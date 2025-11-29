Agribank khẳng định vị thế dẫn đầu với Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 của J.P. Morgan

Giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” là một trong những giải thưởng uy tín nhất của J.P. Morgan, chỉ trao cho những ngân hàng đạt tỷ lệ điện đạt chuẩn (STP) trên 99% - mức đánh giá thể hiện năng lực xử lý tự động hóa vượt trội, độ chính xác cao và tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực quốc tế trong thanh toán xuyên biên giới. Tỷ lệ STP nổi bật của Agribank phản ánh sự chuyên nghiệp trong vận hành, khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả và cam kết của ngân hàng trong việc mang đến chất lượng dịch vụ tối ưu cho khách hàng trong mọi giao dịch quốc tế.

Bà Phạm Thị Thúy Ngà - PGĐ Trung tâm Thanh toán thay mặt Agribank nhận giải thưởng.

Theo J.P. Morgan, năm 2025 chỉ dưới 1% trên tổng số khách hàng thanh toán toàn cầu của họ đạt đủ điều kiện nhận Giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc”. Agribank được vinh danh ở hạng mục MT103 Elite Quality Recognition Award với tỷ lệ STP đạt 99,84%, vượt mức tiêu chuẩn khắt khe mà J.P. Morgan đặt ra đối với các ngân hàng đối tác. Kết quả này thể hiện hiệu quả vượt trội của Agribank trong xử lý thanh toán tự động, đồng thời khẳng định sự tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực cao nhất của hệ thống thanh toán quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện J.P. Morgan ghi nhận và đánh giá cao quan hệ hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa hai ngân hàng trong nhiều năm qua. J.P. Morgan nhấn mạnh rằng tỷ lệ STP vượt trội của Agribank là minh chứng thuyết phục cho năng lực vận hành chuyên nghiệp, chiến lược đầu tư công nghệ bài bản và tinh thần đổi mới không ngừng của Agribank trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi nhiều định hướng hợp tác mới, thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả thanh toán, tối ưu trải nghiệm khách hàng và phát triển các giải pháp tài chính hiện đại trong thời gian tới.

Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong hoạt động thanh toán quốc tế, Agribank luôn chú trọng chuẩn hóa quy trình, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin và tối ưu hóa chất lượng dịch vụ. Nhờ đó, các giao dịch chuyển tiền qua Agribank được xử lý nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân và các định chế tài chính quốc tế.

Giải thưởng năm 2025 từ J.P. Morgan đánh dấu một cột mốc quan trọng của Agribank trong hành trình hội nhập, đồng thời tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng khi từ đầu năm đến nay, Agribank được vinh danh bởi nhiều ngân hàng lớn trên thế giới như Wells Fargo, Citibank, BNY Mellon ở cùng hạng mục chất lượng thanh toán quốc tế.

Việc liên tục được ghi nhận bởi các tổ chức tài chính uy tín hàng đầu thể hiện nỗ lực bền bỉ của Agribank trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, khẳng định chiến lược phát triển bền vững và kiên định của ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán toàn cầu. Trong thời gian tới, Agribank cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cấp hạ tầng công nghệ, tăng cường tự động hóa nhằm duy trì vị thế dẫn đầu và góp phần nâng tầm hình ảnh ngành ngân hàng Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới.