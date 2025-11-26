Tin bão mới nhất: Biển Đông chính thức đón bão số 15, bão đang trong quá trình tăng cấp, có thể giật cấp 14

Tin bão mới nhất về cơn bão số 15

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Đến 4 giờ ngày 27/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15- 20km/h trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc còn có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Hướng di chuyển của cơn bão số 15. Ảnh: nchmf.

Đến 4 giờ ngày 28/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5- 10km/h trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc Tây Bắc còn có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Đến 4 giờ ngày 29/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

Cảnh báo tác động của cơn bão số 15

Do tác động của cơn bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.