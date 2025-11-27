Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 12, đã giảm tốc, dự báo thời gian hoạt động rất dài

Tin bão mới nhất hôm nay về cơn bão số 15 KOTO

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Đến 10 giờ ngày 28/11, bão số 15 KOTO di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10km/h trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 210km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Tin bão mới nhất dự báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 15 KOTO. Ảnh: nchmf.

Đến 10 giờ ngày 29/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 3-5km/h trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa).

Đến 10 giờ ngày 30/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây, tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Cảnh báo tác động của bão số 15

Do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.