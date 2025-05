Trước chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025: Nguyễn Thủy Tiên - ứng viên sáng giá hé lộ hậu trường

Lọt Top 13 thí sinh tranh tài chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 mang đến cho Thủy Tiên cảm xúc thế nào? Nếu đánh giá về hành trình tham gia cuộc thi thì bạn sẽ chấm cho mình bao nhiêu điểm?

- Khi bắt đầu thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, tôi không đặt nặng bản thân sẽ đi đến vòng thi nào. Tôi thấy hạnh phúc khi lọt Top 13 thí sinh xuất sắc tranh tài tại chung kết cuộc thi.

Tôi chấm cho mình điểm 8 khi nhìn lại hành trình thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Việt Nam 2025. Bởi trong suốt quá trình đó, tôi thấy mình là một trong những thí sinh giữ phong độ ổn định, nổi bật trong đội HLV Bùi Quỳnh Hoa và từng giành chiến thắng ở thử thách thuộc khuôn khổ cuộc thi sắc đẹp này.

Nguyễn Thủy Tiên - một trong những ứng viên sáng giá tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 (Miss International Queen Vietnam 2025). (Ảnh: NVCC)

Có tin đồn về hậu trường Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 cạnh tranh rất khốc liệt trước chung kết cuộc thi. Thủy Tiên nói gì về điều này?

- Thực tế, các thí sinh tranh tài tại cuộc thi năm nay đều là những đối thủ mạnh với kinh nghiệm trình diễn dày dặn và có sự quyết tâm cao. Vì vậy, chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 đúng là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thí sinh để chọn ra người chiến thắng. Tôi nghĩ chỉ cần hơn kém nhau một chút, dù chỉ là sự may mắn thôi cũng sẽ tạo ra những khác biệt về kết quả.

Tuy nhiên, trong hậu trường những vòng thi trước đó, tôi cũng như các thí sinh dường như không cảm thấy sự cạnh tranh nhau quá gắt gao vì thời gian dành cho các phần thể hiện vô cùng gấp rút. Cho nên, thay vì để ý đến những chuyện hậu trường thì tôi tập trung vào việc tập luyện các kỹ năng, trau dồi để bản thân tự tin hơn.

Hoa hậu Hương Giang thừa nhận: “Các cô gái thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 đã có sự “lột xác”. Nếu so sánh trước đây và hiện tại thì Thủy Tiên nhận thấy sự thay đổi của mình khác biệt thế nào?

- Về ngoại hình, tôi mong muốn và chủ định ép cân để mình nhìn gầy hơn, lên ảnh đẹp hơn chứ không phải do áp lực thi chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 đến nỗi tôi bị sút cân.

Từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, tôi thay đổi hình ảnh từ một Thủy Tiên trông có vẻ hơi khó gần, hơi gai góc, thậm chí là hơi chảnh. Đến hiện tại, tôi được nhận xét nhìn ngày càng nữ tính, mềm mại, tạo được thiện cảm cho người đối diện hơn.

Tôi cũng thấy bản thân chín chắn và đúng với nhận xét mọi người nói về mình: “Thủy Tiên đàn bà hơn!”.

Người đẹp sinh năm 1999, đến từ Hải Dương sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1,73m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-62-92cm. Cô tốt nghiệp khoa Luật - Đại học Văn hóa Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Thủy Tiên từng giành giải Á quân tại một cuộc thi khi chưa chuyển giới. Điều này mang đến cho bạn những trải nghiệm thế nào?

- Tôi từng đoạt giải Á quân khi tham gia cuộc thi “The Face Of Law” - một cuộc thi dành cho các sinh viên tại Hà Nội. Tôi cảm thấy đó là điều may mắn và là đặc ân mà tạo hóa đã ban cho mình khi sống ở bản dạng giới nào, tôi cũng đều phát huy được thế mạnh của mình và may mắn “trộm vía” đẹp (cười).

Sự thật Thủy Tiên đã đầu tư bao nhiêu tiền thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025?

- Mỗi thí sinh khi tham gia cuộc thi đều đặt ra mục tiêu và có sự đầu tư riêng. Vì vậy, tôi không thể quy chụp mức đầu tư của mình so với tất các thí sinh khác. Tôi muốn đạt đến sự hoàn hảo, chỉn chu, cần sự đầu tư tương xứng. Điều này không có nghĩa với việc các thí sinh không đầu tư mạnh thì không đẹp bằng mình. Đơn giản là vì tiêu chuẩn của tôi cao hơn.

Tôi xin phép không đưa ra số tiền cụ thể việc mình đầu tư cho hành trình thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. Nhưng đến hiện tại, số tiền này cũng khá khá! Tôi may mắn khi toàn bộ chi phí này được gia đình, bố mẹ ủng hộ.

Nguyễn Thủy Tiên: Gia đình tôi tạm gọi là “có của ăn của để”

Để nói về những cột mốc đáng nhớ trong đời và hành trình hậu phẫu thuật chuyển giới, Thủy Tiên sẽ nói gì? Phản ứng của bố mẹ bạn thế nào khi con quyết định phẫu thuật chuyển giới?

- Trong gia đình, ông bà tôi sinh được 4 người con đều là 4 bác gái, bố tôi là người con thứ 5. Sau đó, tôi được bố mẹ sinh ra là con trai trưởng trong gia đình. May mắn tôi có một em trai hiện đang học Đại học nên áp lực về chuyện “cháu đích tôn” cũng nhẹ nhàng hơn.

Khoảng năm 3 tuổi, tôi đã thấy mình khác biệt so với bạn bè. Tôi thích chơi búp bê, mặc váy, đi giày cao gót… Sở thích của tôi là thích may đồ cho chó, mèo. Lớn lên trong hình hài là một chàng trai, tôi vẫn điệu đà, không giấu giếm giới tính thật của mình.

Thời đi học, tôi cũng không bị bạn bè trêu chọc, kỳ thị. Cho đến khi học Đại học năm thứ 2, tôi có sự nghiền ngẫm nhiều hơn, tìm đọc các thông tin về giới tính của mình. Tôi khao khát mình được phẫu thuật chuyển giới để trở thành một cô gái. Tôi đã trò chuyện và chia sẻ ước mơ này với bố mẹ mình.

Gia đình của Thủy Tiên. (Ảnh: NVCC)

Tôi khá bất ngờ về phản ứng của bố mẹ. Bố tôi có nói: "Con suy nghĩ kỹ chưa? Con tìm hiểu kỹ chưa? Bởi vì đây là quyết định quan trọng khi đã thực hiện sẽ không thể quay trở lại được nữa. Nếu con đã chín chắn trong suy nghĩ của mình thì bố mẹ đồng ý”.

Tôi thấy bố mẹ tôi đón nhận việc tôi quyết định phẫu thuật chuyển giới như một lẽ đương nhiên, đầy yêu thương. Ngày 27/5/2024, tôi thực hiện cuộc phẫu thuật chuyển giới.

Có một chuyện mẹ chia sẻ với tôi rằng, mẹ từng mang thai một chị gái trước khi sinh ra tôi. Sau đó, mẹ bị sảy thai. Vì vậy, khi mang thai tôi, mẹ đã luôn mong tôi là con gái. Tôi nghĩ đó là mối duyên tiền kiếp mà mẹ bằng mọi giá đã gặp được cô con gái của mình trong cuộc đời này.

Được biết, số tiền cho con phẫu thuật thẩm mỹ không hề nhỏ. Sự thật Thủy Tiên được sinh ra trong gia đình có gia thế “khủng”?

- Gia đình tôi tạm gọi là “có của ăn của để”. Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình truyền thống và có nền tảng giáo dục tốt. Bố làm ở Viện kiểm sát, mẹ từng là Giám đốc của một công ty vận tải. Hiện tại, mẹ tôi làm Trưởng phòng nhân sự và là cổ đông của công ty. Dù đã trưởng thành nhưng tôi vẫn luôn luôn có được sự bao bọc của gia đình. Bố mẹ là hậu phương vững chắc trong cuộc đời tôi, đặc biệt là những dấu mốc quan trọng tôi luôn có được sự ủng hộ của các đấng sinh thành.

Bố mẹ tôi quan niệm, nếu con được làm những điều mình thích, không phạm pháp thì họ sẵn sàng đầu tư để con được hạnh phúc. Trong thâm tâm, bố mẹ suy nghĩ tôi thiệt thòi hơn so với em trai, thiệt thòi hơn những người khác thế nên bố mẹ luôn dành sự ưu tiên cho tôi.

Dù ủng hộ Thủy Tiên nhưng khó tránh khỏi những bình luận tiêu cực từ những người xung quanh. Bố mẹ có bao giờ tâm sự với bạn về điều này?

- Người ta hay nghĩ rằng, một gia đình học thức, có điều kiện thì sẽ dễ dàng chấp nhận giới tính thứ ba. Nhưng tôi thấy thực tế hoàn toàn ngược lại khi bên cạnh họ có nhiều vấn đề như: danh dự, chức vị… Theo tôi, sự chấp nhận trong gia đình này khó khăn hơn những gia đình khác.

Bố luôn chia sẻ với tôi rằng: “Bố không giấu giếm điều gì về con. Bố chủ động khoe con với tất cả mọi người. Vì bố nghĩ nếu giấu giếm thì sẽ có người mang con ra để đâm chọc, khiêu khích. Nhiều người nghĩ đó là điểm yếu, khiến bố mẹ phải tự ti. Nhưng bố mẹ đã chia sẻ đầy tự hào về con với tất cả mọi người”.

