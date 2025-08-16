Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Chuyển động Sài Gòn
Thứ bảy, ngày 16/08/2025 12:53 GMT+7

Thực phẩm giả ở TP.HCM xuất hiện nhiều do "siêu lợi nhuận"

+ aA -
Cao Nguyễn Đông Anh Thứ bảy, ngày 16/08/2025 12:53 GMT+7
UBND TP.HCM vừa ban hành một báo cáo chi tiết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thực phẩm giả trên địa bàn TP.HCM. UBND TP.HCM cho rằng, sở dĩ thực phẩm giả xuất hiện nhiều, do kinh doanh thực phẩm giả là… "siêu lợi nhuận".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 16/8, UBND TP.HCM công bố Báo cáo số 53/BC-UBND, về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thực phẩm giả trên địa bàn TP.HCM. Theo UBND TP.HCM, công tác phòng, chống thực phẩm giả tại TP.HCM được thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua.

Phát hiện hàng ngàn lon sữa giả, hàng tấn bột ngọt không nguồn gốc, xuất xứ

Đặc biệt, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2025, lực lượng Cảnh sát kinh tế, môi trường - Công an TP.HCM, đã đấu tranh xử lý các vụ án liên quan đến thực phẩm giả. Công an TP.HCM khởi tố 8 vụ, 27 bị can, tang vật thu giữ hơn 5 tấn phụ gia thực phẩm (bột ngọt…) các loại; 75 bình nước lọc giả nhãn hiệu; 24.315 chai thực phẩm chức năng, 7.525 lon sữa bột giả thành phẩm; vỏ lon sữa bột, bao bì, tem nhãn; máy móc, thiết bị, phương tiện dùng để dập nắp lon sữa…

Lực lượng chức năng phát hiện, phanh phui đường dây sản xuất sữa giả cực lớn của Vũ Thành Công và đồng bọn. Ảnh: C.A

Trong đó, nổi bật vụ phanh phui đường dây sản xuất sữa giả cực lớn. Cụ thể: Ngày 19/1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương (cũ), tiến hành kiểm tra, trực tiếp bắt quả tang, khám xét cơ sở của đối tượng Vũ Thành Công cùng đồng bọn gồm:

Lê Quốc Khánh, Trương Nhật Duy, Đặng Trần Triệu Vỹ, Nguyễn Văn Hạnh, Võ Văn Tiến, Lưu Văn Hòa… Những đối tượng này đang thực hiện hành vi sản xuất sữa giả tại nhà xưởng số: 53B/7 đường Lồ Ồ, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ).

Công an tạm giữ số lượng rất lớn tang vật liên quan gồm: 7.525 lon sữa bột giả thành phẩm; vỏ lon sữa bột, bao bì, tem nhãn; máy móc, thiết bị, phương tiện dùng để dập nắp lon sữa,…. Tổng trị giá số hàng giả trên khoảng 14,5 tỷ đồng. Các đối tượng đã tổ chức sản xuất và buôn bán sữa giả các nhãn hiệu của Công ty Abbott, gồm: Ensure, Ensure Gold, Glucerna….

Cơ quan chức năng bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất sữa giả. Ảnh: C.A

Để tránh bị phát hiện hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả; khoảng 10 ngày, các  đối tượng lại thay đổi địa điểm sản xuất từ TP.HCM đến tỉnh Bình Dương (cũ). Đồng thời, chúng có thủ đoạn bán hàng rất tinh vi, không lộ mặt - chỉ bán online qua các kênh thương mại điện tử Lazada, Shoppee. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ở lĩnh vực sản xuất thực phẩm khác, qua công tác nghiệp vụ, vào ngày 8/1/2025, Công an TP.HCM phát hiện đối tượng Nguyễn Vương Kham (sinh năm: 1990; cư trú tại: Số 1052/6 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM cũ) điều khiển xe gắn máy chở một bao nilon màu trắng, bên trong chứa 35 gói bột ngọt mang nhãn hiệu AJINOMOTO (khối lượng tịnh 1kg/gói), đến giao hàng đến địa chỉ số 185L đường Mai Xuân Thưởng, Phường 2, Quận 6, TP.HCM (cũ).

Tại hiện trường, người ta phát hiện hàng ngàn lon sữa chuẩn bị vô sữa, đóng hộp, với nhãn hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: C.A

Mở rộng truy xét, Công an TP.HCM phát hiện tại nhà số 175A/7 Quốc lộ 1A, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM (cũ), của đối tượng Lê Minh Tài có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm (bột ngọt).

Các đối tượng mua bột ngọt không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ trôi nổi trên thị trường. Sau đó, chúng mang về đóng gói, tự ghi hạn dùng, đóng nhãn hiệu bột ngọt AJINOMOTO, hạt nêm Knoor …để bán ra thị trường, thu lợi bất chính.

Tổng số lượng bột ngọt giả các đối tượng sản xuất hơn 3 tấn và thu giữ nhiều tang vật có liên quan phục vụ sản xuất. Công an TP.HCM đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm nêu trên để đấu tranh làm rõ.

Công an TP.HCM (cũ) phanh phui một đường dây sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto (Nhật Bản). Ảnh: C.A

Ngoài ra, ngày 21/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa, thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư An Nguyên, địa chỉ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (cũ). Qua kiểm tra, phát hiện tại đây, đang chứa và kinh doanh 2.167 hộp thực phẩm chức năng hiệu KIRKLAND, FOCUS và 4.497 chai sữa nước hiệu ENSURE không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 777 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã xử phạt doanh nghiệp trên với số tiền là 205 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Kinh doanh thực phẩm giả là "siêu lợi nhuận"

Số liệu thống kê của UBND TP.HCM cho thấy, TP.HCM hiện có 2.832 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 13.747 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 132 bếp ăn tập thể; 66 cơ sở chế biến suất ăn sẵn; 55 cơ sở bếp ăn trường học; 14.640 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; 03 chợ đầu mối và 229 chợ dân sinh; 52 trung tâm thương mại, 271 siêu thị; 3.200 cửa hàng tiện lợi.

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra một địa điểm kinh doanh để phát hiện thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Ảnh: T.L

Lượng hàng hóa nông - lâm - thủy - hải sản, thịt gia súc, gia cầm về 3 chợ đầu mối chiếm khoảng trên 70%. Số 30% còn lại ở hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng tiện lợi. Các số liệu trên nói lên rằng, số lượng thực phẩm được người dân TP.HCM tiêu thụ hàng ngày là rất lớn và vô cùng phong phú.

Đây cũng là mảnh đất màu mỡ, béo bở cho những kẻ gian thương sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả. Thực trạng hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm trên địa bàn TP.HCM diễn ra khá phổ biến. Đồng thời, diễn biến phức tạp cả về quy mô, lẫn phương thức sản xuất, tổ chức tiêu thụ từ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, đến các doanh nghiệp lớn.

Nhận định về hiện tượng trên, bà Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM – cho rằng: "Thực phẩm kém chất lượng xuất hiện trong nhiều ngành hàng, từ thực phẩm tươi sống, đồ uống, bánh kẹo, đến các loại thực phẩm chức năng. Các đối tượng tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm rất đa dạng về mẫu mã, tương đương với thực phẩm đạt chất lượng.

Nơi sản xuất bột ngọt giả, bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: T.L

Hơn nữa, các đối tượng luôn “linh động” về giá cả. Và, đặc biệt nguy hiểm hơn, là hành vi sử dụng các loại hóa chất, phụ gia không được phép sử dụng để chế biến thực phẩm, nhằm làm cho thực phẩm cũ không đạt chất lượng, có lúc ôi thiu, trở nên tươi mới, để bán ra thị trường. Không quan tâm đến mục đích sử dụng của người mua; dẫn đến việc sử dụng hóa chất, phụ gia không được phép một cách tràn lan, khó kiểm soát".

Báo cáo của UBND TP.HCM đánh giá: Tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn TP.HCM còn diễn biến phức tạp. Các cá nhân, tổ chức đối phó với cơ quan chức năng bằng cách gia tăng hoạt động kinh doanh thông qua môi trường mạng, tận dụng các nền tảng trực tuyến để mua bán, quảng cáo sản phẩm. Các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả ngày càng tinh vi, sử dụng các phương thức quảng cáo, quảng bá khác nhau để thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật về sản phẩm, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Vào tháng 6/2025, tại huyện Bình Chánh, TP.HCM (cũ), người ta phát hiện hàng chục ngàn hộp thực phẩm chức năng giả, quá hạn bị vứt bỏ. Ảnh: Minh Tâm

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy – phó Chủ tịch UBND TP.HCM: "Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên, là do siêu lợi nhuận thu được từ việc sản xuất, buôn bán những mặt hàng này. Mặt khác, TP.HCM có nhiều cơ sở hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm vừa và nhỏ, hộ gia đình nên việc trang bị phương tiện sản xuất, nhà xưởng thường không đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm, nên sản phẩm làm ra vô tình trở thành hàng kém chất lượng.

