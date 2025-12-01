Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Chủ đề nóng

 Sáng 30/11 tại Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hội nghị còn có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cũng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức trong nước và quốc tế, các nữ doanh nhân hàng đầu Việt Nam như Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Sovico group.

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” (Đề án 939) triển khai trong 8 năm đã ghi nhận những kết quả tốt đẹp, huy động gần gần 443 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước (cấp Trung ương là 79 tỷ đồng; cấp tỉnh, thành gần 364 tỷ đồng) và 211 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa (cấp Trung ương là gần 36 tỷ đồng và cấp tỉnh, thành là trên 175 tỷ đồng) cho hoạt động khởi nghiệp. Tất cả các mục tiêu của Đề án đã hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch mang tới hiệu quả, tác động tích cực.

Theo Chủ tịch Hội LH Phụ nữ Nguyễn Thị Tuyến, Đề án đã nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng, tạo nên một phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong phụ nữ; hỗ trợ thiết thực về vốn, kiến thức, kỹ năng, giúp hàng trăm nghìn phụ nữ tự tin tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, bà Caroline T. Nyamayemombe, Trưởng đại diện cơ quan UN Women khẳng định, UN Women tự hào đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cung cấp kỹ thuật, các công vụ vận động, ngân sách nhạy cảm giới và chia sẻ tri thức toàn cầu. Tổ chức của Liên Hợp Quốc đã chứng kiến phụ nữ Việt Nam biến ý tưởng thành doanh nghiệp, biến làng quê thành những hợp tác xã phát triển, và biến thách thức thành cơ hội từ khắp mọi miền, từ ngành nghề truyền thống đến các start-up công nghệ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết đồng hành dài hạn cùng Hội LH Phụ nữ Việt Nam -Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cho rằng, khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với phụ nữ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico Group chia sẻ, nhiều chị em vẫn phải xoay xở giữa công việc và gia đình, giữa sự kỳ vọng của xã hội và áp lực mưu sinh, nhất là phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Thấu hiểu điều đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết các doanh nghiệp như Sovico, Vietjet, HDBank, Vikki Digital Bank sẽ đồng hành dài hạn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao quyền tiếp cận vốn, nâng cao năng lực số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo – kết nối - lãnh đạo dành cho phụ nữ trong doanh nghiệp cho phụ nữ Việt Nam.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu: “Chúng ta đã thấy những phụ nữ khởi nghiệp từ căn bếp nhỏ, những chị em bán hàng qua nền tảng số dù ở tận bản làng xa xôi, những người mẹ vừa chăm con vừa gây dựng mô hình kinh doanh. Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân – âm thầm nhưng bền bỉ đóng góp cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và sự thịnh vượng của đất nước. Và sứ mệnh của xã hội hôm nay là trao cho chị em cơ hội để tỏa sáng. Đề án Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035 chính là nguồn động lực mới cho phụ nữ Việt Nam. Khi phụ nữ vươn lên, gia đình hạnh phúc hơn, cộng đồng mạnh hơn và quốc gia thịnh vượng hơn.”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính nêu rõ, sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, biểu dương những mô hình tốt, vinh danh những điển hình xuất sắc, đồng thời đề ra định hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án 2415 trong thời gian tới với tinh thần cách mạng, tiến công hơn nữa, tầm nhìn chiến lược dài hạn, thích ứng với yêu cầu mới và hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năng động, liên kết và bền vững. Thủ tướng biểu dương các nữ doanh nhân khởi nghiệp tiêu biểu, thành công như Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và chúc mừng các doanh nghiệp do nữ doanh nhân dẫn dắt như Vietjet, Vinamilk đã vươn tầm quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp do phụ nữ khởi nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, phụ nữ đóng vai trò trung tâm, là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của toàn xã hội, là lực lượng cách mạng đóng góp to lớn làm nên những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vị trí công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh, định kiến, khó khăn, trở ngại, phát huy mạnh mẽ truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, không chỉ là người giữ ngọn lửa ấm trong mỗi gia đình mà còn là những người tiên phong, kiến tạo những giá trị xã hội bền vững và trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng khẳng định: "Phụ nữ ta chẳng tầm thường/Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời"; "Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng…, phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng".

Với tinh thần "Đảng lãnh đạo - Nhà nước kiến tạo – Phụ nữ tiên phong – Cấp hội hỗ trợ - Đất nước phát triển - Nhân dân ấm no", Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

