Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Nhà nông
Thứ tư, ngày 26/11/2025 20:39 GMT+7

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO di chuyển chậm, chuyên gia lý giải nguyên nhân, dự báo mùa bão năm nay chưa kết thúc

+ aA -
P.V Thứ tư, ngày 26/11/2025 20:39 GMT+7
Theo bản tin bão mới nhất hôm nay về bão số 15, bão số 15 KOTO có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Các chuyên gia khí tượng dự báo, sau cơn bão này, đến hết tháng 12, biển Đông khả năng vẫn xuất hiện thêm 1 cơn bão/áp thấp khác.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin bão mới nhất hôm nay về cơn bão số 15-bão KOTO: Dự báo cực đại cấp 12, giật cấp 15

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 KOTO ở vào khoảng 112,6 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Đến 19 giờ ngày 27/11, dự báo bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Bắc Tây Bắc.

Lúc này, bão vẫn còn có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Bản tin bão mới nhất hôm nay dự báo hướng di chuyển của bão số 15 KOTO. Ảnh:nchmf.

Đến 19 giờ ngày 28/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5km/h trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa).

Đến 19 giờ ngày 29/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Cảnh báo tác động của cơn bão số 15 KOTO

Tin bão mới nhất cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 15 KOTO, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo từ 29/11 bão số 15 KOTO bắt đầu suy yếu: Chuyên gia lý giải nguyên nhân, cảnh báo mùa bão chưa kết thúc

Dự báo về bão số 15 KOTO, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm mai - ngày 27/11 sẽ có một bộ phận không khí lạnh tăng cường. Đây là hình thế không thuận lợi cho sự phát triển của bão, dẫn đến khả năng cao bão sẽ suy yếu.

Vì thế từ ngày 29/11 trở đi, bão số 15 KOTO có khả năng suy yếu, giảm xuống còn cấp 9 - 10. Điều đáng chú ý nữa là khi bão di chuyển vào kinh tuyến 112 - 113 thì lại di chuyển lệch lên phía bắc. Nhiệt độ mặt nước biển lạnh hơn, không khí lạnh tăng cường xuống làm cho chênh lệch khí áp khiến cho gió mạnh lên, tức là bão có thể vẫn duy trì được cường độ mạnh trong thời gian đầu khi mới tiếp cận với cả không khí lạnh.

Khi không khí lạnh xâm nhập vào trong hoàn lưu của bão, bão sẽ suy yếu. Đây cũng là lý do vì sao từ khoảng chiều tối và đêm 29/11 trở đi, bão số 15 dự báo bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.

Clip: Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo hướng di chuyển của bão số 15 - bão KOTO. Clip: Kiều Tâm.

Hiện nay do ảnh hưởng chính của áp cao cận nhiệt đới nên bão di chuyển tương đối ổn định theo hướng Tây Tây Bắc và trong 24 giờ vẫn duy trì tốc độ 20 - 25km/h. Sau đó, quá trình khi bão rời xa vùng tác động của áp cao cận nhiệt đới ở phía đông Philippines cũng như áp cao cận nhiệt đới đang trong quá trình suy yếu nên bão sẽ di chuyển chậm lại trong 48 giờ tới và lệch lên phía Bắc.

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, khả năng cao cơn bão số 15 sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam. Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo thêm, sau cơn bão 15, mùa bão vẫn chưa kết thúc. Khả năng đến hết tháng 12, biển Đông vẫn có thể xuất hiện 1 cơn bão/ áp thấp. Theo quy luật thông thường, khu vực ảnh hưởng chính của cơn bão vẫn sẽ lại là khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Tham khảo thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 15 mạnh cấp 8, giật cấp 10, vẫn đang tăng cấp, dự báo bao giờ suy yếu dần?

Tin bão mới nhất: Bão số 15 mạnh cấp 8, giật cấp 10, vẫn đang tăng cấp, dự báo bao giờ suy yếu dần?

Tin bão mới nhất: Biển Đông chính thức đón bão số 15, bão đang trong quá trình tăng cấp, có thể giật cấp 14

Tin bão mới nhất: Biển Đông chính thức đón bão số 15, bão đang trong quá trình tăng cấp, có thể giật cấp 14

Tin bão mới nhất: Áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão, sắp đổ bộ biển Đông, thành bão số 15

Tin bão mới nhất: Áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão, sắp đổ bộ biển Đông, thành bão số 15

Tin bão mới nhất: Áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, từ Philippines đang tăng tốc vào biển Đông, dự báo thành cơn bão số 15

Tin bão mới nhất: Áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, từ Philippines đang tăng tốc vào biển Đông, dự báo thành cơn bão số 15

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Việc Cuba trồng lúa thành công có sự hỗ trợ của các chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam trong Dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba. Nhiều giống lúa VIBA (viết tắt của Việt Nam và Cuba) đã được các kỹ sư nông nghiệp hai nước Việt Nam-Cuba nghiên cứu thành công và cho năng suất cao, giúp đất nước Cuba anh em từng bước tự chủ về an ninh lương thực.

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Nhà nông
Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Nhà nông
Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quốc gia từng mua nhiều gạo thứ hai của Việt Nam đang có kế hoạch xây 100 kho chứa lúa gạo để làm gì?

Nhà nông
Quốc gia từng mua nhiều gạo thứ hai của Việt Nam đang có kế hoạch xây 100 kho chứa lúa gạo để làm gì?

Loại cây mới toanh này trồng thành công ở đất Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang), trái bự bự, bán hút hàng

Nhà nông
Loại cây mới toanh này trồng thành công ở đất Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang), trái bự bự, bán hút hàng

Đọc thêm

U17 Việt Nam nhẹ nhàng giành 3 điểm trước U17 Hong Kong
Thể thao

U17 Việt Nam nhẹ nhàng giành 3 điểm trước U17 Hong Kong

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thi đấu lấn lướt và dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước U17 Hong Kong (Trung Quốc).

TP.HCM ký kết hợp tác với Binance phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ký kết hợp tác với Binance phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Sở Tài chính TP.HCM và Tập đoàn Binance ngày 25/11 ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ quá trình hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Tin tối (26/11): U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33
Thể thao

Tin tối (26/11): U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33

Thể thao

U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33; Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung chắc suất đá chính ở SEA Games 33?; Hé lộ mục tiêu của U22 Indonesia tại SEA Games 33; Liverpool nhắm Michael Olise thay Salah; M.U bị tố đối xử bất công với huyền thoại; Ronaldo tặng quà cho gia đình Jota.

HLV Thép xanh Nam Định lên “giây cót” trước màn tái đấu Ratchaburi
Thể thao

HLV Thép xanh Nam Định lên “giây cót” trước màn tái đấu Ratchaburi

Thể thao

Thép xanh Nam Định đang thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao độ trước thềm trận đấu ra quân tại AFC Champions League Two mùa giải 2025/2026 gặp chủ nhà Ratchaburi (Thái Lan).

Chuyên gia đánh giá rất cao chất lượng Giải báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn lần thứ III năm 2025
Video

Chuyên gia đánh giá rất cao chất lượng Giải báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn lần thứ III năm 2025

Video

Ngày 26/11, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo Giải báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 họp và đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất. Mùa giải năm nay thiết lập kỷ lục mới với 1.866 tác phẩm dự thi.

Thủ tướng Đức bất ngờ cảnh báo rắn đến Mỹ: Châu Âu không phải là 'con tốt'
Thế giới

Thủ tướng Đức bất ngờ cảnh báo rắn đến Mỹ: Châu Âu không phải là "con tốt"

Thế giới

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Tư cảnh báo rằng Mỹ không được bỏ qua vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán với Nga về Ukraine, khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự đồng thuận của châu Âu.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp càng tử tế càng nhiều phúc, tận hưởng của cải sung túc, cuộc sống vô lo
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp càng tử tế càng nhiều phúc, tận hưởng của cải sung túc, cuộc sống vô lo

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp càng tốt bụng, càng được trời ưu ái, hưởng sự giàu có và thịnh vượng, cuộc sống ổn định và sung túc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nói về lý do số doanh nghiệp “ma” ở Thủ đô giảm mạnh
Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nói về lý do số doanh nghiệp “ma” ở Thủ đô giảm mạnh

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, khi TP Hà Nội siết lại việc kinh doanh phải đảm bảo đúng quy định pháp luật thì số doanh nghiệp "ma" giảm mạnh.

Ukraine sẽ ra sao nếu không có Mỹ?
Thế giới

Ukraine sẽ ra sao nếu không có Mỹ?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước khiến các thủ đô châu Âu chấn động khi đưa ra tối hậu thư cho Kiev: chấp nhận bản kế hoạch hòa bình bất ngờ của Washington hoặc đối mặt nguy cơ mất viện trợ quân sự và tình báo từ Mỹ. Điều này làm dấy lên câu hỏi Ukraine sẽ ra sao nếu mất sự ủng hộ của Mỹ?

