác bị tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Thêm một người tử vong

Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online"
Sáng 11/10, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị cho biết, anh Vũ Hoài, 34 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội - tài xế ô tô con mang biển số 30M-051.46 liên quan vụ tai nạn tại Km1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã tử vong vào 6h cùng ngày.
2 người khác cùng đi trên ô tô 30M-051.46 sức khoẻ đã ổn định và trở về nhà.
Như Dân Việt đưa tin, khoảng 12h10 ngày 6/10, tại Km1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thuộc địa phận thôn Trường Hải (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông.
Vào thời gian và địa điểm trên, xe ô tô đầu kéo gắn biển kiểm soát 73F-002.85, kéo theo sơ mi rơ moóc do Hồ Văn Dũng (SN 1996, trú thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chở 49.680kg đá cấp phối, lưu thông hướng Bắc – Nam va chạm với xe ô tô 30M-051.46 do anh Vũ Hoài điều khiển đi từ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ra.
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người trên ô tô con thương, vong; trong đó bà N.T.T.H (SN 1978, trú Gia Lâm, Hà Nội) tử vong tại chỗ, 3 người bị thương, bao gồm tài xế Vũ Hoài.
Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dũng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Theo quyết định khởi tố bị can, Dũng đã điều khiển ô tô đầu kéo tham gia giao thông không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ, gây tai nạn giao thông với xe ô tô biển kiểm soát 30M-051.46.
Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định tài xế ô tô con cũng có lỗi khi chuyển hướng không đảm bảo an toàn.
Bà Trần Thị Oanh – Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên cho hay, ô tô con biển kiểm soát 30M-051.46 đi cùng đoàn của Bộ Khoa học và Công nghệ đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, khi ra về thì không may gặp nạn.
Người dân địa phương cho biết, khu vực giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường vào Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, cần lắp biển giảm tốc độ, biển cảnh báo… ở khu vực này.
