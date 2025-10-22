Tiktoker “Hà và Việt Nam” chiếm đoạt tiền từ thiện, có thể bị xử lý thế nào?

Tiktoker “Hà và Việt Nam” chiếm đoạt tiền từ thiện

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã tạm giữ Đào Quang Hà (SN 2001, trú tại tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản kêu gọi từ thiện.

Theo điều tra ban đầu, Hà là chủ kênh Fanpage, Tiktoker “Hà và Việt Nam”, đồng thời là thành viên một đoàn thiện nguyện ở Đắk Lắk. Đầu tháng 10, trong quá trình đoàn đi hỗ trợ người dân vùng lũ ở Thái Nguyên, xe chở hàng đã va chạm với một ôtô 5 chỗ trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Nhà chức trách cáo buộc, mặc dù không có mặt tại hiện trường, Hà đã đăng lại video vụ va chạm lên trang facebook cá nhân, thu hút nhiều bình luận tiêu cực hướng về người dân Thanh Hóa.

Đào Quang Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Thấy nhiều người bày tỏ ý định ủng hộ số tiền 100 triệu đồng mà đoàn thiện nguyện đã đền bù cho chủ xe 5 chỗ, Hà đăng bài kêu gọi đóng góp và công khai tài khoản cá nhân để nhận tiền.

Sau đó, một người dân đã chuyển 43 triệu đồng cho Hà nhưng không muốn công khai danh tính. Lợi dụng điều này, Hà chuyển 40 triệu sang tài khoản khác của mình và chi tiêu, không báo lại với đoàn thiện nguyện. Hiện Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi) và Lê Đăng Đức (33 tuổi) với cáo buộc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Thế nào là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là sự việc đáng tiếc khi hành vi lúc đầu là thiện nguyện nhưng sau đó trở thành một hành vi vi phạm pháp luật đến mức có thể bị xử lý hình sự.

Khi bão lụt xảy ra ở nhiều tỉnh miền Bắc, từng đoàn xe cứu trợ thể hiện tình cảm, nghĩa cử, tinh thần tương thân tương ái của đồng bào, nhiều người đã tham gia hỗ hào, quyên góp, ủng hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc tốt, việc làm thiện nguyện có ý nghĩa, vẫn còn những người chưa vượt qua được cám dỗ vật chất, lợi dụng sự sơ hở của người khác để trục lợi.

Ngoài việc biểu dương tinh thần, công sức của nhiều người, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để trục lợi, trong đó có sự việc xảy ra đối với Đào Quang Hà.

Theo ông Cường, Nghị định số 93 của Chính phủ cho phép cá nhân được kêu gọi, tiếp nhận, phân phối hàng, tiền từ thiện cho đồng bào đang gặp thiên tai, khó khăn, dịch bệnh và cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bởi vậy, Đào Quang Hà đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đoàn xe cứu trợ đang gặp sự cố là phù hợp với quy định của pháp luật và được mọi người khuyến khích.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền, lợi dụng sự sơ hở của nhà hảo tâm mà Hà đã tìm cách chiếm đoạt số tiền này, đây là hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định của pháp luật, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ 4 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự.

Cụ thể điều 175 Bộ luật hình sự quy định, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4 triệu đến dưới 50 triệu đồng…sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Số tiền chiếm đoạt càng lớn, khung hình phạt sẽ nặng hơn.



Theo ông Cường, lợi dụng quan hệ dân sự, tinh thần thiện nguyện mà Hà đã nhận được tài sản từ người khác, tuy nhiên đối tượng đã gian dối, không thực hiện việc chuyển số tiền đó cho người thụ hưởng mà lại chiếm đoạt nên hành vi có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ đường đi của dòng tiền, làm rõ thủ tục kêu gọi từ thiện cũng như thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 40 triệu đồng của Hà để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có căn cứ kết luận Hà đã nhận tiền từ quan hệ dân sự nhưng sau đó gian dối để chiếm đoạt tiền này thì có căn cứ để xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt như đã phân tích ở trên.