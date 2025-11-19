Thùy Tiên, Quang Linh xin lỗi khách hàng, Hằng Du Mục xin giảm nhẹ hình phạt sớm trở về nuôi con nhỏ…

Các bị cáo trong vụ án được nói lời sau cùng, trước khi nhận án. Ảnh: CH

Chiều 19/11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo trong vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty Chị Em Rọt và Asia Life đã nói lời sau cùng, bày tỏ sự hối hận và xin lỗi công khai.

Cụ thể, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khách hàng và những người đã tin tưởng, yêu thương cô. "Đây là bài học rất lớn dành cho bị cáo, mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt”, Thùy Tiên nói, đồng thời ý thức rõ sai lầm của mình.

Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) thừa nhận bản thân là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhưng lại phát ngôn sai sự thật, không kiểm chứng rõ ràng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng tin tưởng mình. Anh gửi lời xin lỗi đến khách hàng và mong được giảm án để sớm về với gia đình và làm việc có ích cho xã hội.

Lê Tuấn Linh (Giám đốc CER Group) nhận thức sâu sắc về hành vi gây ảnh hưởng tới khách hàng, bày tỏ sự hối hận vô cùng. Anh gửi lời xin lỗi mẹ vì đã phụ lòng dạy dỗ và coi đây là bài học đắt giá cho bản thân cùng các doanh nghiệp khác về việc đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Lê Thành Công cũng bày tỏ sự ân hận về hành vi và việc làm của mình, gửi lời xin lỗi khách hàng đã tin tưởng.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) đã gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng vì sai phạm của mình. Bị cáo Hằng nhấn mạnh các KOL (người có tầm ảnh hưởng trên mạng), khác cần rút kinh nghiệm và phải kiểm chứng thông tin sản phẩm kỹ lưỡng trước khi quảng cáo.

Nói về hoàn cảnh cá nhân, Hằng Du Mục xúc động cho biết, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Trong 7 tháng tạm giam, chỉ được gặp con một lần. Các con bị quấy rối và phải thay đổi chỗ ở. Bị cáo lo sợ bị tước quyền nuôi con. Hiện còn đang nhận nuôi 1.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc con cái và tiếp tục trách nhiệm với những trẻ em đang cưu mang”, bị cáo Hằng nói.