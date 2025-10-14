Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Nhà nông
Thứ ba, ngày 14/10/2025 20:25 GMT+7
Tự hào nông dân Việt Nam 2025

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

+ aA -
P.V Thứ ba, ngày 14/10/2025 20:25 GMT+7
Được cùng với 95 Nhà khoa học của nhà nông, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lưu Văn Dũng ở xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về ý tưởng xây "chung cư" nuôi tôm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Hưng Yên nuôi ước mơ xây chung cư nuôi tôm

Báo cáo về thành tích sản xuất kinh doanh của mình trước Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Lưu Văn Dũng cho biết, trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng lúa, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do hiệu quả thấp.

"Thực hiện chủ trương của Đảng về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tôi mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản từ năm 1998. Đến nay, mô hình của gia đình tôi đã phát triển ổn định, nuôi các loại đặc sản như tôm càng xanh, ba ba, cua cà ra, cá chép lai V1... theo quy trình VietGAP trên diện tích hơn 20 ha", ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, từ niềm đam mê và khát vọng đổi mới, ông luôn tìm tòi, học hỏi, sẵn sàng thử nghiệm những mô hình mới. Điển hình là việc đưa tôm thẻ chân trắng – loài thủy sản nước lợ – về nuôi thành công trong môi trường nước ngọt; kiên trì nghiên cứu, theo dõi từng yếu tố đất, nước, bùn, thời tiết; sau khi thành công, đã chuyển giao kỹ thuật cho hợp tác xã và bà con địa phương, giúp mô hình được nhân rộng.

ông Lưu Văn Dũng ở xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về ý tưởng xây "chung cư" nuôi tôm. Ảnh: P.Hưng

"Hiện, tôm thẻ chân trắng đã trở thành đối tượng nuôi chủ lực tại xã Quang Hưng, mang lại lợi nhuận trên 1 tỷ đồng mỗi ha", ông Dũng thông tin.

Để tăng hiệu quả sản xuất, năm 2017, ông Dũng cùng các nông dân cùng niềm đam mê nuôi trồng thủy sản xã Quang Hưng thành lập Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát, quy tụ những nông dân có cùng đam mê, cùng khát vọng làm giàu từ nông nghiệp. HTX đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản, từng bước hình thành mô hình “nông nghiệp thông minh”.

Đặc biệt, tại buổi tiếp kiến, ông Dũng chia sẻ dự kiến thời gian tới xây dựng và tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản với diện tích khoảng trên 200m2 nhà tầng để nuôi tôm mang lại thu nhập từ 1 - 2 tỷ trên năm. "Nếu được các cấp ngành tạo điều kiện cho phép thực hiện thì đây sẽ là nhà chung cư nuôi tôm đầu tiên của của nước, dự án sẽ mở ra cơ hội cho nông dân chúng tôi", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, hiện nay, các khâu quan trọng trong sản xuất như bơm nước, điều tiết mực nước, cho ăn, quạt nước, đo và kiểm soát chất lượng nước đều được tự động hóa và kết nối qua hệ thống điều khiển số. Nhờ đó, HTX đã giảm tới 8 lần chi phí nhân công, đồng thời kiểm soát tốt môi trường nuôi, nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường sinh thái.

Chia sẻ vinh dự lần thứ hai được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, ông Dũng cho biết, thành công hôm nay có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân các cấp và tỉnh Hưng Yên, đã luôn tạo điều kiện cho người nông dân đổi mới, sáng tạo và phát triển.

"Trong thời đại hiện nay, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Chúng tôi, những nông dân – doanh nhân nông nghiệp, nhận thức rõ rằng người nông dân số và hợp tác xã số sẽ là lực lượng quan trọng cùng Chính phủ số và doanh nghiệp số kiến tạo nên nền kinh tế số quốc gia. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, đổi mới tư duy quản lý sản xuất, tăng cường liên kết, chia sẻ dữ liệu, hướng tới nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường", ông Dũng bày tỏ.