Chính vì vậy, những đồng nghiệp nơi bố mẹ tôi làm việc đã luôn yêu thương, thậm chí coi tôi như một thần tượng. Từ những chia sẻ của bố mẹ, tôi cũng muốn lan tỏa tinh thần tích cực này đến các bậc phụ huynh có con thuộc giới tính thứ ba.

Hình ảnh Thủy Tiên thời điểm chưa chuyển giới đã giành giải Á quân tại một cuộc thi. (Ảnh: NVCC)

"Tôi cảm thấy may mắn và là đặc ân mà tạo hóa đã ban cho mình khi sống ở bản dạng giới nào, tôi cũng đều phát huy được thế mạnh của mình và may mắn “trộm vía” đẹp", Thủy Tiên chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: NVCC)

Dự đoán thứ hạng tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025

Trước chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, Thủy Tiên đã hài lòng với ngoại hình của mình chưa? Bạn có ngại đối mặt với những hình ảnh trong quá khứ, bình luận trái chiều nếu như tỏa sáng trong đêm thi quan trọng này?

- Con người nhân vô thập toàn, không có ai hoàn hảo. Tôi nghĩ mình có đời tư khá sạch sẽ. Nếu có những điều không may mắn xảy ra thì tôi đón nhận và coi đó bài học để mình trưởng thành hơn. Tôi cũng mong khán giả sẽ luôn yêu thương vì ai trong chúng ta cũng trải qua những vấp ngã.

Hiện tại, tôi đã hài lòng với ngoại hình của mình. Tôi là người làm đẹp theo phương châm biết đủ. Khi biết đủ sẽ giúp mình luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc, không chạy theo xu hướng.

Về tương lai, tôi chưa thể nói trước điều gì. Có thể ngoại hình của mình không còn được như hiện tại, cần phải “nâng cấp” nhưng tôi luôn hướng mình theo phương thức an toàn.

Thủy Tiên và dàn thí sinh sẽ tranh tài tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 diễn ra vào ngày 10/5/2025 ở Phan Thiết. (Ảnh: NVCC)

Thủy Tiên đặt ra mục tiêu và thứ hạng gì tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025? Đâu là “vũ khí sắc bén” của bạn tại đêm thi quyết định này?

- Với sự quyết tâm trong suốt hành trình thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, tôi đang tận hưởng nhiều hơn thay vì áp lực bởi thứ hạng nào. Dù dừng chân ở Top nào tại đêm chung kết, tôi cũng cảm thấy vui. Nhưng tôi mong mình đạt được thứ hạng cao nhất sau những cố gắng, nỗ lực của bản thân được đền đáp xứng đáng.

“Vũ khí sắc bén” của tôi đó là sự tự tin. Một Hoa hậu cần có tri thức và tôi tự tin mình có nền tảng tri thức tốt, được đào tạo bài bản và có tinh thần “máu chiến”, hướng đến điều tích cực.

Nếu đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 và trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025, tôi nghĩ mình sẽ là một “chiến binh nghìn máu”. Tôi sẽ đầu tư chỉn chu về mọi mặt để có thể mang đến hình ảnh đẹp của con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Giả sử, Thủy Tiên lọt Top 2 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 thì bạn mong muốn thí sinh nào nắm tay mình trong giây phút xướng tên người chiến thắng?

- Đến thời điểm này, các thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 ở mức ngang nhau, kể cả tôi cũng không quá nổi bật so với các bạn. Nếu được lọt Top 2, được nắm tay ai đó thì tôi cũng cảm thấy mình và cô gái ấy hoàn toàn xứng đáng.

Tôi nghĩ ê-kíp chương trình sẽ khá “đau đầu” để lựa chọn Top 2 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. Vì vậy, tôi xin không đưa ra dự đoán về mình cũng như về các thí sinh trước khi có kết quả chính thức.

Có ý kiến cho rằng, khó có khả năng Thủy Tiên mang về cho Hải Dương chiếc vương miện hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 thứ 2 sau thành tích của đương kim Hoa hậu Nguyễn Hà Dịu Thảo (sinh năm 2000, quê Hải Dương). Quan điểm của bạn thế nào?

- Tôi nghĩ đó là áp lực, đồng thời là động lực để bản thân cố gắng hơn. Và tôi coi đó là sự “nhả vía” của Hoa hậu Dịu Thảo để tôi tự tin chinh phục vương miện chiếc vương miện thứ 2 tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, mang về niềm tự hào cho quê hương Hải Dương.

Cảm ơn Thủy Tiên đã chia sẻ thông tin!