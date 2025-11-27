Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự báo di chuyển lệch lên phía Bắc

Tin bão mới nhất hôm nay về cơn bão số 15 KOTO

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc.

Thái Bình, vùng đất hình thành từ phù sa của 2 con sông lớn, năm 1965 đạt kỳ tích về năng suất lúa, Bác Hồ gửi thư khen

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Đến 7 giờ ngày 28/11, bão số 15 KOTO di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10km/h trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Đến 7 giờ ngày 29/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa).

Tin bão mới nhất hôm nay dự báo bão số 15 KOTO sẽ di chuyển lệch lên hướng Bắc. Ảnh: nchmf.

Đến 7 giờ ngày 30/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông.

Tăng giá bất ngờ lên gấp 3, chính là loại quả xuất khẩu này ở tỉnh Đồng Tháp (địa phận Tiền Giang), bẻ bán là trúng

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Cảnh báo tác động của bão số 15

Do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng đất cổ đã 555 năm ở Nghệ An được ví như miền văn hùng, võ lược, có một hòn đảo đặc biệt

Phân tích hướng di chuyển của bão số 15 KOTO, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay do ảnh hưởng chính của áp cao cận nhiệt đới nên bão di chuyển tương đối ổn định theo hướng Tây Tây Bắc và trong 24 giờ vẫn duy trì tốc độ 20 - 25km/h.



Sau đó, quá trình khi bão rời xa vùng tác động của áp cao cận nhiệt đới ở phía đông Philippines cũng như áp cao cận nhiệt đới đang trong quá trình suy yếu nên bão sẽ di chuyển chậm lại trong 48 giờ tới và lệch lên phía Bắc.



Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, khả năng cao cơn bão số 15 sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, sau cơn bão 15, mùa bão vẫn chưa kết thúc. Khả năng đến hết tháng 12, biển Đông vẫn có thể xuất hiện 1 cơn bão/ áp thấp. Theo quy luật thông thường, khu vực ảnh hưởng chính của cơn bão vẫn sẽ lại là khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.