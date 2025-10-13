Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Tin tức
Thứ hai, ngày 13/10/2025 18:37 GMT+7

Cán bộ, công chức ngành thuế sẽ được thưởng 10% số tiền thuế thu vượt chỉ tiêu?

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 13/10/2025 18:37 GMT+7
Trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chính phủ đề xuất trích 10% số tiền thuế thu vượt để thưởng cho cán bộ, công chức ngành thuế.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Một trong những nội dung gây chú ý là đề xuất thưởng cơ quan thuế nếu thu vượt dự toán được giao.

Cơ quan thuế được thưởng khi thu ngân sách vượt dự toán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trình bày tờ trình của Chính phủ. Ảnh: Media Quốc hội

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết dự luật bổ sung quy định khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, đồng thời khen thưởng người tố giác cơ sở kinh doanh không lập hoặc không giao hóa đơn điện tử. Kinh phí cho chương trình này được bố trí từ ngân sách nhà nước, tương đương 0,1% tổng thu thuế giá trị gia tăng nội địa của năm trước.

Bên cạnh đó, dự luật cho phép cơ quan thuế được thưởng khi tổ chức thu ngân sách vượt dự toán Quốc hội quyết định hằng năm. Số tiền thưởng sẽ được sử dụng để bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động trong ngành, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả. Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc phân bổ và sử dụng khoản này.

Dự luật cũng quy định hộ, cá nhân kinh doanh căn cứ doanh thu thực tế hằng năm để tự xác định nghĩa vụ thuế, thay vì cơ chế khoán như hiện nay.

Nêu nội dung thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cho rằng việc chuyển sang kê khai theo hóa đơn sẽ khiến doanh thu ghi nhận thực tế cao hơn mức khoán cũ, đồng nghĩa gánh nặng thuế có thể tăng đáng kể.

Do đó, cơ quan soạn thảo cần đánh giá tác động cụ thể, tính toán lại các mức thuế suất nếu cần thiết để tránh gây xáo trộn, đặc biệt đối với hộ kinh doanh nhỏ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Media Quốc hội

Về hoàn thuế tự động, cơ quan thẩm tra cho rằng dự thảo còn thiếu rõ ràng về cơ sở xác định trường hợp được hoàn tự động, quy định trách nhiệm nếu xảy ra sai sót và phạm vi thực hiện.

Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tính khả thi, mức độ rủi ro, đồng thời ban hành quy trình cụ thể, giao trách nhiệm rõ ràng giữa các khâu để tránh rủi ro hệ thống.

Có cơ chế để người dân thấy quyền lợi khi lấy hóa đơn

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trước đây Bộ Tài chính từng đề xuất cơ chế đặc thù cho ngành thuế và hải quan nhưng đã bị bãi bỏ, vậy khi đưa quy định này trở lại thì có phải là một cơ chế đặc thù mới hay không. Ông cho rằng cần bảo đảm nhất quán trong các đề xuất chính sách.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media Quốc hội

Giải trình các vấn đề đại biểu nêu, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết trước khi bỏ cơ chế đặc thù, cơ quan thuế và hải quan từng được trích 1,8% và 2,2% tổng số thu để chi cho hiện đại hóa, cơ sở vật chất. Còn cơ chế trong dự thảo lần này không mang tính đặc thù về tài chính, mà chỉ là trích thưởng trên phần vượt thu so với dự toán.

“Mức thưởng dự kiến 10% trên số vượt thu, nhưng không quá một tháng lương cho công chức, người lao động. Theo tính toán số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng”, ông Tuấn nói.

Theo ông, cơ sở đề xuất dựa trên Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Kết luận 83 của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó nêu rõ việc rà soát, sửa đổi các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù để bảo đảm phù hợp, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, đúng năng suất.

“Việc thưởng nhằm động viên cán bộ, công chức ngành thuế và hải quan, khuyến khích hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách”, theo vị Thứ trưởng.

Liên quan đến chuyển đổi số, dự luật đề xuất trích 0,1% số thuế giá trị gia tăng (khoảng 300 tỷ đồng/năm) để thực hiện chương trình “hóa đơn may mắn”. Cụ thể, người dân lấy hóa đơn điện tử có thể được tham gia quay số trúng thưởng, đồng thời được khuyến khích tố giác cơ sở không xuất hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng đây là giải pháp quan trọng để khuyến khích tuân thủ thuế, chống thất thu, tạo văn hóa tiêu dùng minh bạch.

“Cần có cơ chế đủ mạnh để người dân thấy quyền lợi khi lấy hóa đơn”, ông Cao Anh Tuấn nói.

Tham khảo thêm

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tại sao ở các nước mưa vài ba trăm mm vẫn thoát tốt mà ta mức đó là ngập nặng nề

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tại sao ở các nước mưa vài ba trăm mm vẫn thoát tốt mà ta mức đó là ngập nặng nề

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Thi thể trôi dạt cách Hà Nội 120 km

Thi thể được tìm thấy ở khu vực huyện Nam Trực (cũ, nay thuộc Ninh Bình) được xác nhận là của nữ sinh Bùi Bích Phương, 22 tuổi, mất tích hơn một tháng trước tại Hà Nội, cách nơi cô xuất hiện lần cuối khoảng 120 km theo đường sông.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Tin tức
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công và lời giải cho những "điểm nghẽn" (Bài 1)

Tin tức
Khó khăn trong triển khai dịch vụ công và lời giải cho những 'điểm nghẽn' (Bài 1)

Đà Nẵng: Bùng cháy lớn phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9

Tin tức
Đà Nẵng: Bùng cháy lớn phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Tin tức
Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Đọc thêm

Đốc Tít - Thủ lĩnh của căn cứ Hai Sông là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đốc Tít - Thủ lĩnh của căn cứ Hai Sông là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong số những văn thân, sĩ phu yêu nước lãnh đạo nhân dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ 19, Đốc Tít là một thủ lĩnh nghĩa quân có tài “tổ chức lực lượng, xây dựng căn cứ địa và thực hành tác chiến. Ông thực sự là vị thủ lĩnh cầm quân giỏi” (theo sách “Danh nhân quân sự Việt Nam”, tập 3, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2008, trang 301). Trong đó, cống hiến nổi bật của Đốc Tít là chỉ huy nghĩa quân xây dựng và chiến đấu bảo vệ căn cứ Hai Sông.

Gara ô tô quá tải vì xe ngập nước xếp hàng chờ sửa ở Thái Nguyên
Tin tức

Gara ô tô quá tải vì xe ngập nước xếp hàng chờ sửa ở Thái Nguyên

Tin tức

Sau trận lũ lịch sử vừa qua tại Thái Nguyên, khi nước rút đi, hàng nghìn phương tiện ngập sâu trong nước bắt đầu được người dân đưa tới các gara sửa chữa. Tuy nhiên, do lượng xe hư hỏng quá lớn, nhiều xưởng rơi vào tình trạng quá tải, thợ phải làm xuyên ngày đêm, không ít gara buộc phải từ chối nhận thêm do thiếu nhân lực và thiết bị.

Ông Zelensky báo tin Ukraine phản công thắng lợi ở Zaporizhzhia
Thế giới

Ông Zelensky báo tin Ukraine phản công thắng lợi ở Zaporizhzhia

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã giành thêm thắng lợi tại khu vực Zaporizhzhia ở miền Nam, đồng thời tiến sâu hơn ở vùng Donetsk, nơi đang diễn ra các trận chiến căng thẳng nhất.

Tình cờ bắt được con động vật sách Đỏ khi dọn nhà thờ họ, một người Quảng Trị báo công an
Nhà nông

Tình cờ bắt được con động vật sách Đỏ khi dọn nhà thờ họ, một người Quảng Trị báo công an

Nhà nông

Trong lúc dọn dẹp vệ sinh nhà thờ họ, một người dân ở tỉnh Quảng Trị tình cờ bắt được một con rùa núi vàng – loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Lập tức, người dânnày báo với công an địa phương để giao nộp con động vật hoang dã này.

HDBank lập “hat-trick” giải thưởng Euromoney 2025, khẳng định vị thế quốc tế của ngân hàng Việt
Kinh tế

HDBank lập “hat-trick” giải thưởng Euromoney 2025, khẳng định vị thế quốc tế của ngân hàng Việt

Kinh tế

Ngày 2/9/2025, trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tự hào ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất giành cùng lúc ba giải thưởng Euromoney Awards for Excellence 2025 tại Singapore.

Bắt được một con cá sấu 'khủng' dưới sông, nghi cắn bị thương một người dân ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Nhà nông

Bắt được một con cá sấu "khủng" dưới sông, nghi cắn bị thương một người dân ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Nhà nông

Nguồn tin từ UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa (địa bàn huyện Diên Khánh trước sáp nhập) cho biết, các lực lượng chức năng đã bắt được con cá sấu "khủng" nghi tấn công (cắn) một người dân địa phương khiến người này bị thương.

Nền tảng blockchain được đại gia Nguyễn Duy Hưng hậu thuẫn chính thức niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số của Mỹ
Thị trường

Nền tảng blockchain được đại gia Nguyễn Duy Hưng hậu thuẫn chính thức niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số của Mỹ

Thị trường

U2U Network, nền tảng blockchain Layer-1 được đại gia Nguyễn Duy Hưng hậu thuẫn, chính thức niêm yết trên Kraken, sàn giao dịch tài sản số Tier-1 có trụ sở tại Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, U2U sẽ bắt đầu giao dịch trên Kraken vào ngày 17/10/2025.

Tin nóng 13/10: 4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin nóng 13/10: 4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik; Barcelona xử phũ Lewandowski; Patrik Lê Giang xuất hiện ở buổi tập của ĐT Việt Nam; Real Madrid nguy cơ mất trắng Rudiger, các đại gia Saudi Arabia vào cuộc; Victoria kể tật xấu của David Beckham.

Tự hào nông dân Việt Nam: Từ hộ nghèo rớt mồng tơi vươn lên thành tỷ phú Điện Biên
Nhà nông

Tự hào nông dân Việt Nam: Từ hộ nghèo rớt mồng tơi vươn lên thành tỷ phú Điện Biên

Nhà nông

Từ một hộ nghèo rớt mồng tơi ở bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, anh Vàng A Là (địa bàn huyện Nậm Pồ trước đây), đã thoát nghèo, vươn lên thành tỷ phú Điện Biên với mô hình chăn nuôi đại gia súc (nuôi bò, nuôi trâu, nuôi ngựa, nuôi dê), trồng rừng. Dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), anh Vàng A Là là 1 trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu được vinh danh tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025" tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Nỗ lực gìn giữ món ăn trăm tuổi từ 'con không chân'
Xã hội

Nỗ lực gìn giữ món ăn trăm tuổi từ "con không chân"

Xã hội

Một bát súp rắn nấu từ năm loại rắn với công thức cổ truyền đang được bán với giá hơn 400.000 đồng tại nhà hàng Ser Wong Fun ở Hong Kong (Trung Quốc).

Ngân 98: Từng dương tính với chất cấm, bị cấm diễn, tự cho mình là nạn nhân
Văn hóa - Giải trí

Ngân 98: Từng dương tính với chất cấm, bị cấm diễn, tự cho mình là nạn nhân

Văn hóa - Giải trí

Trước khi bị bắt giam, Ngân 98 có cuộc sống đầy thị phi với hàng loạt phát ngôn, hình ảnh gây sốc.

Đà Nẵng thêm dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, cung cấp gần 1.000 căn hộ cho người dân
Nhà đất

Đà Nẵng thêm dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, cung cấp gần 1.000 căn hộ cho người dân

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.300 tỷ đồng tại khu chung cư Hòa Minh, do Công ty CP Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise làm chủ đầu tư, với quy mô gần 1.000 căn hộ phục vụ người thu nhập thấp.

Ấm áp tình người Đà Nẵng, hỗ trợ Tuyên Quang 1 tỷ đồng khắc phục bão lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ấm áp tình người Đà Nẵng, hỗ trợ Tuyên Quang 1 tỷ đồng khắc phục bão lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và trao tặng 1 tỷ đồng, sẻ chia khó khăn, giúp tỉnh Tuyên Quang khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên
Bạn đọc

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên
6

Bạn đọc

Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ điều hòa của Nhà máy Luyện gang thép thuộc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) khiến nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương đã phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất
Nhà đất

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương thanh, kiểm tra việc định giá đất, xây dựng và ban hành bảng giá đất hằng năm; việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực, dự án có dấu hiệu biến động giá bất thường.

Tiến Linh đưa ra lời khuyên cho đàn em ở ĐT Việt Nam
Thể thao

Tiến Linh đưa ra lời khuyên cho đàn em ở ĐT Việt Nam

Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết mình và các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng đẹp trước ĐT Nepal tối 14/10 trên sân Thống Nhất để làm quà cho người hâm mộ.

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch
Tin tức

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch

Tin tức

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cho UBND cấp tỉnh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với dự án quốc phòng, an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước.

Tiếp tục tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025
Nhà nông

Tiếp tục tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025

Nhà nông

Ngày 13/10/2025, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 (sau đây gọi tắt là Hội nghị).

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
Tin tức

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng

Tin tức

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng trong Luật. Trong khi đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị cân nhắc thoả đáng quy định này để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Vụ xe khách lật khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng
Tin tức

Vụ xe khách lật khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Tin tức

Vụ tai nạn xe khách đang lưu thông trên tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai bất ngờ bị mất lái, lật nhào đã khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả đều âm tính.

Những 'tinh hoa' của nông nghiệp Việt Nam hội tụ tại Hà Nội, sẵn sàng cho đêm tôn vinh
Ảnh

Những "tinh hoa" của nông nghiệp Việt Nam hội tụ tại Hà Nội, sẵn sàng cho đêm tôn vinh

Ảnh

Trưa nay (13/10), không khí tại Thủ đô Hà Nội trở nên đặc biệt hơn khi chào đón những "tinh hoa" của nông nghiệp nước nhà. 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và 32 "Nhà khoa học của Nhà nông" năm 2025 đã chính thức hội tụ tại Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ tôn vinh "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025".

HLV Kim Sang-sik muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn, tìm người thay Bùi Tiến Dũng
Thể thao

HLV Kim Sang-sik muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn, tìm người thay Bùi Tiến Dũng

Thể thao

HLV Kim Sang-sik cho biết ông muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn để thắng đậm ĐT Nepal, bên cạnh đó ông sẽ tìm người thay Bùi Tiến Dũng không thể ra sân.

Nga gặp họa ở Pokrovsk, xe tăng bốc cháy hàng loạt vì 'thần chết trên không' của Ukraine
Thế giới

Nga gặp họa ở Pokrovsk, xe tăng bốc cháy hàng loạt vì "thần chết trên không" của Ukraine

Thế giới

Sau gần một năm dồn hàng trăm xe tăng và xe bọc thép nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào pháo đài Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, Nga cuối cùng cũng đã tung đòn chủ lực nhưng vấp phải đòn phản công dữ dội của Ukraine. Các UAV của Ukraine được mệnh danh là "thần chết trên không" đã thiêu rụi hàng loạt xe tăng Nga, theo Euromaidanpress.

Nông thôn Tây Bắc: Thanh niên Lai Châu mạnh dạn đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Thanh niên Lai Châu mạnh dạn đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Lai Châu Ngày Mới

Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, làm chủ tương lai số”, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu vừa tổ chức, đã thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia.

Zubu, công ty của Ngân 98 chỉ là địa chỉ thuê, không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm
Chuyển động Sài Gòn

Zubu, công ty của Ngân 98 chỉ là địa chỉ thuê, không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm

Chuyển động Sài Gòn

Địa chỉ mà Công ty Zubu của Ngân 98 đặt trụ sở là tòa nhà HB Building, theo doanh nghiệp này, Công ty Zubu không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm.

Kỹ nữ nào có một đời chồng nhưng vẫn trở thành hoàng hậu trong lịch sử Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Kỹ nữ nào có một đời chồng nhưng vẫn trở thành hoàng hậu trong lịch sử Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử Trung Hoa hiếm có hoàng hậu nào có thể lũng đoạn triều chính, độc chiếm ngôi vương như Võ Tắc Thiên thời nhà Đường. Đến thời Tống, cũng có một hoàng hậu như vậy và điều đáng nói là hoàng hậu này xuất thân là kỹ nữ và từng có chồng.

Những vườn đào chìm theo dòng nước lũ: Người Nhật Tân “quyết” không buông gốc đào
Hà Nội hôm nay

Những vườn đào chìm theo dòng nước lũ: Người Nhật Tân “quyết” không buông gốc đào

Hà Nội hôm nay

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão, hàng loạt vườn đào ở Nhật Tân (Hà Nội) chìm trong nước. Hàng trăm gốc đào và luống hoa bị úng thối, gây thiệt hại nặng nề cho người trồng. Theo ước tính của các hộ dân, nguồn cung hoa và đào Tết năm nay có thể giảm mạnh, kéo giá bán tăng cao.

95 nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông háo hức được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Video

95 nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông háo hức được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Video

63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 và 32 nhà khoa học của nhà nông tại các tỉnh, thành đã tề tựu về Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị tham dự chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2025. Nhiều nông dân và nhà khoa học bày tỏ sự phấn khởi và niềm vinh dự, cảm giác háo hức khi sẽ được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trung Quốc gửi tối hậu thư sắc lạnh tới Mỹ, cảnh báo về đòn trả đũa đau đớn toàn diện
Thế giới

Trung Quốc gửi tối hậu thư sắc lạnh tới Mỹ, cảnh báo về đòn trả đũa đau đớn toàn diện

Thế giới

Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt việc “đe dọa bằng thuế quan” và kêu gọi nối lại đàm phán nhằm giải quyết các bất đồng thương mại. Bắc Kinh cảnh báo sẽ không ngần ngại tung đòn trả đũa toàn diện nếu Washington tiếp tục thực thi các biện pháp chống lại Trung Quốc.

Nguyên văn bức thư ông Nguyễn Văn Được gửi doanh nhân TP.HCM ngày Doanh nhân Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Nguyên văn bức thư ông Nguyễn Văn Được gửi doanh nhân TP.HCM ngày Doanh nhân Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã viết một bức thư riêng gửi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã cùng đồng hành với TP.HCM trong 50 năm xây dựng và phát triển, nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tin đọc nhiều

1

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

2

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

5

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định