Thực hiện sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, nông dân Bắc Kạn có thêm nhiều sản phẩm OCOP

Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nông sản thực phẩm an toàn

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cho biết, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã chủ động phối hợp với các ngành Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các địa phương để thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn chia sẻ về công tác tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Cụ thể, theo ông Điệp, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm an toàn, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm, Hội đã phối hợp tuyên truyền được 4.487 buổi với 147.260 lượt hội viên, nông dân tham gia.

Giảng viên tập huấn cho các hội viên, nông dân về ứng dụng công nghệ vi sinh trong việc xử lý phụ phẩm nông nghiệp, đệm lót sinh học cho đồng ruộng tại một lớp tập huấn do Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức năm 2024. Ảnh: Chiến Hoàng

“Cùng với việc vận động, tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tại các huyện, thành phố được 44 lớp, thu hút được trên 2.000 hội viên, nông dân tham gia; Phối hợp tổ chức 2 hội thi tìm hiểu kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tại huyện Na Rì và Bạch Thông, thu hút trên 300 hội viên, nông dân tham gia", ông Điệp cho biết thêm.

Một hội thi tìm hiểu kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tại huyện Bạch Thông do Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức. Ảnh: Chiến Hoàng

Sân khấu hóa nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn giúp các hội viên nông dân dễ dàng tiếp nhận kiến thức hơn. Ảnh: Chiến Hoàng

Cũng theo ông Điệp, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã vận động được 60.295 lượt hộ hội viên sản xuất, kinh doanh ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Có 44.892 lượt hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; 15.527 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó cấp cơ sở là 12.269 hộ, cấp huyện 2.823 hộ, cấp tỉnh 430 hộ, cấp Trung ương 5 hộ.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện kiểm tra việc sản xuất nông sản thực phẩm an toàn tại một cơ sở sản xuất nấm ở huyện Bạch Thông. Ảnh: Chiến Hoàng

Song song với việc tuyên truyền, vận động, công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng. Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, quản lý vật tư nông nghiệp… để đảm bảo người dân được tiếp cận với những sản phẩm an toàn nhất.

Đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng mô hình

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cho biết, cùng với việc tuyên truyền, vận động, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực đẩy mạnh việc hướng dẫn, xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

Thu hoạch hồng không hạt được cải tạo theo hướng hữu cơ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Điển hình như xây dựng mô hình cải tạo, thâm canh cây chuối theo quy trình hữu cơ tại thôn Tiền Phong, xã Địa Linh, huyện Ba Bể; cải tạo cây hồng không hạt theo hướng hữu cơ tại xã Cao Thượng, huyện Ba Bể; xây dựng 3 mô hình “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà lông màu thương phẩm theo hướng an toàn sinh học” tại xã Nông Hạ, xã Yên Hân (huyện Chợ Mới); xã Đức Vân (huyện Ngân Sơn).

“Ngoài ra, Hội đã triển khai thực hiện mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà mía thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại xã Nông Thượng và phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn do Trung ương Hội hỗ trợ. Xây dựng mô hình trồng bí thơm duy trì sản xuất theo quy trình hữu cơ; mô hình trồng cây sa nhân tím dưới tán rừng; mô hình trồng và chăm sóc hồi, quế; trồng và chế biến trà xạ đen và cây dược liệu tại xã Mỹ Phương (huyện Ba Bể)…

Sản phẩm OCOP 5 sao miến dong Tài Hoan được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn thực phẩm của HTX Tài Hoan, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP và chủ thể tham gia OCOP. Trong quá trình triển khai Chương trình OCOP, hướng dẫn đánh giá phân loại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Kết quả đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã có 245 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Trong đó có 4 sản phẩm 5 sao; 21 sản phẩm 4 sao và 220 sản phẩm OCOp 3 sao. Các sản phẩm vẫn đang tiếp tục nâng hạng nhằm tạo niềm tin về sản phẩm cho người tiêu dùng. Có thể khẳng định, việc sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn đã góp phần tạo ra nhiều sản phẩm OCOP cho địa phương”, ông Điệp nhận định.

Các sản phẩm từ nghệ, đạt sản phẩm OCOP 3 đến 5 sao được sản xuất từ nguyên liệu trồng theo hướng hữu cơ của HTX Nông nghiệp Tân Thành, Tp. Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Cũng theo ông Điệp, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động, kế hoạch và Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những thế mạnh của từng địa phương để tiếp tục tuyên truyền,vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.