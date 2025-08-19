Tìm thấy thi thể du khách mất tích trong Vườn Quốc gia Cúc Phương

Chiều 19/8, một cán bộ Vườn Quốc gia Cúc Phương xác nhận với phóng viên Dân Việt đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại Hải Phòng). Thi thể nạn nhân được phát hiện cách động Sơn Cung, nơi anh để lại ba lô và giấy tờ tùy thân, khoảng 500 m.

Ngày 19/8, đã tìm thấy thi thể du khách Nguyễn Quốc Mạnh trong rừng Cúc Phương. Ảnh: C P

Khu vực tìm thấy thi thể nằm dưới một hố sâu trên lưng chừng núi phía sau động, một địa điểm hiểm trở và ít người qua lại. Điều này giải thích lý do vì sao trong những ngày đầu, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận và phát hiện nạn nhân.

Vụ việc được bắt đầu từ ngày 13/8, khi anh Mạnh đi xe máy đến Vườn Quốc gia Cúc Phương và thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống, cách cổng vào khoảng 20km. Khu vực này cũng không có sóng điện thoại.

Vườn quốc gia Cúc Phương (trụ sở tỉnh Ninh Bình) nơi du khách người Hải Phòng tham quan bị mất tích trước đó. Ảnh: C P

Ngày 14/8, anh Mạnh tự đi bộ tham quan tuyến đường dẫn tới cây chò chỉ nghìn năm. Sau khi đi được khoảng 2km, anh rẽ vào động Sơn Cung và để lại toàn bộ đồ đạc cá nhân tại cửa hang rồi đi sâu vào trong. Từ thời điểm đó, du khách này không quay trở lại.

Trong suốt 6 ngày tìm kiếm, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và không có sóng điện thoại. Lực lượng chức năng đã phải sử dụng bộ đàm để liên lạc với nhau.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để làm rõ nguyên nhân tử vong và bàn giao thi thể cho gia đình.