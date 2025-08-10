Tiền đạo ĐT Việt Nam đón dàn khách mời nổi tiếng ở lễ cưới

Buổi lễ trọng đại của tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng và bà xã Vũ Hoàng Yến đã trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết khi được "nhuộm" một màu sắc rất riêng của các ngôi sao bóng đá Việt Nam.

Đám cưới của cặp đôi đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt "khủng" trong làng túc cầu, từ vị Chủ tịch Hà Nội FC, doanh nhân Đỗ Vinh Quang, đến những cái tên sáng giá như Phạm Thành Lương, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Trường và nhiều đồng đội khác của Văn Tùng.

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng hạnh phúc trong lễ cưới cùng bà xã Vũ Hoàng Yến. Ảnh: Hà Nội FC.

Trong khoảnh khắc trọng đại, Văn Tùng bảnh bao trong bộ vest đen lịch lãm, nổi bật với chiều cao 1m80. Bên cạnh anh, cô dâu Hoàng Yến tỏa sáng rực rỡ, khoe nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng quyến rũ trong thiết kế váy cưới tinh tế. Trên trang cá nhân, cô dâu cũng đã chia sẻ bộ ảnh cưới đầy lãng mạn và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã đến chung vui.

Nguyễn Văn Tùng, tiền đạo sinh năm 2001, hiện đang là một trong những tài năng được kỳ vọng của Hà Nội FC. Với lối chơi năng nổ và chiều cao lý tưởng, anh đã không ít lần được HLV Philippe Troussier và HLV Kim Sang-sik tin tưởng triệu tập ở các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Chuyện tình lãng mạn kéo dài 3 năm với Hoàng Yến - một cựu sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng - đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Được xem là đôi "trai tài gái sắc", cặp đôi đã chính thức khép lại hành trình yêu đương ngọt ngào bằng một đám cưới hạnh phúc, nhận được vô vàn lời chúc phúc từ bạn bè và đồng nghiệp.

Trước mắt, Văn Tùng sẽ cần nỗ lực để giúp Hà Nội FC đạt được thứ hạng cao ở V.League mùa tới trước khi nghĩ đến việc khẳng định bản thân ở ĐT Việt Nam.