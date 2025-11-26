Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO di chuyển chậm, chuyên gia lý giải nguyên nhân, dự báo mùa bão năm nay chưa kết thúc

Tin bão mới nhất hôm nay về cơn bão số 15-bão KOTO: Dự báo cực đại cấp 12, giật cấp 15

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 KOTO ở vào khoảng 112,6 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Đến 19 giờ ngày 27/11, dự báo bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Bắc Tây Bắc.

Lúc này, bão vẫn còn có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Bản tin bão mới nhất hôm nay dự báo hướng di chuyển của bão số 15 KOTO. Ảnh:nchmf.

Đến 19 giờ ngày 28/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5km/h trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa).

Đến 19 giờ ngày 29/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Cảnh báo tác động của cơn bão số 15 KOTO

Tin bão mới nhất cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 15 KOTO, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo từ 29/11 bão số 15 KOTO bắt đầu suy yếu: Chuyên gia lý giải nguyên nhân, cảnh báo mùa bão chưa kết thúc

Dự báo về bão số 15 KOTO, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm mai - ngày 27/11 sẽ có một bộ phận không khí lạnh tăng cường. Đây là hình thế không thuận lợi cho sự phát triển của bão, dẫn đến khả năng cao bão sẽ suy yếu.

Vì thế từ ngày 29/11 trở đi, bão số 15 KOTO có khả năng suy yếu, giảm xuống còn cấp 9 - 10. Điều đáng chú ý nữa là khi bão di chuyển vào kinh tuyến 112 - 113 thì lại di chuyển lệch lên phía bắc. Nhiệt độ mặt nước biển lạnh hơn, không khí lạnh tăng cường xuống làm cho chênh lệch khí áp khiến cho gió mạnh lên, tức là bão có thể vẫn duy trì được cường độ mạnh trong thời gian đầu khi mới tiếp cận với cả không khí lạnh.

Khi không khí lạnh xâm nhập vào trong hoàn lưu của bão, bão sẽ suy yếu. Đây cũng là lý do vì sao từ khoảng chiều tối và đêm 29/11 trở đi, bão số 15 dự báo bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.

Clip: Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo hướng di chuyển của bão số 15 - bão KOTO. Clip: Kiều Tâm.

Hiện nay do ảnh hưởng chính của áp cao cận nhiệt đới nên bão di chuyển tương đối ổn định theo hướng Tây Tây Bắc và trong 24 giờ vẫn duy trì tốc độ 20 - 25km/h. Sau đó, quá trình khi bão rời xa vùng tác động của áp cao cận nhiệt đới ở phía đông Philippines cũng như áp cao cận nhiệt đới đang trong quá trình suy yếu nên bão sẽ di chuyển chậm lại trong 48 giờ tới và lệch lên phía Bắc.

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, khả năng cao cơn bão số 15 sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam. Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo thêm, sau cơn bão 15, mùa bão vẫn chưa kết thúc. Khả năng đến hết tháng 12, biển Đông vẫn có thể xuất hiện 1 cơn bão/ áp thấp. Theo quy luật thông thường, khu vực ảnh hưởng chính của cơn bão vẫn sẽ lại là khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.