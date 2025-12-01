Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 01/12/2025

Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Thứ hai, ngày 01/12/2025
Ngày 27/11/2025, Eximbank phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) trao 15 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho 15 sinh viên xuất sắc. Đây là năm thứ ba liên tiếp Eximbank đồng hành cùng UEH trong chương trình “Eximbank - Phát triển tài năng”, nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện và góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính - ngân hàng.
Chương trình học bổng nằm trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2023-2026 giữa Eximbank và UEH. Ngoài hỗ trợ tài chính, hai bên triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, chương trình thực tập sinh tiềm năng và các giải pháp tài chính hỗ trợ học phí, du học và giao dịch quốc tế, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng Giám đốc Eximbank nhấn mạnh: “Đầu tư cho giáo dục đối với Eximbank không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là chiến lược phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng việc đồng hành cùng UEH sẽ tạo ra thế hệ nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành tài chính – ngân hàng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Eximbank cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác để mang đến cho sinh viên cơ hội học tập, thực hành và định hướng nghề nghiệp toàn diện.”

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó Tổng Giám đốc Eximbank trao học bổng cho sinh viên UEH trong chương trình “Eximbank – Phát triển tài năng năm 2025”.

Đại diện UEH, Tiến sĩ Đinh Công Khải – Phó Giám đốc Nhà trường, cho biết: “Năm 2025 ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng của UEH khi Nhà trường được công nhận thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng uy tín như: Top 136 đại học tốt nhất châu Á và Top 501+ đại học thế giới (theo bảng xếp hạng THE),… Những thành tựu này có được nhờ sự nỗ lực của toàn thể giảng viên, sinh viên và sự đồng hành của các doanh nghiệp, trong đó có Eximbank. Sau 3 năm hợp tác, Eximbank đã dành 60 suất học bổng trị giá 1,2 tỷ đồng và hỗ trợ nhiều hoạt động nghề nghiệp thiết thực cho sinh viên. UEH trân trọng sự đồng hành này và kỳ vọng mối quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển, đặc biệt hướng đến cột mốc 50 năm thành lập UEH vào năm 2026.”

Tiến sĩ Đinh Công Khải – Phó Giám đốc UEH phát biểu tại lễ trao học bổng, ghi nhận sự đồng hành của Eximbank trong hỗ trợ sinh viên.

Đại diện cho nhóm sinh viên nhận học bổng, Nguyễn Thu Quyên – Sinh viên năm cuối Ngành Tài chính quốc tế, chia sẻ: “Học bổng là sự động viên rất lớn đối với em và nhiều bạn sinh viên. Không chỉ hỗ trợ tài chính, chương trình giúp chúng em tự tin hơn trên hành trình học tập và định hướng nghề nghiệp. Em cảm ơn Eximbank và thầy cô UEH đã luôn tạo điều kiện để sinh viên được phát triển toàn diện.”

Sinh viên UEH nhận học bổng Eximbank, thể hiện sự nỗ lực trong học tập và tinh thần phấn đấu.

Thông qua hợp tác này, sinh viên UEH có cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và tìm kiếm việc làm tại hệ thống Eximbank. Mô hình liên kết giữa đào tạo và thực tiễn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính – ngân hàng.

Lễ trao học bổng năm nay tiếp tục khẳng định cam kết của Eximbank và UEH trong việc đồng hành cùng sinh viên, nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

CBCNV Điện lực Huế hiến 197 đơn vị máu nhân Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI năm 2025
9

Sáng ngày 1/12/2025, Công ty Điện lực Huế phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI (8/12/2025 - 14/12/2025) với thông điệp “Vạn trái tim – Một tấm lòng”.

Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau

Doanh nghiệp
Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Agribank lan tỏa những giá trị nhân văn cùng Vietnam Happy Fest 2025

Doanh nghiệp
Agribank lan tỏa những giá trị nhân văn cùng Vietnam Happy Fest 2025

Agribank khẳng định vị thế dẫn đầu với Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 của J.P. Morgan

Doanh nghiệp
Agribank khẳng định vị thế dẫn đầu với Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 của J.P. Morgan

Đọc thêm

Thể dục dụng cụ được treo thưởng nóng trước thềm SEA Games 33
Thể thao

Thể dục dụng cụ được treo thưởng nóng trước thềm SEA Games 33

Thể thao

Các VĐV giành HCV ở môn thể dụng dụng cụ và aerobic tại SEA Games 33 sẽ nhận được thưởng nóng từ Liên đoàn Thể dục Việt Nam lên đến 10 triệu đồng.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, cuộc sống sung túc trong mùa đông này, cuối năm đón Tết ấm no
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, cuộc sống sung túc trong mùa đông này, cuối năm đón Tết ấm no

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp may mắn sẽ được thần tài chiếu cố đặc biệt, tài lộc nhân đôi, cơ hội kiếm tiền tăng lên trong mùa đông năm nay.

ThaiBinh Seed tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87, tiếp sức cùng với người dân vùng lũ Đắk Lắk vượt qua thiên tai
Nhà nông

ThaiBinh Seed tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87, tiếp sức cùng với người dân vùng lũ Đắk Lắk vượt qua thiên tai

Nhà nông

Ngày 30/11, đại diện Tập đoàn ThaiBinh Seed đã trao tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87 cho Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đắk Lắk, góp phần giúp bà con có nguồn giống tốt để tái sản xuất ngay trong vụ tới.

Nga tố NATO ‘không còn che giấu ý đồ’, đe dọa tấn công phủ đầu để phá hoại đàm phán về Ukraine
Thế giới

Nga tố NATO ‘không còn che giấu ý đồ’, đe dọa tấn công phủ đầu để phá hoại đàm phán về Ukraine

Thế giới

Những tuyên bố về khả năng NATO "tấn công phủ đầu" Nga là một nỗ lực cố ý nhằm phá hoại nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Phú Quốc chuẩn bị đón thêm dự án bất động sản gần 1,3 tỷ USD
Nhà đất

Phú Quốc chuẩn bị đón thêm dự án bất động sản gần 1,3 tỷ USD

Nhà đất

Doanh nghiệp liên quan Thaiholdings đang xúc tiến quần thể nghỉ dưỡng - giải trí Enclave Phú Quốc tại Bãi Thơm, dự án có tổng vốn gần 34.000 tỷ đồng.

Con vật bản địa này tối ngày ra sông suối tìm mồi, nuôi bảo tồn thành công ở Nghệ An, hễ bán là hết cả đàn
Nhà nông

Con vật bản địa này tối ngày ra sông suối tìm mồi, nuôi bảo tồn thành công ở Nghệ An, hễ bán là hết cả đàn

Nhà nông

Vịt bầu Quỳ là giống vịt bản địa có phẩm chất thịt ngọt, trứng thơm ngon, bổ dưỡng hơn các loại vịt khác, được thị trường ưa chuộng hiện đang được bảo tồn, phát triển tại Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện).

Ngày mai (2/12), Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười sẽ đối thoại với nông dân
Nhà nông

Ngày mai (2/12), Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười sẽ đối thoại với nông dân

Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười sẽ đối thoại với nông dân năm 2025 về vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiều ngày mai, 2/12.

Va chạm liên hoàn giữa ba xe ở TP.HCM, một phụ nữ tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Va chạm liên hoàn giữa ba xe ở TP.HCM, một phụ nữ tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Vụ va chạm giữa xe máy, ô tô và xe chở rác trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ) hướng về cầu Phú Mỹ khiến một người phụ nữ ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Nghệ An: Ngày đầu tiên của giáo viên, học sinh tại ngôi trường hàng chục tỷ đồng từng bị bỏ hoang
Xã hội

Nghệ An: Ngày đầu tiên của giáo viên, học sinh tại ngôi trường hàng chục tỷ đồng từng bị bỏ hoang

Xã hội

Ngày 1/12, trường THCS Nghi Ân cơ sở 2 tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã chính thức đi vào hoạt động sau thời gian dài bỏ hoang. Lớp học mới khang trang, hiện đại nên giáo viên và học sinh rất phấn khởi đến trường.

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ có tư tưởng 'thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử'
Tin tức

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ có tư tưởng "thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử"

Tin tức

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", "thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.

Độc lạ tại Lễ hội Sông nước Cần Thơ 2025: Huy động sà lan tải trọng hàng nghìn tấn làm sân khấu đêm khai mạc
Xã hội

Độc lạ tại Lễ hội Sông nước Cần Thơ 2025: Huy động sà lan tải trọng hàng nghìn tấn làm sân khấu đêm khai mạc

Xã hội

Sà lan chiều ngang 20m, dài 85m, tải trọng 3.600 tấn sẽ được huy động làm sân khấu chính lễ hội Sông nước Cần Thơ năm 2025. Ngoài ra, sà lan chiều ngang 16m, dài 60m, tải trọng 2.200 tấn làm hậu trường sân khấu chính.

Lợn xuất chuồng ở miền Bắc tiến gần mức giá 60.000 đồng/kg, giá lợn hơi này đã giúp chủ trang trại nuôi lợn thoát lỗ?
Nhà nông

Lợn xuất chuồng ở miền Bắc tiến gần mức giá 60.000 đồng/kg, giá lợn hơi này đã giúp chủ trang trại nuôi lợn thoát lỗ?

Nhà nông

Lợn xuất chuồng ở miền Bắc tiến gần mức giá 60.000 đồng/kg, giá lợn hơi này đã giúp chủ trang trại nuôi lợn thoát lỗ? Giá lợn hơi có thể quay trở lại mức bình quân 56.000 đồng/kg cách đây 2 tháng. Với mức giá này, người chăn nuôi lợn, chủ trang trại có thể thoát lỗ, yên tâm tái đàn để chuẩn bị cung ứng cho nhu cầu thị trường tăng cao vào dịp lễ tết cuối năm...

Ukraine giăng bẫy tử thần, tung 'lính đánh thuê' Mỹ đánh bật quân Nga khỏi rừng Lyman
Thế giới

Ukraine giăng bẫy tử thần, tung "lính đánh thuê" Mỹ đánh bật quân Nga khỏi rừng Lyman

Thế giới

Khu rừng quanh Lyman, từng được coi là “vùng xám”, đang nhanh chóng trở thành cái bẫy tử thần nơi các nhóm Nga xâm nhập dễ bị lộ và Ukraine bị tiêu diệt, tờ Euromaidanpress đưa tin.

Trên cánh đồng gió bấc cuối năm, nông dân Thanh Hóa đã làm một việc quan trọng mong Tết đến đếm tiền tốt hơn
Nhà nông

Trên cánh đồng gió bấc cuối năm, nông dân Thanh Hóa đã làm một việc quan trọng mong Tết đến đếm tiền tốt hơn

Nhà nông

Dù mưa bão liên tiếp làm ảnh hưởng đến lịch gieo trồng vụ đông của bà con nông dân Thanh Hóa, nhưng sau khi nước rút, người dân đã tranh thủ lúc nắng ráo làm lại đất, gieo trồng các loại cây ngắn ngày để khôi phục sản xuất, hướng tới nguồn cung nông sản dồi dào cho thị trường cuối năm thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh.

V-Green hợp tác với Telkom Property, thúc đẩy hạ tầng sạc xe điện tại Indonesia
Kinh tế

V-Green hợp tác với Telkom Property, thúc đẩy hạ tầng sạc xe điện tại Indonesia

Kinh tế

Ngày 1/12 tại Jakarta, Công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với công ty Telkom Property, thuộc tập đoàn viễn thông số đa quốc gia Telkom Indonesia. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến chiến lược của V-Green trên hành trình kiến tạo hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Indonesia và Đông Nam Á nói chung.

Lời giải cho bài toán du lịch cộng đồng từ lễ cơm mới của người Khơ Mú
Văn hóa - Giải trí

Lời giải cho bài toán du lịch cộng đồng từ lễ cơm mới của người Khơ Mú

Văn hóa - Giải trí

Giữa không khí náo nhiệt của Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu năm 2025, mùi hương nếp cốm thơm lừng tỏa ra từ không gian văn hóa xã Mường Kim đã níu chân du khách. Tại đây, nghi lễ "Giát hả mả mía" - Lễ mừng cơm mới của người Khơ Mú được tái hiện, không chỉ gói gọn một nghi thức văn hóa truyền thống mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về hướng đi mới “Biến di sản thành tài sản trong phát triển du lịch”.

Thanh tra Ngân hàng phát hiện chi nhánh Vietcombank hạn chế trong công tác phòng chống rửa tiền, duyệt vay chưa chặt chẽ
Bạn đọc

Thanh tra Ngân hàng phát hiện chi nhánh Vietcombank hạn chế trong công tác phòng chống rửa tiền, duyệt vay chưa chặt chẽ

Bạn đọc

Theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, tại Vietcombank Bắc Bình Dương có tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống rửa tiền, quản lý ngoại hối. Trong khi đó, tại Vietcombank Quảng Trị việc thẩm định, xét duyệt, quản lý một số khoản vay chưa chặt chẽ, các khách hàng cá nhân vay vốn có mối quan hệ liên quan.

Ai mới là “cha đẻ” của Romeo & Juliet?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới là “cha đẻ” của Romeo & Juliet?

Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới thực sự là “cha đẻ” của Romeo & Juliet, bi kịch tình yêu lừng danh nhất thế giới? Đằng sau ánh hào quang của Shakespeare là câu chuyện bị lãng quên về một người lính – nhà văn Ý thế kỷ XVI, Luigi Da Porto, người được cho là đã viết nên nguyên mẫu Romeo và Giulietta gần 70 năm trước khi Shakespeare chạm bút.

Hiện trạng đèo Mimosa như thế nào khi được thông xe sau sự cố sạt lở?
Ảnh

Hiện trạng đèo Mimosa như thế nào khi được thông xe sau sự cố sạt lở?

Ảnh

Sau sự cố sạt lở gây đứt gãy, chủ đầu tư tuyến đèo Mimosa đã tiến hành sửa chữa, thông xe vào 18 giờ ngày 30/11, hiện nay các phương tiện đã di chuyển tấp nập qua cung đường huyết mạch, cửa ngõ vào khu vực Đà Lạt.

Tăng cường hiệu quả quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei
Thế giới

Tăng cường hiệu quả quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei

Thế giới

Chuyến thăm của Quốc vương Brunei tại Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường chính trị, kinh tế, quốc phòng và hợp tác biển giữa hai nước.

TAND TP.HCM mở phiên Giám đốc thẩm đầu tiên sau hợp nhất
Chuyển động Sài Gòn

TAND TP.HCM mở phiên Giám đốc thẩm đầu tiên sau hợp nhất

Chuyển động Sài Gòn

TAND TP.HCM đã lần đầu tiên tổ chức xét xử theo thủ tục Giám đốc thẩm, một nhiệm vụ quan trọng nhằm rà soát và đánh giá lại các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Nuôi trâu sinh sản và ngựa bạch, nhiều hộ ở xã Văn Lang (tỉnh Thái Nguyên) thoát nghèo
Nhà nông

Nuôi trâu sinh sản và ngựa bạch, nhiều hộ ở xã Văn Lang (tỉnh Thái Nguyên) thoát nghèo

Nhà nông

Mô hình nuôi trâu sinh sản và ngựa bạch đang là mô hình được nhiều hộ dân ở xã Văn Lang của tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Nhờ mô hình này, nhiều hộ dân ở xã miền núi Văn Lang đã từng bước thoát nghèo.

U22 Việt Nam sẽ chơi thế nào khi không có Nguyễn Văn Trường tại SEA Games 33?
Thể thao

U22 Việt Nam sẽ chơi thế nào khi không có Nguyễn Văn Trường tại SEA Games 33?

Thể thao

U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 với quyết tâm cạnh tranh huy chương vàng dù không có tiền vệ trụ cột Nguyễn Văn Trường. Trao đổi với Dân Việt, nhà báo Minh Hải đã chia sẻ, phân tích kỹ lưỡng về hành trình mà thầy trò HLV Kim Sang-sik sắp trải qua.

Cá khổng lồ kích thước lớn, to như cột nhà bắt từ sông Đà Hòa Bình, trông thấy thốt lên 'thủy quái' hình thù kỳ dị
Nhà nông

Cá khổng lồ kích thước lớn, to như cột nhà bắt từ sông Đà Hòa Bình, trông thấy thốt lên "thủy quái" hình thù kỳ dị

Nhà nông

Dân chài lưới, dân câu cá không ít lần đã bắt được những con cá khổng lồ, cá to bự kích thước lớn trên dòng sông Đà Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ trước đây) mà khi trông thấy ai nấy đều thốt lên "thuỷ quái". Đó là các loại cá chiên, cá chình hoa, cá trắm đen, cá lăng, cá măng sông Đà...

Đà Nẵng: Cầu Bà Ngân đứt gãy sau mưa lũ, người dân chạy đường vòng “mệt nhoài”
Bạn đọc

Đà Nẵng: Cầu Bà Ngân đứt gãy sau mưa lũ, người dân chạy đường vòng “mệt nhoài”

Bạn đọc

Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025, cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H bị cuốn trôi mố cầu và đường dẫn, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối xã Nam Phước – phường Hội An – phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) bị chia cắt hoàn toàn. Hàng nghìn người dân lâm vào cảnh đi vòng gấp nhiều lần để đến trường, nơi làm việc và sản xuất.

Diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' chính thức hé lộ về mối tình kín tiếng: 'Chuyện đã kết thúc 7-8 tháng rồi'
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" chính thức hé lộ về mối tình kín tiếng: "Chuyện đã kết thúc 7-8 tháng rồi"

Văn hóa - Giải trí

Thúy Ngân "Gạo nếp gạo tẻ" mới đây đã chính thức lên tiếng về tin đồn tình cảm với Võ Cảnh sau thời gian dài cả hai không còn xuất hiện chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quan hệ Việt - Lào phải nâng tầm từ hợp tác lên 'gắn kết'
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quan hệ Việt - Lào phải nâng tầm từ hợp tác lên "gắn kết"

Thế giới

Gợi mở “chìa khóa” cho giai đoạn đoàn kết chiến lược mới giữa Việt Nam và Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: giữ vững lòng tin chiến lược, hết sức coi trọng tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một; phải coi tình đoàn kết đặc biệt là chất kết dính, gắn kết chiến lược là động lực phát triển, đoàn kết giúp tồn tại và vươn mình.

Công an tạm giữ 38 xe máy, mời 44 thanh thiếu niên tụ tập 'bốc đầu' ở Tây Ninh
Pháp luật

Công an tạm giữ 38 xe máy, mời 44 thanh thiếu niên tụ tập 'bốc đầu' ở Tây Ninh

Pháp luật

Công an xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, vừa mời làm việc 44 thanh thiếu niên và tạm giữ 38 xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, được phát hiện tụ tập đua xe, lạng lách gây mất trật tự tại khu dân cư.

Tàu Trần Hưng Đạo cập cảng Thanh Đảo, bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Tin tức

Tàu Trần Hưng Đạo cập cảng Thanh Đảo, bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc

Tin tức

Thành phố Thanh Đảo là điểm đến đầu tiên của Tàu 015 – Trần Hưng Đạo trong hành trình từ Cam Ranh xuất phát đi thăm xã giao Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, thực hiện đối ngoại quốc phòng.

Tướng Zaluzhnyi công kích gay gắt chính quyền Zelensky, sẵn sàng chạy đua ghế tổng thống?
Thế giới

Tướng Zaluzhnyi công kích gay gắt chính quyền Zelensky, sẵn sàng chạy đua ghế tổng thống?

Thế giới

Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, nay là Đại sứ Ukraine tại Anh, Tướng Valerii Zaluzhnyi, vừa có động thái chỉ trích gay gắt chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky – dấu hiệu cho thấy ông có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch tranh cử tổng thống trong bối cảnh ông Zelensky chịu sức ép nặng nề vì bê bối tham nhũng leo thang, tờ Intellinews đưa tin.

