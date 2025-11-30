Agribank lan tỏa những giá trị nhân văn cùng Vietnam Happy Fest 2025

Năm nay, Agribank tiếp tục đồng hành Chương trình với danh vị Nhà tài trợ Kim cương, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp ngân hàng gắn bó cùng hành trình lan tỏa hạnh phúc quốc gia. Sự hiện diện của Agribank góp phần bồi đắp giá trị nhân văn, mở rộng sức lan tỏa của chương trình và khẳng định vai trò của ngân hàng trong phát triển cộng đồng, lấy con người làm trung tâm.

Vietnam Happy Fest 2025 là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền thông về Quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam”. Trải dài từ phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sự kiện mở ra “Con đường Hạnh phúc” - hành trình của 13 trải nghiệm cảm xúc kết nối nghệ thuật, văn hóa, công nghệ và các hoạt động cộng đồng.

Nổi bật trong không gian sự kiện là triển lãm “Việt Nam Hạnh phúc” với hàng trăm bức ảnh và video phản ánh vẻ đẹp bình dị của đời sống Việt Nam; triển lãm tương tác số hóa mang đến trải nghiệm đa giác quan; khu trải nghiệm của các đơn vị đồng hành; không gian photobooth và Cây Hạnh phúc với 80.000 món quà lưu niệm dành tặng người dân và du khách; các hoạt động sáng tạo như workshop “Lăng kính hạnh phúc”; cuộc thi nghệ thuật đa phương tiện “Bản đồ Hạnh phúc Việt Nam” hay mô hình vận động cộng đồng “Sức khỏe là hạnh phúc” thu hút đông đảo giới trẻ; lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi - “Yêu là hạnh phúc” trở thành biểu tượng cảm xúc của sự kiện. Khép lại hành trình ba ngày là Lễ trao giải Happy Vietnam 2025 và đêm nhạc nghệ thuật “Việt Nam Hạnh phúc”, nơi Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rực sáng bởi niềm tự hào, sự đồng lòng và giá trị nhân văn sâu sắc của cộng đồng, của quốc gia.

Đặc biệt, một trong những điểm chạm nhân văn sâu sắc nhất là hoạt động “Nâng đỡ yêu thương: Sẻ chia hạnh phúc” hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Tại đây, mỗi đóng góp nhỏ bé đều trở thành ngọn lửa ấm áp tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn - đúng tinh thần “hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi được sẻ chia”.

Họp báo Ngày hội “Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”.

Bắt đầu từ năm 2023, Agribank đã ba năm liên tiếp đồng hành cùng Giải thưởng “Việt Nam Hạnh phúc” và các hoạt động của chương trình. Sự hiện diện của Agribank không chỉ mang ý nghĩa tài trợ mà còn khẳng định giá trị của một doanh nghiệp lấy con người làm gốc, chung tay cùng xã hội nuôi dưỡng tinh thần nhân ái và khát vọng về một Việt Nam hạnh phúc, phát triển bền vững.

Chia sẻ tại họp báo sự kiện, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank khẳng định sự đồng hành của ngân hàng xuất phát từ trách nhiệm cộng đồng và tầm nhìn phát triển vì con người. Bà nhấn mạnh:

“Agribank luôn lấy con người làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc lan tỏa các giá trị nhân văn, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng hành cùng Chương trình Việt Nam Hạnh phúc là cách chúng tôi cùng cộng đồng vun bồi những điều tích cực, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, đồng cảm và hướng tới một Việt Nam thật sự hạnh phúc”.

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức sự kiện.

Theo bà Bình, sự kiện năm 2025 với quy mô lớn và chuỗi hoạt động sáng tạo đã trở thành không gian để Agribank tiếp tục đóng góp vào việc lan tỏa thông điệp nhân văn đến đông đảo người dân, du khách và bạn bè quốc tế. Việc Agribank đồng hành cũng góp phần định vị hình ảnh Việt Nam thân thiện, thanh bình - đất nước của những câu chuyện đẹp về gia đình, tình người, về sự kiên cường và gắn kết.

Không chỉ mang giá trị truyền thông, sự đồng hành này còn gắn liền với triết lý phát triển bền vững của Agribank: phát triển kinh tế luôn song hành cùng trách nhiệm nâng cao đời sống tinh thần của con người. Từ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, xây dựng nông thôn mới đến những hoạt động văn hóa - xã hội như Vietnam Happy Fest, Agribank luôn nỗ lực thực hiện với vai trò của một định chế tài chính quốc gia vì cộng đồng.

Với việc đồng hành cùng Vietnam Happy Fest 2025, Agribank cùng các cơ quan, tổ chức và người dân tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Việt Nam hạnh phúc” - thông điệp của sự nhân ái, yêu thương và tinh thần hướng thiện; góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển thương hiệu và mở rộng quan hệ hợp tác quốc gia trong các lĩnh vực văn hóa -du lịch - kinh tế.