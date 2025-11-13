Thua CLB nữ TP.HCM, HLV Stallion Laguna FC hẹn phục thù ở SEA Games 33

Tối 13/11, CLB nữ TP.HCM và Stallion Laguna FC đối đầu nhau trên sân Thống Nhất thuộc khuôn khổ bảng A giải AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2025/2026.

Trận đấu diễn ra khá cân bằng khi cả 2 đội bóng không tạo được nhiều cơ hội khi đều triển khai lối chơi chặt chẽ. Họ chủ động áp sát pressing nhanh không cho đối thủ khoảng trống để chơi bóng.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện với sự toả sáng của tiền đạo Huỳnh Như. Đội trưởng của CLB nữ TP.HCM tung cú đá phạt đẳng cấp ngoài vòng cấm tung lưới Stallion Laguna FC giúp chủ nhà giành chiến thắng tối thiểu ở trận ra quân.

HLV Ernest Nierras của Stallion Laguna FC

Thua đau ở trận khai màn, HLV Ernest Nierras của Stallion Laguna FC chia sẻ sau trận đấu: "Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Điều kiện mặt sân không phải quá thuận lợi. Đây là khó khăn chung của cả hai đội.

Đội của tôi đã thi đấu tốt. Trong hiệp 1, chúng tôi tổ chức tấn công hiệu quả và có nhiều cơ hội. Hiệp 2, chúng tôi thích nghi tốt hơn, nhưng đội bạn đã chơi tốt. Thua bàn đá phạt là điều đáng tiếc. Chúng tôi thiếu may mắn hôm nay. CLB nữ TP.HCM xứng đáng giành chiến thắng".

Các cầu thủ Stallion Laguna FC nhận thất bại ở trận ra quân

Bên cạnh đó, HLV Ernest Nierras dành lời khen cho Huỳnh Như và CLB nữ TP.HCM. Ông nói: "Cú đá phạt của Huỳnh Như rất chất lượng. Thật sự đây là đội bóng mang tính tập thể. Tôi quá quen với lối chơi của TP.HCM".

Tuy nhiên, vị HLV này tin rằng các học trò của ông khi trở về đội tuyển Philippines sẽ lấy trận thua này làm động lực để phục hận. Ông cho biết: "Chúng ta cùng bảng ở SEA Games sắp tới. Các cầu thủ sẽ chạm trán lần nữa ở SEA Games. Và tôi tin từ trận đấu này, họ sẽ quyết tâm trả nợ".