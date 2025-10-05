Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 05/10/2025 06:54 GMT+7

Thượng tá -TS Đào Trung Hiếu: Hoàng Hường thao túng niềm tin bằng "áo giáp đạo đức" và hiệu ứng đám đông

Xuân Huy Chủ nhật, ngày 05/10/2025 06:54 GMT+7
Chuyên gia tội phạm học Thượng tá -TS Đào Trung Hiếu nhận định, hiện tượng Hoàng Hường là điển hình cho việc lợi dụng tâm lý xã hội trong kinh doanh phi pháp, từ việc gieo niềm tin mù quáng bằng hình ảnh "doanh nhân nhân hậu", đến việc dùng hoạt động từ thiện như một lớp "áo giáp đạo đức" để che đậy sai phạm.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Thị Hường cùng 5 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm hai em rể và 3 nhân viên của Hường.

Hoàng Hường từng dính vào hàng loạt lùm xùm

Theo cáo buộc, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên để bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm khác. Dù trực tiếp điều hành, Hường khai chỉ tập trung bán hàng, quảng bá sản phẩm, còn việc vận hành do “một ê kíp khác” đảm nhiệm.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ và cá nhân đăng ký kinh doanh, bỏ ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Hoàng Hường nở nụ cười tươi trước ống kính phóng viên tại cơ quan công an khi bị khởi tố. Ảnh: VTV.

Hoàng Hường (tên thật Hoàng Thị Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) là người đại diện của nhiều thương hiệu như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, viên xương khớp Hoàng Hường...

Bắt đầu được biết đến qua các buổi livestream bán hàng, bà nhanh chóng gây chú ý không chỉ bởi sản phẩm mà còn bởi phong cách phô trương tài sản, thường xuyên tặng quà giá trị lớn. Hoàng Hường sở hữu nhiều Fanpage, kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi.

Trong quảng cáo, bà từng giới thiệu sản phẩm có công dụng "chữa hôi miệng từ kiếp trước", "giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân". Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì quảng cáo sai lệch. Ngoài ra, bà cũng từng dính phải vô số những lùm xùm khác liên quan đến hoạt động của công ty cũng như bản thân.

"Nụ cười của Hoàng Hường khi bị khởi tố chỉ là "chiếc mặt nạ tâm lý" nhằm che giấu lo âu nội tâm

Theo chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, trường hợp này là ví dụ điển hình cho việc vận dụng triệt để các nguyên lý tâm lý học xã hội vào hoạt động kinh doanh phi pháp.

Bằng cách đánh trúng nỗi lo bệnh tật và khát vọng đổi đời, Hoàng Hường đã phóng đại công dụng sản phẩm tới mức "thần dược", kết hợp hình ảnh một doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên làm từ thiện. Những yếu tố này tạo nên cảm giác rằng người tiêu dùng đang tiếp cận với một con người vừa tài năng vừa nhân hậu.

"Khi niềm tin đã định hình, hiệu ứng đám đông và tâm lý 'xác nhận xã hội' khiến nhiều người tiếp tục tin theo, bất chấp các cảnh báo từ cơ quan chức năng", TS Đào Trung Hiếu nói.

Chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu nói về hiện tượng Hoàng Hường. Ảnh: Hải Huy.

Dù từng vướng nhiều lùm xùm và bị xử phạt, Hoàng Hường vẫn giữ được hình ảnh "nữ doanh nhân thành đạt" trong mắt một bộ phận công chúng. Theo TS. Hiếu, đây là bám rễ của "hiệu ứng ấn tượng đầu" khi con người đã định hình nhận thức ban đầu thì rất khó thay đổi.

"Hình ảnh bà ta rải tiền, khoe xe sang, làm từ thiện đã in sâu trong tâm trí người theo dõi, chứ ít khi người dân chú ý đến quyết định xử phạt hay các cảnh báo chính thức", chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho hay.

Ông cho rằng không dừng lại ở đó, Hoàng Hường còn liên tục làm mới thương hiệu, đổi tên công ty, tạo nhiều pháp nhân để duy trì dáng vẻ của một "đế chế" kinh doanh đồ sộ. Sự thần tượng hóa trên mạng xã hội càng củng cố niềm tin mù quáng của người tiêu dùng.

Một chi tiết đáng chú ý khác là sản phẩm của Hoàng Hường không chỉ phổ biến ở đô thị mà còn len lỏi về tận nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Theo chuyên gia tội phạm học, để đạt được điều đó, bà ta đã kết hợp nhiều chiêu thức: Từ livestream bán hàng, khuyến mãi lớn, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, hoàn tiền... Tất cả đều đánh vào tâm lý ham lợi và sợ bỏ lỡ.

Song song, Hoàng Hường luôn xuất hiện với hình ảnh người giàu có, hào phóng, hay làm việc thiện. "Chính yếu tố từ thiện đã được khai thác như một lớp 'áo giáp đạo đức' để che chắn, khiến nhiều người lầm tưởng rằng mua sản phẩm cũng đồng nghĩa với ủng hộ một việc tốt. Với chiêu thức này, sản phẩm dễ dàng thâm nhập vào các cộng đồng nông thôn - nơi mà sự kiểm chứng thông tin còn hạn chế", ông Hiếu nhận định.

Theo TS. Hiếu, bài học lớn nhất với người tiêu dùng là phải luôn giữ thái độ tỉnh táo. "Không có thứ thần dược nào chữa được bách bệnh. Thực phẩm chức năng không phải là thuốc và càng không thể thay thế phác đồ y khoa", ông nhấn mạnh.

Khi thấy sản phẩm được quảng cáo quá mức, người dân cần lập tức đặt dấu hỏi, kiểm tra giấy phép lưu hành, công bố chất lượng, tránh mua hàng theo cảm xúc. Với người lớn tuổi, con cháu nên đồng hành, giải thích, cùng kiểm chứng thông tin, để họ không bị cuốn theo những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội. "Càng quảng cáo rầm rộ, càng hứa hẹn kỳ diệu, càng cần hoài nghi", ông nói.

Một chi tiết đáng chú ý khác khiến dư luận xôn xao là hình ảnh Hoàng Hường vẫn nở nụ cười tươi khi bị khởi tố, theo TS. Đào Trung Hiếu, điều này cũng phản ánh một thủ pháp truyền thông cá nhân.

Hành vi ấy phát đi thông điệp "tôi không sợ hãi", nhằm trấn an người hâm mộ và duy trì hình ảnh bản lĩnh. Đằng sau sự ngạo nghễ ấy cũng có thể là niềm tin rằng với một hệ sinh thái công ty rộng lớn và nhiều kẽ hở pháp lý, hậu quả có thể được giảm nhẹ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học hành vi, nụ cười đó chỉ là "mặt nạ tâm lý" - lớp vỏ bên ngoài che giấu sự lo âu nội tâm.

"Dù thế nào, thái độ ngạo mạn trước pháp luật không thể giúp né tránh trách nhiệm, mà chỉ cho thấy mức độ thao túng và coi thường chuẩn mực xã hội của đối tượng", ông nhận định.

Theo TS. Đào Trung Hiếu, vụ việc Hoàng Hường là lời cảnh tỉnh rõ ràng về sức mạnh của tâm lý đám đông trong thời đại mạng xã hội. Khi niềm tin bị dẫn dắt bởi những chiêu thức tinh vi, lý trí sẽ dần bị tê liệt và đó là lúc người tiêu dùng trở thành nạn nhân tự nguyện.