Nữ Nông dân xuất sắc An Giang với mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Cũng tại buổi tiếp kiến, báo cáo với Tổng Bí thư, chị Châu Thị Nương, xã Cô Tô, tỉnh An Giang, nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 cho biết, chị là chủ trang trại nông nghiệp Hiền Nương tại vùng Bảy Núi – nơi có thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng, rất thuận lợi cho việc nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu.

Chị Châu Thị Nương phát biểu tại buổi tiếp kiến về mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Ảnh: Phạm Hưng.

"Trang trại của tôi được hình thành từ khát vọng xây dựng một mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn khép kín. Chúng tôi tận dụng những phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi như rơm rạ, vỏ trấu, mùn cưa để làm giá thể trồng nấm, biến phế thải thành nguồn sống mới. Sau khi thu hoạch, giá thể lại được tái chế thành phân hữu cơ phục vụ canh tác, góp phần cải tạo đất, giảm thiểu rác thải, bảo vệ nguồn nước và không khí. Mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn thể hiện tinh thần sản xuất bền vững, để lại giá trị cho thế hệ mai sau, vừa bảo vệ môi trường, vừa mang lại nguồn lợi kép cho nông dân", chị Nương nói.

Trong quá trình sản xuất, chị Nương và bà con cùng nhau thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh. Hiện tại, HTX tập trung nuôi trồng các loại nấm có giá trị kinh tế và dược tính cao như nấm linh chi tai to, nấm mối, nấm đông trùng hạ thảo và nấm bào ngư, trong đó nhiều sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

"Để có được thành quả hôm nay, bản thân tôi cũng từng trải qua những ngày tháng đầy khó khăn, từ khi bắt đầu với vài chục bịch phôi nấm thử nghiệm, vừa làm vừa mày mò học hỏi, không ít lần thất bại. Chính từ những gian khó đó mà tôi càng thấm thía giá trị của sự kiên trì, càng khát khao vươn lên để khẳng định rằng người nông dân Việt Nam hoàn toàn có thể làm nông nghiệp sạch, hiện đại và bền vững", chị Nương tâm sự.

Các nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông vui mừng khi được tiếp kiến Tổng Bí thư. Ảnh: Phạm Hưng.

Điều chị Nương tâm đắc nhất khi thực hiện mô hình này không chỉ là giá trị kinh tế, mà còn là ý nghĩa cộng đồng. Trang trại đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. HTX cũng phối hợp chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình vệ tinh cho bà con nông dân, giúp họ nâng cao năng lực sản xuất và cùng tham gia chuỗi giá trị bền vững.

"Hôm nay, có mặt trong buổi gặp mặt này với tư cách là nông dân Việt Nam xuất sắc, là người đại diện cho 63 nông dân xuất sắc trên cả nước, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Đây không chỉ là niềm vinh dự cho riêng cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi người nông dân chúng tôi, dù ở miền núi, đồng bằng hay ven biển, đều chung một khát vọng: làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp sức xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam xanh – sạch – vững bền.

Đặc biệt, được diện kiến Tổng Bí thư Tô Lâm trong sự kiện hôm nay là niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi sẽ không bao giờ quên. Là người con của vùng Bảy Núi – An Giang, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào khi mang hương vị và bản sắc quê hương đến với hội nghị. Đây cũng là động lực mạnh mẽ để tôi cũng như hàng triệu nông dân Việt Nam tiếp tục cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước", chị Nương bày tỏ.

Tham khảo thêm

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần VI

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần VI

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Nhà nông
Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?

Nhà nông
Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?

Loài cá bổ dưỡng ví như "nhân sâm nước", nuôi dày đặc ở Khánh Hòa, bắt bán giá cao nhất 600.000 đồng/kg

Nhà nông
Loài cá bổ dưỡng ví như 'nhân sâm nước', nuôi dày đặc ở Khánh Hòa, bắt bán giá cao nhất 600.000 đồng/kg

3 con động vật hoang dã mà người dân Quảng Ngãi bắt được, giao nộp cho ngành chức năng thuộc nhóm nào trong sách Đỏ?

Nhà nông
3 con động vật hoang dã mà người dân Quảng Ngãi bắt được, giao nộp cho ngành chức năng thuộc nhóm nào trong sách Đỏ?

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik đã sai khi rút Hoàng Đức ra sân?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik đã sai khi rút Hoàng Đức ra sân?

Thể thao

Có ý kiến cho rằng, ĐT Việt Nam để mất thế trận trong hiệp 2 do HLV Kim Sang-sik rút Hoàng Đức ra sân, liệu kết luận vậy có công bằng?

Quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ từ năm 2025?
Bạn đọc

Quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ từ năm 2025?

Bạn đọc

Từ ngày 1/7/2025, nhiều quy định mới trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) chính thức có hiệu lực. Người dân được hưởng thêm nhiều quyền lợi, song cũng cần tuân thủ chặt chẽ các nghĩa vụ pháp lý để tránh bị xử phạt hoặc thu hồi Giấy chứng nhận.

Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang còn các căn nhà cổ đẹp mê ly thế này đây
Nhà nông

Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang còn các căn nhà cổ đẹp mê ly thế này đây

Nhà nông

Giữa nhịp sống hối hả, thôn Tha, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang (vốn là một phận diện tích của TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang trước sáp nhập) vẫn giữ trọn hồn cốt của một ngôi làng cổ có nhiều căn nhà cổ và là “bảo tàng sống” văn hóa Tày đầy cuốn hút.

25 đội tuyển nào đã vượt qua vòng loại để giành vé dự VCK World Cup 2026?
Thể thao

25 đội tuyển nào đã vượt qua vòng loại để giành vé dự VCK World Cup 2026?

Thể thao

Tính đến thời điểm này, đã có 25 đội tuyển vượt qua vòng loại để có suất tham dự VCK World Cup 2026 đồng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm sau.

Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang chuyên về Net Zero, nơi bạn đọc có thể chơi trò chơi “Dấu chân Carbon của bạn”
Nhà nông

Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang chuyên về Net Zero, nơi bạn đọc có thể chơi trò chơi “Dấu chân Carbon của bạn”

Nhà nông

Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra mắt chính thức Chuyên trang “Net Zero Việt Nam” tại địa chỉ https://netzero.nhandan.vn, đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hiện thực mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Từ giờ đến cuối năm 2025, 3 con giáp kiếm tiền giỏi nhất, ví tiền đã đầy càng đầy thêm
Gia đình

Từ giờ đến cuối năm 2025, 3 con giáp kiếm tiền giỏi nhất, ví tiền đã đầy càng đầy thêm

Gia đình

Từ nay đến cuối năm 2025, một số con giáp sẽ có vận may tài lộc bùng nổ, công việc thuận lợi, đầu tư sinh lời, khiến ví tiền ngày càng đầy lên.

Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine
Điểm nóng

Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine

Điểm nóng

Washington sẽ đưa ra thông báo quan trọng về viện trợ quân sự cho Ukraine vào ngày 15/10, Bloomberg đưa tin.

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Trồi sụt, diễn biến khó lường
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Trồi sụt, diễn biến khó lường

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 15/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay thứ 4 suy giảm sau phiên hồi phục đầu tuần.