Hơn 123 tỷ để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi hư hỏng ở Khánh Hoà(địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ)
Nhà nông

Hơn 123 tỷ để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi hư hỏng ở Khánh Hoà(địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ)

Nhà nông

Theo Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) đợt mưa lớn từ ngày 16 – 22/11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy lợi khu vực phía nam tỉnh(tỉnh Ninh Thuận cũ). Thống kê cho thấy có 93 công trình bị hỏng, trong đó 13 công trình ở mức nguy cơ mất an toàn cao, cần được sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo điều tiết nước và an toàn mùa vụ tới.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ trước bão số 15, TP.HCM phải theo dõi từng giờ
Chuyển động Sài Gòn

Hồ Dầu Tiếng xả lũ trước bão số 15, TP.HCM phải theo dõi từng giờ

Chuyển động Sài Gòn

Khi bão số 15 được dự báo đang tiến gần và mùa lũ được dự báo kéo dài bất thường sang tháng 12, hồ Dầu Tiếng khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó, điều tiết nước và kiểm soát hạ du nhằm bảo đảm an toàn cho hàng chục nghìn hộ dân cùng vùng sản xuất rộng lớn.

Chỉ là hạt muối thôi, đem bỏ vô nồi đất đốt than đỏ lừ, đem ra bán giá cao, vẫn hút hàng, chuyện lạ Nghệ An
Nhà nông

Chỉ là hạt muối thôi, đem bỏ vô nồi đất đốt than đỏ lừ, đem ra bán giá cao, vẫn hút hàng, chuyện lạ Nghệ An

Nhà nông

Hạt muối biển được ông Bùi Xuân Điện ở xã Quỳnh Phú (địa phận huyện Quỳnh Lưu trước đây), tỉnh Nghệ An cho vào nồi đất, đốt than đỏ lừ, hầm suốt nhiều giờ. Hạt muối hầm sau khi ra lò đổi vị khác lạ được bán với giá cao, spa dưỡng sinh, thực phẩm dinh dưỡng ai dùng cũng tấm tắc khen rồi tranh nhau mua.

Tiền vệ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn: 'Người Đà Nẵng rất hiền, cái gì cần là giúp ngay'
Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn: "Người Đà Nẵng rất hiền, cái gì cần là giúp ngay"

Thể thao

Theo đánh giá, điểm mạnh của Vadim Nguyễn nằm ở thể lực, khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp và chuyển trạng thái. Tiền vệ Việt kiều 20 tuổi này hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Du khách Pháp bất ngờ thốt lên câu này khi đến du lịch Hưng Yên
Xã hội

Du khách Pháp bất ngờ thốt lên câu này khi đến du lịch Hưng Yên

Xã hội

"Du khách nước ngoài thích thú khi đến làng dệt đũi Nam Cao, bởi nơi đây không bị thương mại hóa, người dân thân thiện, cởi mở, đặc biệt các sản phẩm đều được làm thủ công, tỉ mẩn mang tính giá trị văn hóa cao", một nghệ nhân chia sẻ với Dân Việt.

Nhạc sĩ hàm Trung tá vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc, bạn rất thân của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh là ai?
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ hàm Trung tá vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc, bạn rất thân của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh là ai?

Văn hóa - Giải trí

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo là một người bạn rất thân thiết của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google tăng 'khủng', chỉ sau người giàu nhất thế giới Elon Musk
Doanh nhân

Tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google tăng "khủng", chỉ sau người giàu nhất thế giới Elon Musk

Doanh nhân

Theo Forbes, Elon Musk tiếp tục dẫn đầu danh sách CEO tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 493,2 tỷ USD. Trong khi đó, vị trí thứ 2 và thứ 3 ghi tên hai nhà đồng sáng lập của Google: Larry Page và Sergey Brin.

Ông tổ của môn võ “Bạch hổ sơn quân phái” lừng danh Đại Việt là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông tổ của môn võ “Bạch hổ sơn quân phái” lừng danh Đại Việt là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Hữu Cảnh thuộc dòng dõi danh tướng nhà chúa Nguyễn nên sớm trở thành người tài giỏi, võ nghệ siêu quần, từng là sư tổ của môn võ với danh hiệu “Bạch hổ sơn quân phái” được nhiều người kính phục.

