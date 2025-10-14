Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 14/10/2025 20:05 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu

Thu Hà Thứ ba, ngày 14/10/2025 20:05 GMT+7
Chiều nay, 14/10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của nhà nông.
Buổi tiếp kiến có sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Chiến – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính – Phó Thủ tướng Chính phủ, Phạm Gia Túc – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Thanh Nghị – Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Trần Đức Thắng – Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phan Như Nguyện – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam : Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam nói chung, và 95 đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 nói riêng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc, nông dân luôn là lực lượng chiến lược: làm ra lương thực; sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa; là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. Bác Hồ căn dặn: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh.” Lời dạy ấy luôn soi sáng chúng ta hôm nay”.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân nói chung, và 95 đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 nói riêng. Ảnh: Phạm Hưng. 

Tại buổi tiếp kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của giai cấp nông dân Việt Nam và khẳng định: “Nông dân là những người đã làm nên kỳ tích trong thời kỳ đổi mới, góp phần thay đổi vận mệnh quốc gia: từ thiếu đói kéo dài thành bảo đảm an ninh lương thực, rồi tiến lên xuất khẩu nông sản đứng đầu thế giới ở nhiều mặt hàng. Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn xác định “Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế”; trong những năm qua, dù tình hình có khó khăn đến đâu, nông nghiệp vẫn luôn đạt kết qủa tích cực, là điểm tựa vững chắc cho những bước phát triển đột phá của đất nước”.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự phấn khởi và xúc động khi nghe báo cáo và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Đằng sau các con số là khát vọng vươn lên, là tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, để mỗi cánh đồng, ao nuôi trở thành nơi đổi mới sáng tạo, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt.

“Qua câu chuyện của các đồng chí, tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại; và các “Nhà khoa học của nhà nông” thật sự là cầu nối đưa tri thức, công nghệ vào ruộng đồng, chuồng trại, nhà máy- biến ý tưởng thành năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Đây là những tiền đề để nông nghiệp, nông dân và nông thôn của chúng ta phát triển bứt phá trong thời gian tới”- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm với đoàn đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Ảnh: Phạm Hưng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Truyền thống đã trao cho chúng ta tinh thần cần cù, sáng tạo; thời đại gọi chúng ta dám đổi mới, dám dẫn đầu. Tôi mong mỗi nông dân, mỗi nhà khoa học, mỗi cán bộ Hội Nông dân biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, đổi mới sáng tạo trong lao động hàng ngày. Những nông dân được tôn vinh xuất sắc, các Nhà Khoa học của Nhà nông phải là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng cho cộng đồng, giúp đỡ các hộ nông dân khác cùng vươn lên”..

Để nông nghiệp bứt phá, nông thôn giàu đẹp, nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm. Mỗi người nông dân là người lính tiên phong trên mặt trận an ninh lương thực; là doanh nhân của đồng đất; là “kỹ sư sinh thái” bảo vệ đất, nước, rừng, biển; là chủ thể văn hoá giữ nếp nhà, hương ước, lễ hội, nghề truyền thống, nuôi dưỡng bản sắc văn hoá Việt trong dòng chảy hội nhập.

Thứ hai, đưa khoa học - công nghệ vào đúng “điểm rơi” của sản xuất. Nhà khoa học hãy xuống đồng ruộng, vào trang trại, vào nhà máy chế biến; doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành cùng nông dân để chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc - an toàn thực phẩm, đáp ứng các chuẩn mực thị trường khó tính. Không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển nông nghiệp; đổi mới sáng tạo không ở đâu xa: đó là giống mới, quy trình mới, thiết bị mới, mô hình tín dụng - bảo hiểm nông nghiệp mới.

Thứ ba, đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường nông sản Việt. Mỗi đơn vị cấp xã hãy đặt mục tiêu ít nhất một sản phẩm chủ lực có thương hiệu, một kênh phân phối số đến thẳng người tiêu dùng. Phải coi chất lượng hạt gạo, trái cây, hạt cà phê; chuẩn mực an toàn thực phẩm; độ xanh - sạch - truy xuất được của mỗi lô hàng… chính là “hộ chiếu” uy tín của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Thứ tư, phát triển nông nghiệp xanh - tuần hoàn - thích ứng khí hậu. Chuyển từ “mở rộng sản lượng” sang tăng năng suất và chất lượng, giảm phát thải, sử dụng tiết kiệm nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi; kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn nông nghiệp phải trở thành hướng đi chủ đạo của nông thôn mới nâng cao.

Năm là, xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình. Hãy cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là “miền quê đáng sống”: có việc làm bền vững, có văn hóa, có môi trường trong sạch và an ninh, an toàn.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi tiếp kiến với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Động lực mạnh mẽ để Hội Nông dân, giai cấp nông dân Việt Nam bước vào chặng đường phát triển mới

Phát biểu tại buổi tiếp kiến, thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian quý báu để gặp gỡ và động viên với giai cấp nông dân Việt Nam ngày hôm nay.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định: Đây là niềm vinh dự, sự tự hào của giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, các nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 nói riêng.

Báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng thực chất, chuyển từ phong trào hình thức sang hiệu quả cụ thể gắn với lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.

Đáng chú ý, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội phát động từ năm 1989 đã được đông đảo hội viên nông dân cả nước hưởng ứng tham gia. Số lượng hộ nông dân có thu nhập cao ngày càng nhiều, trong đó số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 5 năm trước. Một bộ phận nông dân có điều kiện thuận lợi đã bứt phá, nhanh chóng trở nên giàu có với doanh thu hằng năm trên 100 tỷ đồng.

Thông qua phong trào đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của nông dân, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần đưa Nghị quyết 19 của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn đời sống của nông dân.

Chị Châu Thị Nương - Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ An Giang bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự, tự hào khi được tiếp kiến đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hưng

Phong trào “Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp” được phát động từ đầu năm 2024 nhưng đã tạo hiệu ứng xã hội và đem lại hiệu quả rõ rệt. Qua 1 năm thực hiện, đã thành lập mới 679 hợp tác xã, 3.772 tổ hợp tác trong nông nghiệp, thu hút trên 745 nghìn hộ hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; tương ứng thực hiện vượt gấp từ 3 - 5 lần so với chỉ tiêu bình quân hằng năm được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/2/2024.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng đã báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm về các hoạt động kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông; tổ chức Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Hội Nông dân Việt Nam đã nghiêm túc triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay đã đi vào hoạt động thông suốt, đúng như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Để làm được điều đó, từng bộ máy, từng con người trong hệ thống phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm.

"Từ những kết quả đã đạt được trên, cùng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, Hội nông dân Việt Nam, cùng các nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ ra sức phấn đấu, thi đua để đạt được nhiều thành tích, kết quả hơn nữa trong sản xuất, nghiên cứu, góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nói riêng; của đất nước nói chung với phương châm phải rõ người, rõ việc, rõ kết quả như đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần chỉ đạo”- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định.

Thay mặt đoàn đại biểu 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025, tại buổi tiếp đã có 5 đại biểu Nông dân xuất sắc, Nhà khoa học phát biểu ý kiến với Tổng Bí thư. Đó là chị Châu Thị Nương – Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh An Giang; anh Lưu Văn Dũng – Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Hưng Yên; Nhà khoa học của nhà nông ông Nguyễn Xuân Thắng -Viện trưởng Viện Nghiên cứu ngô; ông Mai Văn Trịnh – Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp; ông Nguyễn Đăng Vương – nhà khoa học của nhà nông năm 2025 đến từ Quảng Trị.

Nông dân Việt Nam xuất sắc Lưu Văn Dũng đến từ Hưng Yên phát biểu tại buổi tiếp kiến với Tổng Bí thư. 

Tại buổi tiếp kiến với Tổng Bí thư, 5 Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học đã báo cáo những sáng tạo, kết quả nổi bật trong lao động sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu nông sản xuất khẩu; sáng kiến, phát minh, nghiên cứu trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chị Châu Thị Nương phấn khởi chia sẻ: "Được tiếp kiến Tổng Bí thư với tư cách là Nông dân Việt Nam xuất sắc tôi vô cùng xúc động và tự hào. Đây không chỉ là niềm vinh dự cho riêng cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi người nông dân chúng tôi, dù ở miền núi, đồng bằng hay ven biển, đều chung một khát vọng: làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp sức xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam xanh – sạch – vững bền".

Còn anh Lưu Văn Dũng - Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Hưng Yên phấn khởi chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Tôi hiểu rằng, thành công hôm nay có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân các cấp và tỉnh Hưng Yên, đã luôn tạo điều kiện cho người nông dân đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Trong thời đại hiện nay, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Chúng tôi, những nông dân – doanh nhân nông nghiệp, nhận thức rõ rằng người nông dân số và hợp tác xã số sẽ là lực lượng quan trọng cùng Chính phủ số và doanh nghiệp số kiến tạo nên nền kinh tế số quốc gia. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, đổi mới tư duy quản lý sản xuất, tăng cường liên kết, chia sẻ dữ liệu, hướng tới nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường".

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm với đoàn đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025. Ảnh: Phạm Hưng. 

Đáp từ phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì sự quan tâm đặc biệt, những định hướng lớn, và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: “Buổi tiếp kiến hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn. Những lời căn dặn tâm huyết, những ý kiến chỉ đạo mở đường của Tổng Bí thư về việc xây dựng đội ngũ "nông dân tinh tuệ", đẩy mạnh liên kết sản xuất chính là kim chỉ nam, là động lực mạnh mẽ để các cấp Hội Nông dân bước vào chặng đường phát triển mới.”

Đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chuyển hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của giai cấp nông dân.

