Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?

Trước thông tin một con hổ to với bộ lông vằn vện (giống như một con hổ Đông Dương) xuất hiện tại xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ đang lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, sáng 2/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Quốc Tam - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn xác nhận người dân trên địa bàn có phản ánh thông tin nhìn thấy một con hổ với công an xã.

"Đến nay, chưa thể khẳng định là cá thể hổ xuất hiện được, bởi người dân phản ánh không có hình ảnh", Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn lý giải.



Theo ông Sơn, để xác định được chính xác là con hổ hổ hay không, đầu tiên phải có hình ảnh. Thứ hai, cơ quan chức năng phải xác định được dấu chân hổ.

Chiều ngày 1/10, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh về một con hổ với bộ lông vằn vện (qua hình ảnh thì giống một con hổ Đông Dương) đang đi lang thang ở một khoảnh rừng ở xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ gây xôn xao (địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước nhập) Ảnh: Chụp màn hình.

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân vào chiều ngày 1/10, Công an xã đã báo cáo với UBND xã Ngọc Sơn. Sau đó, UBND xã đã cảnh báo bà con nhân dân cảnh giác trước những động vật hoang dã lạ để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp để nắm tình hình, nếu phát hiện đúng là con hổ xuất hiện ở xóm Chiềng thì tổ chức xua đuổi và báo với cơ quan chức năng.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, sáng 2/10, cơ quan chức năng gồm Hạt Kiểm lâm khu vực Lạc Sơn và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông đã vào cuộc để hỏi một số nhân chứng, đồng thời kiểm tra vết chân nghi là chân hổ.

Hình ảnh được cho dấu chân nghi là chân hổ ở khu vực xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn (địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước sáp nhập tỉnh) được người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: fb HBHB.

Trước đó, chiều tối 1/10, các trang mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin: "Hổ xuất hiện tại xóm Chiềng", khu vực xã Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Các thông tin trên mạng xã hội đăng với nội dung: "Chiều 1/10, một số người dân phát hiện có hổ đi qua đường. Mọi người đặc biệt cảnh giác nếu phát hiện báo ngay với chính quyền xã".

Ngoài những thông tin về xuất hiện con hổ nêu trên, mạng xã hội còn đăng tải hình ảnh về một con hổ minh họa và dấu chân con hổ để lại trên lớp bùn đất, gây xôn xao dư luận.

Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội còn đăng kèm theo một hình ảnh chụp màn hình được cho là những trao đổi trong một nhóm Zalo với nội dung: "Một vài người có gặp 1 con hổ tầm 20kg chạy qua khu vực xóm Chiềng. Anh em lưu ý nhắc nhở bà con giữ gìn, bảo đảm an toàn".

Được biết, khu vực xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ (trước đây là huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) được bao bọc bởi Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông và giáp ranh với Vườn quốc gia Cúc Phương (địa phận tỉnh Ninh Bình).