Thậm chí, một số sản phẩm được gắn nhãn các thương hiệu nổi tiếng và trở thành hàng giả nhãn hiệu (nhất là các sản phẩm sữa dạng bột, thức ăn nhanh, phụ gia thực phẩm…)".

Bên cạnh đó, nhận thức của nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn hạn chế, việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm chưa cao; dẫn đến khả năng gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Tham khảo thêm

Đối phó với thực phẩm bẩn, doanh nghiệp TP.HCM tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa

Đối phó với thực phẩm bẩn, doanh nghiệp TP.HCM tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa

Kiểm tra sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 rao bán: Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý

Kiểm tra sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 rao bán: Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý
23

Phát hiện buôn bán hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở TP.HCM, nổi bật là nội tạng động vật, bò khô, yến sào...

Phát hiện buôn bán hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở TP.HCM, nổi bật là nội tạng động vật, bò khô, yến sào...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ chính thức áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam từ ngày 7/8. Nhiều doanh nghiệp cho biết đến nay mới bắt đầu ngấm đòn, đơn hàng quý III/2024 và cuối năm nay đang có dấu hiệu giảm.

Thanh niên 21 tuổi tử vong trong đêm trên đường số 2, phường Thủ Đức

Chuyển động Sài Gòn
Thanh niên 21 tuổi tử vong trong đêm trên đường số 2, phường Thủ Đức

Công an TP.HCM triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng, số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn
Công an TP.HCM triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng, số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng

TP.HCM giao Ban quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư hai tuyến metro liên vùng

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM giao Ban quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư hai tuyến metro liên vùng

Metro TP.HCM tăng chuyến, kéo dài giờ chạy phục vụ người dân dịp 2/9

Chuyển động Sài Gòn
Metro TP.HCM tăng chuyến, kéo dài giờ chạy phục vụ người dân dịp 2/9

Đọc thêm

'Quốc bảo' Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Văn hóa - Giải trí

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng
Thế giới

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thế giới

Theo bình luận của tờ báo Anh Daily Mail, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài phút sau khi ông Trump đưa ra các điều kiện hòa bình - mở màn cho một cuộc đối đầu khác tại Nhà Trắng ngay trước hội nghị thưởng đỉnh của Mỹ với Châu Âu về Ukraine.

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới
Thể thao

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá
Gia đình

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá

Gia đình

Loại rau dân dã này bán đầy chợ, giá rẻ, hương vị thơm ngon, giàu các loại vitamin, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới
Kinh tế

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Kinh tế

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang
Nhà nông

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang

Nhà nông

Các doanh nghiệp tại Cần Thơ tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để giúp nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh
Tin tức

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tin tức

Chia sẻ với các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng, an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước...

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi được Hoàng đế sủng hạnh, nhiều phi tần nhà Thanh không mừng rỡ mà trái lại luôn thấp thỏm lo âu. Nỗi sợ lớn nhất của họ chính là thủ tục do thái giám phòng Kính sự thực hiện, đó là gì?

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Chuyển động Sài Gòn

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, TP.HCM sẽ khánh thành và khởi công hàng loạt công trình, dự án giao thông trọng điểm vào sáng 19/8.

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)
Đại đoàn kết dân tộc

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)

Đại đoàn kết dân tộc

80 năm sau ngày lịch sử 2/9/1945, tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ thôi thúc người Việt trong nước mà còn lay động hàng triệu trái tim Việt kiều khắp năm châu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cần một cơ chế đột phá để thu hút nhân tài, biến trí tuệ kiều bào thành nguồn nội lực.

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Từ nay, người dân TP.HCM có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình tại 86 phường, xã mà không cần mang xe đến trụ sở công an để kiểm tra.

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi

Tin tức

Công an xã vùng biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công an khen thưởng đột xuất, vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn
Pháp luật

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Pháp luật

Sau khi tông người bán vé số trên tỉnh lộ 9 (xã Krông Pắc, Đắk Lắk) khiến nạn nhân đa chấn thương, một phụ nữ đi xe đạp điện đã bỏ mặc rồi rời khỏi hiện trường.

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần
Xã hội

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần

Xã hội

Bạn có bao giờ cảm thấy não bộ liên tục bị ngập tràn thông tin không? Bộ não là tài sản quý giá nhất của cơ thể, là một cỗ máy hoạt động liên tục, tiếp nhận thông tin và thích nghi. Từ việc học tập, ghi nhớ đến việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, bộ não xử lý một luồng thông tin khổng lồ liên tục mỗi ngày.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên 'bứt phá' ngoạn mục sau một nhiệm kỳ
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên "bứt phá" ngoạn mục sau một nhiệm kỳ

Lai Châu Ngày Mới

Nằm ở vùng nông thôn Tây Bắc, 5 năm qua, Tân Uyên (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn xã ngày càng cải thiện, nâng cao.

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025
Kinh tế

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025

Kinh tế

Ngày 14/8/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Pháp luật

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Hoàng Quốc Hùng, quê quán Bắc Ninh, hiện cư trú phường Dĩ An (TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu
Văn hóa - Giải trí

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu

Văn hóa - Giải trí

Nam ca sĩ Kim Jong Kook xác nhận chuẩn bị kết hôn tại Seoul, song danh tính cô dâu và chi tiết về lễ cưới vẫn được giữ kín.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII
Kinh tế

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII

Kinh tế

Ngày 18/8, tại cảng PTSC thuộc phường Rạch Dừa (TP.HCM), Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) tổ chức lễ đặt tên cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII và lễ gắn biển công trình chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Xã hội

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Xã hội

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rơi vào cảnh quá tải với số bệnh nhân tăng cao so với công suất thiết kế, thiếu giường điều trị buộc hàng trăm bệnh nhân phải nằm giường xếp, nằm dọc hành lang, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc và điều trị.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công

Văn hóa - Giải trí

Tôi nghe tiếng bom qua lời kể của mẹ. Đó là những tiếng nổ rền tai kèm mấy cột khói cao lẫn bụi sau khi nhà sụp rồi cháy xém.

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái
Xã hội

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái

Xã hội

Một cụ ông bị cáo buộc phóng hỏa tại trung tâm dưỡng lão ở Kaki Bukit, Malaysia hồi cuối tuần qua, sau khi không được cho phép cùng bạn gái đi mua máy trợ thính.

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM
Nhà nông

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM

Nhà nông

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D). Với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), R&D không phải là khẩu hiệu mà là chiến lược xuyên suốt.

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%
Doanh nghiệp

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%

Doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử
Tin tức

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử

Tin tức

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) có quy mô Top 10 thế giới, tích hợp nhiều công trình lớn cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là biểu tượng của một Việt Nam bứt phá, lại sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân bay, tâm điểm của trung tâm mới phía Đông Bắc Thủ đô, do đó được chọn là không gian tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất lịch sử chào mừng 80 năm Quốc khánh.

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô
Xã hội

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô

Xã hội

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, VinBus chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung tâm Thủ đô. VinBus cũng tăng cường nhiều tuyến buýt điện phục vụ nhân dân và du khách tới Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong dịp Đại lễ 2/9.

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ
Pháp luật

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ

Pháp luật

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người vợ là Hà Thị Lai Hạ để điều tra hành vi "Giết người".

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao
Nhà nông

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao

Nhà nông

Với sự sáng tạo cùng niềm đam mê và khát vọng, những nữ giám đốc khởi nghiệp từ chè ở tỉnh Phú Thọ đã góp phần quảng bá, giới thiệu, đưa đặc sản quê hương tới người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và vươn ra thế giới.

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ

Thế giới

Ông Zelensky sẽ không chấp nhận các điều khoản hòa bình của ông Trump và sẽ làm mọi cách để phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT

Văn hóa - Giải trí

Phạm Tăng, danh họa nổi tiếng Trung Quốc, cùng người vợ trẻ kém 50 tuổi là Từ Manh hiện mất tích không rõ tung tích.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

3

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng "cây tiền tỷ"

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng 'cây tiền tỷ'

4

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

5

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng