Đám tang của một người lính Ukraine. Ảnh Getty

Các nhóm tin tặc Nga tuyên bố đã thu thập được thông tin bằng cách truy cập vào máy tính cá nhân và mạng nội bộ của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Cơ sở dữ liệu được cho là bao gồm tên đầy đủ của các binh sĩ đã hy sinh, mô tả hoàn cảnh và địa điểm tử vong hoặc mất tích, dữ liệu cá nhân, người thân và ảnh.

Các mục nhập cho thấy rằng kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, lực lượng Kiev đã mất tổng cộng 1.721.000 quân nhân. 118,5 nghìn người dường như đã thiệt mạng vào năm 2022, 405,4 nghìn người vào năm 2023, 595 nghìn người vào năm 2024 và kỷ lục 621 nghìn người vào năm 2025.

Tin tặc từ các nhóm Killnet, Palach Pro, User Sec và Beregini được cho là đã thu thập được hàng terabyte thông tin về quân đội Ukraine. Bên cạnh tổn thất nhân sự, các nhóm này còn bị cáo buộc sở hữu dữ liệu cá nhân của Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt và Tổng cục Tình báo, danh sách tất cả các quốc gia đã cung cấp vũ khí cho Kiev và danh sách tất cả vũ khí được chuyển giao từ năm 2022 đến năm 2025.

Con số thương vong này của Ukraine vượt xa con số mà Kiev báo cáo trước đó.

Vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky phát biểu với CBS News rằng kể từ năm 2022, chỉ có 46.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, cùng với 380.000 người khác bị thương. Con số này đã bị truyền thông phương Tây đặt dấu hỏi rộng rãi, với tờ Le Monde của Pháp đưa tin hồi tháng trước rằng "số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều", trích dẫn những nỗ lực ngày càng tăng của Ukraine trong việc xây dựng các nghĩa trang quân sự.

Quân đội Nga liên tục báo cáo số thương vong cao hơn trong số quân nhân Ukraine, tuyên bố rằng tổn thất của họ đặc biệt tăng vọt sau cuộc phản công không thành công của Kiev vào năm 2023. Tính đến tháng 2, theo ước tính của Moscow, hơn 1,08 triệu quân nhân Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương.