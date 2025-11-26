Tin bão mới nhất: Bão số 15 mạnh cấp 8, giật cấp 10, vẫn đang tăng cấp, dự báo bao giờ suy yếu dần?

Chuyện cưới vợ ly kỳ "gay cấn" của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, lấy công chúa trưởng của chú ruột là vua Trần Thái Tông
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Thụy Bà - mẹ nuôi Trần Quốc Tuấn (tức Trần Hưng Đạo) và là chị gái vua Trần Thái Tông phải dâng 10 mâm vàng sống để đền bù liên quan "vụ việc" Quốc Tuấn lẻn vào phòng của công chúa Thiên Thành. Vua Thái Tông cũng đành đem 200 mẫu ruộng ở phủ Ứng Thiên để đền sính vật cho phủ Nhân Đạo Vương. Trần Quốc Tuấn kết hôn với Thiên Thành công chúa và hai người có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.