Dự án nghìn tỷ ở Gia Lai bất ngờ đổi chủ, lập Tổ đặc biệt xử lý khiếu nại kéo dài
Kinh tế

Dự án nghìn tỷ ở Gia Lai bất ngờ đổi chủ, lập Tổ đặc biệt xử lý khiếu nại kéo dài

Kinh tế

UBND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất điều chỉnh chủ đầu tư một loạt dự án lớn liên quan đến tuyến đường Nguyễn Văn Linh, với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh yêu cầu thành lập Tổ công tác liên ngành gồm 16 thành viên để rà soát, xử lý các khiếu nại, kiến nghị kéo dài của người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

ĐT Việt Nam giành 3 điểm theo cách kém hiệu quả thế nào trước ĐT Nepal?
Thể thao

ĐT Việt Nam giành 3 điểm theo cách kém hiệu quả thế nào trước ĐT Nepal?

Thể thao

ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Nepal 1-0 khi tái đấu trên sân Thống Nhất tối qua (14/10), nhưng màn trình diễn của “Những chiến binh sao vàng” một lần nữa không tạo ra sự ấn tượng như kỳ vọng.

Sự thật phía sau tin “khách đâm tài xế chết” gây xôn xao mạng xã hội Đà Nẵng
Pháp luật

Sự thật phía sau tin “khách đâm tài xế chết” gây xôn xao mạng xã hội Đà Nẵng

Pháp luật

Công an xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ “khách đâm tài xế chết” tại khu du lịch Bà Nà Hills là tin giả, đồng thời đã xử lý người đăng tải, buộc gỡ bài và đăng cải chính.

CĐV Đông Nam Á buông lời châm biếm ĐT Việt Nam
Thể thao

CĐV Đông Nam Á buông lời châm biếm ĐT Việt Nam

Thể thao

Chứng kiến ĐT Việt Nam chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nepal nhờ pha phản lưới nhà của đối thủ, các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã buông lời châm biếm các học trò HLV Kim Sang-sik.

Trung Quốc tung cú đòn khiến châu Âu thiệt hại hàng triệu euro
Điểm nóng

Trung Quốc tung cú đòn khiến châu Âu thiệt hại hàng triệu euro

Điểm nóng

Bắc Kinh vẫn duy trì các hạn chế đối với xuất khẩu kim loại đất hiếm. Phòng Thương mại EU đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: các doanh nghiệp châu Âu đang thiệt hại hàng triệu đô la, và các công ty không thể tiếp cận kim loại đất hiếm. Tình hình đang vô cùng tồi tệ, và trữ lượng nguyên liệu thô quan trọng này đang cạn kiệt.

Sau “Còn gì đẹp hơn”, Nguyễn Hùng gây “bão lòng” khi sáng tác và thể hiện ca khúc trong phim của Khương Ngọc
Văn hóa - Giải trí

Sau “Còn gì đẹp hơn”, Nguyễn Hùng gây “bão lòng” khi sáng tác và thể hiện ca khúc trong phim của Khương Ngọc

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Hùng hứa hẹn gây "bão lòng" với ca khúc 'Kiếm đâu bây giờ" – OST phim điện ảnh "Cục Vàng Của Ngoại" do Khương Ngọc làm đạo diễn được khởi chiếu chính thức vào ngày 17/10 tới.

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 15/10: Tây Ban Nha, Anh, Italia đại thắng
Thể thao

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 15/10: Tây Ban Nha, Anh, Italia đại thắng

Thể thao

Ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay (15/10, giờ Việt Nam), Tây Ban Nha, Anh, Italia đều giành chiến thắng đậm, còn Bồ Đào Nha bị Hungary cầm hoà 2-2.

Hà Nội, TP. HCM được giao lập dự án và đấu giá “đất vàng” quanh ga metro theo mô hình TOD
Nhà đất

Hà Nội, TP. HCM được giao lập dự án và đấu giá “đất vàng” quanh ga metro theo mô hình TOD

Nhà đất

Việc Hà Nội và TP. HCM được phép lập, đấu giá quỹ đất quanh ga metro theo mô hình TOD không chỉ mở thêm nguồn lực cho hạ tầng, mà còn hứa hẹn tạo bước ngoặt trong giãn dân và điều tiết giá bất động sản.

Chủ tịch nước Lương Cường: Trân trọng những 'tỷ phú trên đồng ruộng' và các nhà khoa học thầm lặng
Video

Chủ tịch nước Lương Cường: Trân trọng những "tỷ phú trên đồng ruộng" và các nhà khoa học thầm lặng

Video

"Họ là những đại diện tiêu biểu, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khát vọng cống hiến", đó là lời khẳng định đầy trân trọng của Chủ tịch nước Lương Cường khi nói về 63 Nông dân xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông.

4 năm chờ 'thoát' khỏi vùng sạt lở ở Gia Lai: Khu tái định cư có, tiền bồi thường thì... chưa
Nhà đất

4 năm chờ "thoát" khỏi vùng sạt lở ở Gia Lai: Khu tái định cư có, tiền bồi thường thì... chưa

Nhà đất

Đã tròn 4 năm sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), nơi từng chứng kiến hàng chục ngôi nhà bị uy hiếp do sạt lở, bùn đất tràn vào, nhưng gần 70 hộ dân tại đây vẫn chưa thể rời khỏi vùng nguy hiểm. Khu tái định cư được xây xong từ năm ngoái, nhưng việc di dời vẫn... giậm chân tại chỗ.

Tự hào Nông dân Việt Nam: Siêu tỷ phú nông dân phấn khởi khi được tiếp kiến Tổng Bí thư, bắt tay Chủ tịch nước
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam: Siêu tỷ phú nông dân phấn khởi khi được tiếp kiến Tổng Bí thư, bắt tay Chủ tịch nước

Nhà nông

Sau những giây phút trọn vẹn cảm xúc tại chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, nhiều Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 - những tỷ phú nông dân, đã bày tỏ niềm hạnh phúc, vinh dự khi được tiếp kiến Tổng Bí Thư, bắt tay Chủ tịch nước trong ngày kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Các cánh đồng lúa ở Tây Ninh ngập trắng, nông dân chật vật đối phó nước lũ tràn đồng
Nhà nông

Các cánh đồng lúa ở Tây Ninh ngập trắng, nông dân chật vật đối phó nước lũ tràn đồng

Nhà nông

Nước lũ dâng cao ở Tây Ninh đang gây áp lực dữ dội lên hệ thống đê bao vùng Đồng Tháp Mười. Hàng loạt điểm sạt lở, vỡ cống, ngập úng lan rộng, đe dọa hàng trăm ha lúa và hoa màu đang vào vụ thu hoạch.

Video toàn cảnh Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Video

Video toàn cảnh Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Video

Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học nhà nông xúc động khi được tôn vinh
Video

Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học nhà nông xúc động khi được tôn vinh

Video

Tối 14/10, Lễ tôn vinh "Nông dân Việt Nam xuất sắc – Nhà khoa học của nhà nông năm 2025" đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). 63 nông dân tiêu biểu và 32 nhà khoa học đã không giấu được niềm tự hào và xúc động đan xen khi được vinh danh.

Trông y chang quả mít, ăn lại chả giống mít, loại quả đặc sản này sao người Nam bộ lại mê đến thế?
Nhà nông

Trông y chang quả mít, ăn lại chả giống mít, loại quả đặc sản này sao người Nam bộ lại mê đến thế?

Nhà nông

Sáng thức dậy sau một giấc ngủ vùi trong đêm mưa, lách mình ra cửa hiên hóng chút gió ban sớm, tôi chợt nhận ra cây sa kê trước nhà đã sai trĩu trái tự khi nào.

Cây cảnh đang hot ở Ninh Bình, chậu bonsai này dân chơi ngã giá 3 tỷ, vì sao ông chủ vẫn lắc đầu?
Nhà nông

Cây cảnh đang hot ở Ninh Bình, chậu bonsai này dân chơi ngã giá 3 tỷ, vì sao ông chủ vẫn lắc đầu?

Nhà nông

Cây duối cổ thụ với bệ rễ ôm đá tự nhiên, thân cành hài hòa và vẻ ngoài cổ kính của anh Vũ Việt Hưng, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Nho Quan trước đây) là cây cảnh đang hot, gây sốt trong giới chơi cây cảnh. Dù đã có khách trả giá gần 3 tỷ đồng, anh Hưng vẫn kiên quyết giữ lại "báu vật" của mình.

Đà Nẵng: Người dân Khe Cạn 'sống nòn' trong dự án treo suốt 16 năm
Bạn đọc

Đà Nẵng: Người dân Khe Cạn "sống nòn" trong dự án treo suốt 16 năm

Bạn đọc

ần 16 năm qua, hàng trăm hộ dân khu vực Khe Cạn (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) “sống mòn” cùng dự án treo. Nay khi hay tin dự án tái thiết đô thị vừa được Thành phố phê duyệt và sẽ sớm triển khai, người dân vui mừng khôn xiết vì sẽ thoát cảnh ở không được mà đi cũng không xong.

Hành trình 11 ngày đêm không ngủ của những người lao vào tâm lũ
Xã hội

Hành trình 11 ngày đêm không ngủ của những người lao vào tâm lũ

Xã hội

“Chúng tôi không có thời gian để sợ, vì ngoài kia còn quá nhiều người cần được cứu” Câu nói đanh thép của anh Nhâm Quang Văn - Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã gói trọn tinh thần của 11 ngày đêm không ngủ, 11 ngày họ chạy đua với thời gian để giành giật từng sinh mạng giữa dòng nước dữ.

Hải Phòng: Giá bán nhà ở xã hội tại phường Hồng An trung bình 18,6 triệu đồng/m2
Nhà đất

Hải Phòng: Giá bán nhà ở xã hội tại phường Hồng An trung bình 18,6 triệu đồng/m2

Nhà đất

Sở Xây dựng TP. Hải Phòng vừa công bố giá bán nhà ở xã hội của Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Hồng An do Công ty CP Đầu tư Hồng Bàng làm chủ đầu tư.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam: 'Khơi dậy khát vọng từ chính người nông dân'
Video

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam: "Khơi dậy khát vọng từ chính người nông dân"

Video

Một Lễ Tôn vinh, hai danh hiệu, nhưng chung một sứ mệnh: nâng tầm nông nghiệp Việt Nam. Việc trao giải đồng thời cho "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và "Nhà khoa học của Nhà nông" không chỉ là sự ghi nhận riêng lẻ, mà còn là sự khẳng định cho mối liên kết không thể tách rời giữa thực tiễn sản xuất và nghiên cứu khoa học. Đây chính là chìa khóa để tạo ra những đột phá trong kỷ nguyên mới.

Bình chữa cháy không dập được lửa, lộ đường dây làm giả 3 triệu bình chữa cháy, thu hơn 1.000 tỷ đồng
Pháp luật

Bình chữa cháy không dập được lửa, lộ đường dây làm giả 3 triệu bình chữa cháy, thu hơn 1.000 tỷ đồng

Pháp luật

Công an Hà Nội phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy hiệu DRAGON giả, hoạt động tại nhiều tỉnh thành, với hàng triệu sản phẩm kém chất lượng đã được đưa ra thị trường, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.

Shark Bình nói đã nhận thức được hành vi sai phạm, cam kết khắc phục thiệt hại cho nhà đầu tư
Tin tức

Shark Bình nói đã nhận thức được hành vi sai phạm, cam kết khắc phục thiệt hại cho nhà đầu tư

Tin tức

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Dương Đức Hải cho biết việc bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, không liên quan đến các đơn tố cáo lan truyền trên mạng thời gian qua, mà là kết quả của quá trình điều tra kéo dài, thu thập tài liệu về sai phạm trong hệ sinh thái NextTech.

Tin đọc nhiều

1

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

2

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

3

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

4

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

5

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai