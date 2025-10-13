Cán bộ, công chức ngành thuế sẽ được thưởng 10% số tiền thuế thu vượt chỉ tiêu?

Chiều 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Một trong những nội dung gây chú ý là đề xuất thưởng cơ quan thuế nếu thu vượt dự toán được giao.

Cơ quan thuế được thưởng khi thu ngân sách vượt dự toán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trình bày tờ trình của Chính phủ. Ảnh: Media Quốc hội

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết dự luật bổ sung quy định khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, đồng thời khen thưởng người tố giác cơ sở kinh doanh không lập hoặc không giao hóa đơn điện tử. Kinh phí cho chương trình này được bố trí từ ngân sách nhà nước, tương đương 0,1% tổng thu thuế giá trị gia tăng nội địa của năm trước.

Bên cạnh đó, dự luật cho phép cơ quan thuế được thưởng khi tổ chức thu ngân sách vượt dự toán Quốc hội quyết định hằng năm. Số tiền thưởng sẽ được sử dụng để bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động trong ngành, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả. Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc phân bổ và sử dụng khoản này.



Dự luật cũng quy định hộ, cá nhân kinh doanh căn cứ doanh thu thực tế hằng năm để tự xác định nghĩa vụ thuế, thay vì cơ chế khoán như hiện nay.

Nêu nội dung thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cho rằng việc chuyển sang kê khai theo hóa đơn sẽ khiến doanh thu ghi nhận thực tế cao hơn mức khoán cũ, đồng nghĩa gánh nặng thuế có thể tăng đáng kể.

Do đó, cơ quan soạn thảo cần đánh giá tác động cụ thể, tính toán lại các mức thuế suất nếu cần thiết để tránh gây xáo trộn, đặc biệt đối với hộ kinh doanh nhỏ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Media Quốc hội

Về hoàn thuế tự động, cơ quan thẩm tra cho rằng dự thảo còn thiếu rõ ràng về cơ sở xác định trường hợp được hoàn tự động, quy định trách nhiệm nếu xảy ra sai sót và phạm vi thực hiện.

Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tính khả thi, mức độ rủi ro, đồng thời ban hành quy trình cụ thể, giao trách nhiệm rõ ràng giữa các khâu để tránh rủi ro hệ thống.

Có cơ chế để người dân thấy quyền lợi khi lấy hóa đơn

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trước đây Bộ Tài chính từng đề xuất cơ chế đặc thù cho ngành thuế và hải quan nhưng đã bị bãi bỏ, vậy khi đưa quy định này trở lại thì có phải là một cơ chế đặc thù mới hay không. Ông cho rằng cần bảo đảm nhất quán trong các đề xuất chính sách.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media Quốc hội

Giải trình các vấn đề đại biểu nêu, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết trước khi bỏ cơ chế đặc thù, cơ quan thuế và hải quan từng được trích 1,8% và 2,2% tổng số thu để chi cho hiện đại hóa, cơ sở vật chất. Còn cơ chế trong dự thảo lần này không mang tính đặc thù về tài chính, mà chỉ là trích thưởng trên phần vượt thu so với dự toán.

“Mức thưởng dự kiến 10% trên số vượt thu, nhưng không quá một tháng lương cho công chức, người lao động. Theo tính toán số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng”, ông Tuấn nói.



Theo ông, cơ sở đề xuất dựa trên Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Kết luận 83 của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó nêu rõ việc rà soát, sửa đổi các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù để bảo đảm phù hợp, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, đúng năng suất.

“Việc thưởng nhằm động viên cán bộ, công chức ngành thuế và hải quan, khuyến khích hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách”, theo vị Thứ trưởng.

Liên quan đến chuyển đổi số, dự luật đề xuất trích 0,1% số thuế giá trị gia tăng (khoảng 300 tỷ đồng/năm) để thực hiện chương trình “hóa đơn may mắn”. Cụ thể, người dân lấy hóa đơn điện tử có thể được tham gia quay số trúng thưởng, đồng thời được khuyến khích tố giác cơ sở không xuất hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng đây là giải pháp quan trọng để khuyến khích tuân thủ thuế, chống thất thu, tạo văn hóa tiêu dùng minh bạch.

“Cần có cơ chế đủ mạnh để người dân thấy quyền lợi khi lấy hóa đơn”, ông Cao Anh Tuấn nói.