Ngày 16/8, UBND TP.HCM công bố Báo cáo số 53/BC-UBND, về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thực phẩm giả trên địa bàn TP.HCM. Theo UBND TP.HCM, công tác phòng, chống thực phẩm giả tại TP.HCM được thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua.

Phát hiện hàng ngàn lon sữa giả, hàng tấn bột ngọt không nguồn gốc, xuất xứ

Đặc biệt, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2025, lực lượng Cảnh sát kinh tế, môi trường - Công an TP.HCM, đã đấu tranh xử lý các vụ án liên quan đến thực phẩm giả. Công an TP.HCM khởi tố 8 vụ, 27 bị can, tang vật thu giữ hơn 5 tấn phụ gia thực phẩm (bột ngọt…) các loại; 75 bình nước lọc giả nhãn hiệu; 24.315 chai thực phẩm chức năng, 7.525 lon sữa bột giả thành phẩm; vỏ lon sữa bột, bao bì, tem nhãn; máy móc, thiết bị, phương tiện dùng để dập nắp lon sữa…

Lực lượng chức năng phát hiện, phanh phui đường dây sản xuất sữa giả cực lớn của Vũ Thành Công và đồng bọn. Ảnh: C.A

Trong đó, nổi bật vụ phanh phui đường dây sản xuất sữa giả cực lớn. Cụ thể: Ngày 19/1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương (cũ), tiến hành kiểm tra, trực tiếp bắt quả tang, khám xét cơ sở của đối tượng Vũ Thành Công cùng đồng bọn gồm:

Lê Quốc Khánh, Trương Nhật Duy, Đặng Trần Triệu Vỹ, Nguyễn Văn Hạnh, Võ Văn Tiến, Lưu Văn Hòa… Những đối tượng này đang thực hiện hành vi sản xuất sữa giả tại nhà xưởng số: 53B/7 đường Lồ Ồ, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ).

Công an tạm giữ số lượng rất lớn tang vật liên quan gồm: 7.525 lon sữa bột giả thành phẩm; vỏ lon sữa bột, bao bì, tem nhãn; máy móc, thiết bị, phương tiện dùng để dập nắp lon sữa,…. Tổng trị giá số hàng giả trên khoảng 14,5 tỷ đồng. Các đối tượng đã tổ chức sản xuất và buôn bán sữa giả các nhãn hiệu của Công ty Abbott, gồm: Ensure, Ensure Gold, Glucerna….

Cơ quan chức năng bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất sữa giả. Ảnh: C.A

Để tránh bị phát hiện hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả; khoảng 10 ngày, các đối tượng lại thay đổi địa điểm sản xuất từ TP.HCM đến tỉnh Bình Dương (cũ). Đồng thời, chúng có thủ đoạn bán hàng rất tinh vi, không lộ mặt - chỉ bán online qua các kênh thương mại điện tử Lazada, Shoppee. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ở lĩnh vực sản xuất thực phẩm khác, qua công tác nghiệp vụ, vào ngày 8/1/2025, Công an TP.HCM phát hiện đối tượng Nguyễn Vương Kham (sinh năm: 1990; cư trú tại: Số 1052/6 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM cũ) điều khiển xe gắn máy chở một bao nilon màu trắng, bên trong chứa 35 gói bột ngọt mang nhãn hiệu AJINOMOTO (khối lượng tịnh 1kg/gói), đến giao hàng đến địa chỉ số 185L đường Mai Xuân Thưởng, Phường 2, Quận 6, TP.HCM (cũ).

Tại hiện trường, người ta phát hiện hàng ngàn lon sữa chuẩn bị vô sữa, đóng hộp, với nhãn hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: C.A

Mở rộng truy xét, Công an TP.HCM phát hiện tại nhà số 175A/7 Quốc lộ 1A, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM (cũ), của đối tượng Lê Minh Tài có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm (bột ngọt).

Các đối tượng mua bột ngọt không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ trôi nổi trên thị trường. Sau đó, chúng mang về đóng gói, tự ghi hạn dùng, đóng nhãn hiệu bột ngọt AJINOMOTO, hạt nêm Knoor …để bán ra thị trường, thu lợi bất chính.

Tổng số lượng bột ngọt giả các đối tượng sản xuất hơn 3 tấn và thu giữ nhiều tang vật có liên quan phục vụ sản xuất. Công an TP.HCM đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm nêu trên để đấu tranh làm rõ.

Công an TP.HCM (cũ) phanh phui một đường dây sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto (Nhật Bản). Ảnh: C.A

Ngoài ra, ngày 21/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa, thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư An Nguyên, địa chỉ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (cũ). Qua kiểm tra, phát hiện tại đây, đang chứa và kinh doanh 2.167 hộp thực phẩm chức năng hiệu KIRKLAND, FOCUS và 4.497 chai sữa nước hiệu ENSURE không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 777 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã xử phạt doanh nghiệp trên với số tiền là 205 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Kinh doanh thực phẩm giả là "siêu lợi nhuận"

Số liệu thống kê của UBND TP.HCM cho thấy, TP.HCM hiện có 2.832 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 13.747 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 132 bếp ăn tập thể; 66 cơ sở chế biến suất ăn sẵn; 55 cơ sở bếp ăn trường học; 14.640 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; 03 chợ đầu mối và 229 chợ dân sinh; 52 trung tâm thương mại, 271 siêu thị; 3.200 cửa hàng tiện lợi.

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra một địa điểm kinh doanh để phát hiện thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Ảnh: T.L

Lượng hàng hóa nông - lâm - thủy - hải sản, thịt gia súc, gia cầm về 3 chợ đầu mối chiếm khoảng trên 70%. Số 30% còn lại ở hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng tiện lợi. Các số liệu trên nói lên rằng, số lượng thực phẩm được người dân TP.HCM tiêu thụ hàng ngày là rất lớn và vô cùng phong phú.

Đây cũng là mảnh đất màu mỡ, béo bở cho những kẻ gian thương sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả. Thực trạng hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm trên địa bàn TP.HCM diễn ra khá phổ biến. Đồng thời, diễn biến phức tạp cả về quy mô, lẫn phương thức sản xuất, tổ chức tiêu thụ từ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, đến các doanh nghiệp lớn.

Nhận định về hiện tượng trên, bà Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM – cho rằng: "Thực phẩm kém chất lượng xuất hiện trong nhiều ngành hàng, từ thực phẩm tươi sống, đồ uống, bánh kẹo, đến các loại thực phẩm chức năng. Các đối tượng tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm rất đa dạng về mẫu mã, tương đương với thực phẩm đạt chất lượng.

Nơi sản xuất bột ngọt giả, bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: T.L

Hơn nữa, các đối tượng luôn “linh động” về giá cả. Và, đặc biệt nguy hiểm hơn, là hành vi sử dụng các loại hóa chất, phụ gia không được phép sử dụng để chế biến thực phẩm, nhằm làm cho thực phẩm cũ không đạt chất lượng, có lúc ôi thiu, trở nên tươi mới, để bán ra thị trường. Không quan tâm đến mục đích sử dụng của người mua; dẫn đến việc sử dụng hóa chất, phụ gia không được phép một cách tràn lan, khó kiểm soát".

Báo cáo của UBND TP.HCM đánh giá: Tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn TP.HCM còn diễn biến phức tạp. Các cá nhân, tổ chức đối phó với cơ quan chức năng bằng cách gia tăng hoạt động kinh doanh thông qua môi trường mạng, tận dụng các nền tảng trực tuyến để mua bán, quảng cáo sản phẩm. Các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả ngày càng tinh vi, sử dụng các phương thức quảng cáo, quảng bá khác nhau để thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật về sản phẩm, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Vào tháng 6/2025, tại huyện Bình Chánh, TP.HCM (cũ), người ta phát hiện hàng chục ngàn hộp thực phẩm chức năng giả, quá hạn bị vứt bỏ. Ảnh: Minh Tâm

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy – phó Chủ tịch UBND TP.HCM: "Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên, là do siêu lợi nhuận thu được từ việc sản xuất, buôn bán những mặt hàng này. Mặt khác, TP.HCM có nhiều cơ sở hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm vừa và nhỏ, hộ gia đình nên việc trang bị phương tiện sản xuất, nhà xưởng thường không đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm, nên sản phẩm làm ra vô tình trở thành hàng kém chất lượng.

Thậm chí, một số sản phẩm được gắn nhãn các thương hiệu nổi tiếng và trở thành hàng giả nhãn hiệu (nhất là các sản phẩm sữa dạng bột, thức ăn nhanh, phụ gia thực phẩm…)".

Bên cạnh đó, nhận thức của nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn hạn chế, việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm chưa cao; dẫn đến khả năng gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.