Nestlé Việt Nam cảnh báo tình trạng lừa đảo tuyển dụng mạo danh
Xã hội

Nestlé Việt Nam cảnh báo tình trạng lừa đảo tuyển dụng mạo danh

Xã hội

Nestlé Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo, kêu gọi ứng viên làm việc trực tuyến, làm việc online và yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Doanh nghiệp khẳng định đây không phải là hình thức tuyển dụng chính thống của Nestlé Việt Nam.

Châu Âu báo tin xấu cho Ukraine
Thế giới

Châu Âu báo tin xấu cho Ukraine

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là không thể nếu không có lập trường thống nhất giữa các đồng minh của liên minh vốn đang bất đồng về vấn đề này.

Báo Dân Việt chuyển hỗ trợ đến gia đình có bố mẹ mất do lũ dữ ở Đắk Lắk
Nhân ái

Báo Dân Việt chuyển hỗ trợ đến gia đình có bố mẹ mất do lũ dữ ở Đắk Lắk

Nhân ái

Chiều nay (25/11), phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang tác nghiệp tại Đắk Lắk đã trao 2 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ gia đình có bố mẹ mất trong cơn lũ lịch sử vừa qua.

Hàng nghìn bạn trẻ TP.HCM thức trắng nhiều đêm để kịp gửi hàng cứu trợ, sẻ chia khốn khó với đồng bào miền Trung
Chuyển động Sài Gòn

Hàng nghìn bạn trẻ TP.HCM thức trắng nhiều đêm để kịp gửi hàng cứu trợ, sẻ chia khốn khó với đồng bào miền Trung

Chuyển động Sài Gòn

Suốt 4 ngày qua, hàng nghìn sinh viên, học sinh và đội ngũ tình nguyện viên nghệ sĩ đã không quản ngại vất vả, túc trực liên tục tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM để phân loại, đóng gói hàng cứu trợ khẩn cấp gửi về miền Trung sau lũ lụt.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực
Tin tức

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

Tin tức

Qua đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết,Việt nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước kiên trì giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế, nguyên tắc của ASEAN và hài hòa lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan.

Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới: 'Lời hồi đáp' cho miền hoa vàng trên cỏ xanh
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới: "Lời hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh

Văn hóa - Giải trí

“Tôi phải viết một cuốn sách để trả lời một cuốn sách”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về cuốn sách mới nhất của mình - “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” - tại buổi họp báo chiều 26/11. Cuốn sách mà theo ông, độc giả sẽ thấy lòng mình mềm lại trước những hành động tốt đẹp giữa người với người dù trong hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình 15 năm NESCAFÉ Plan và vai trò nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt của người nông dân
Xã hội

Hành trình 15 năm NESCAFÉ Plan và vai trò nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt của người nông dân

Xã hội

15 năm triển khai NESCAFÉ Plan tại Việt Nam, Nestlé kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển nông nghiệp tái sinh, bảo vệ tài nguyên đất - nước và nâng cao sinh kế bền vững cho cộng đồng canh tác.

Bộ Công Thương hé lộ chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, giá điện hợp lý
Kinh tế

Bộ Công Thương hé lộ chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, giá điện hợp lý

Kinh tế

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng trình bày các giải pháp chiến lược nhằm cân bằng giữa việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, bảo đảm an toàn hệ thống điện và giữ giá điện hợp lý.

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh
Thể thao

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh

Thể thao

Tuy thi đấu ở vị trí tiền vệ trong màu áo CLB CAHN nhưng thành tích ghi bàn của tiền vệ Leonardo Artur ở V.League 2025/2026 cao gần gấp đôi so với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi 'ý Đảng, lòng dân' khơi thông dòng chảy ấm no
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi "ý Đảng, lòng dân" khơi thông dòng chảy ấm no

Giảm nghèo nông thôn

Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Tuyên Quang là minh chứng sống động cho một tư duy đổi mới: Lấy hạ tầng làm đòn bẩy, sinh kế làm trọng tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1
Tin tức

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1

Tin tức

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm cấm theo giờ một số phương tiện chạy xăng dầu đi vào 9 phường trong Vành đai 1 nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí.

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2?
Tin tức

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2?

Tin tức

TP Hà Nội vừa chính thức thông qua bảng giá đất mới tính từ 1/1/2026, đáng chú ý có nơi mức đất ở cao nhất ở khu trung tâm Thủ đô hơn 700 triệu đồng một m2.

Tin đọc nhiều

1

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

2

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

3

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

4

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

5

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