Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Hưng Yên nuôi ước mơ xây chung cư nuôi tôm

Báo cáo về thành tích sản xuất kinh doanh của mình trước Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Lưu Văn Dũng cho biết, trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng lúa, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do hiệu quả thấp.

"Thực hiện chủ trương của Đảng về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tôi mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản từ năm 1998. Đến nay, mô hình của gia đình tôi đã phát triển ổn định, nuôi các loại đặc sản như tôm càng xanh, ba ba, cua cà ra, cá chép lai V1... theo quy trình VietGAP trên diện tích hơn 20 ha", ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, từ niềm đam mê và khát vọng đổi mới, ông luôn tìm tòi, học hỏi, sẵn sàng thử nghiệm những mô hình mới. Điển hình là việc đưa tôm thẻ chân trắng – loài thủy sản nước lợ – về nuôi thành công trong môi trường nước ngọt; kiên trì nghiên cứu, theo dõi từng yếu tố đất, nước, bùn, thời tiết; sau khi thành công, đã chuyển giao kỹ thuật cho hợp tác xã và bà con địa phương, giúp mô hình được nhân rộng.

ông Lưu Văn Dũng ở xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về ý tưởng xây "chung cư" nuôi tôm. Ảnh: P.Hưng

"Hiện, tôm thẻ chân trắng đã trở thành đối tượng nuôi chủ lực tại xã Quang Hưng, mang lại lợi nhuận trên 1 tỷ đồng mỗi ha", ông Dũng thông tin.

Để tăng hiệu quả sản xuất, năm 2017, ông Dũng cùng các nông dân cùng niềm đam mê nuôi trồng thủy sản xã Quang Hưng thành lập Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát, quy tụ những nông dân có cùng đam mê, cùng khát vọng làm giàu từ nông nghiệp. HTX đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản, từng bước hình thành mô hình “nông nghiệp thông minh”.

Đặc biệt, tại buổi tiếp kiến, ông Dũng chia sẻ dự kiến thời gian tới xây dựng và tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản với diện tích khoảng trên 200m2 nhà tầng để nuôi tôm mang lại thu nhập từ 1 - 2 tỷ trên năm. "Nếu được các cấp ngành tạo điều kiện cho phép thực hiện thì đây sẽ là nhà chung cư nuôi tôm đầu tiên của của nước, dự án sẽ mở ra cơ hội cho nông dân chúng tôi", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, hiện nay, các khâu quan trọng trong sản xuất như bơm nước, điều tiết mực nước, cho ăn, quạt nước, đo và kiểm soát chất lượng nước đều được tự động hóa và kết nối qua hệ thống điều khiển số. Nhờ đó, HTX đã giảm tới 8 lần chi phí nhân công, đồng thời kiểm soát tốt môi trường nuôi, nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường sinh thái.

Chia sẻ vinh dự lần thứ hai được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, ông Dũng cho biết, thành công hôm nay có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân các cấp và tỉnh Hưng Yên, đã luôn tạo điều kiện cho người nông dân đổi mới, sáng tạo và phát triển.

"Trong thời đại hiện nay, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Chúng tôi, những nông dân – doanh nhân nông nghiệp, nhận thức rõ rằng người nông dân số và hợp tác xã số sẽ là lực lượng quan trọng cùng Chính phủ số và doanh nghiệp số kiến tạo nên nền kinh tế số quốc gia. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, đổi mới tư duy quản lý sản xuất, tăng cường liên kết, chia sẻ dữ liệu, hướng tới nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường", ông Dũng bày tỏ.

Nữ Nông dân xuất sắc An Giang với mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Cũng tại buổi tiếp kiến, báo cáo với Tổng Bí thư, chị Châu Thị Nương, xã Cô Tô, tỉnh An Giang, nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 cho biết, chị là chủ trang trại nông nghiệp Hiền Nương tại vùng Bảy Núi – nơi có thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng, rất thuận lợi cho việc nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu.

Chị Châu Thị Nương phát biểu tại buổi tiếp kiến về mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Ảnh: Phạm Hưng.

"Trang trại của tôi được hình thành từ khát vọng xây dựng một mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn khép kín. Chúng tôi tận dụng những phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi như rơm rạ, vỏ trấu, mùn cưa để làm giá thể trồng nấm, biến phế thải thành nguồn sống mới. Sau khi thu hoạch, giá thể lại được tái chế thành phân hữu cơ phục vụ canh tác, góp phần cải tạo đất, giảm thiểu rác thải, bảo vệ nguồn nước và không khí. Mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn thể hiện tinh thần sản xuất bền vững, để lại giá trị cho thế hệ mai sau, vừa bảo vệ môi trường, vừa mang lại nguồn lợi kép cho nông dân", chị Nương nói.

Trong quá trình sản xuất, chị Nương và bà con cùng nhau thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh. Hiện tại, HTX tập trung nuôi trồng các loại nấm có giá trị kinh tế và dược tính cao như nấm linh chi tai to, nấm mối, nấm đông trùng hạ thảo và nấm bào ngư, trong đó nhiều sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

"Để có được thành quả hôm nay, bản thân tôi cũng từng trải qua những ngày tháng đầy khó khăn, từ khi bắt đầu với vài chục bịch phôi nấm thử nghiệm, vừa làm vừa mày mò học hỏi, không ít lần thất bại. Chính từ những gian khó đó mà tôi càng thấm thía giá trị của sự kiên trì, càng khát khao vươn lên để khẳng định rằng người nông dân Việt Nam hoàn toàn có thể làm nông nghiệp sạch, hiện đại và bền vững", chị Nương tâm sự.

Các nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông vui mừng khi được tiếp kiến Tổng Bí thư. Ảnh: Phạm Hưng.

Điều chị Nương tâm đắc nhất khi thực hiện mô hình này không chỉ là giá trị kinh tế, mà còn là ý nghĩa cộng đồng. Trang trại đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. HTX cũng phối hợp chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình vệ tinh cho bà con nông dân, giúp họ nâng cao năng lực sản xuất và cùng tham gia chuỗi giá trị bền vững.

"Hôm nay, có mặt trong buổi gặp mặt này với tư cách là nông dân Việt Nam xuất sắc, là người đại diện cho 63 nông dân xuất sắc trên cả nước, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Đây không chỉ là niềm vinh dự cho riêng cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi người nông dân chúng tôi, dù ở miền núi, đồng bằng hay ven biển, đều chung một khát vọng: làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp sức xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam xanh – sạch – vững bền.

Đặc biệt, được diện kiến Tổng Bí thư Tô Lâm trong sự kiện hôm nay là niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi sẽ không bao giờ quên. Là người con của vùng Bảy Núi – An Giang, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào khi mang hương vị và bản sắc quê hương đến với hội nghị. Đây cũng là động lực mạnh mẽ để tôi cũng như hàng triệu nông dân Việt Nam tiếp tục cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước", chị Nương bày tỏ.