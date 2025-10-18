Tin bão mới nhất: Chiều tối mai (19/10), bão FENGSHEN vào biển Đông, thành cơn bão số 12, dự báo sớm kịch bản đổ bộ

Tin bão mới nhất về bão FENGSHEN

Tin bão mới nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm ngày 18/10 áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 24 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có tên quốc tế là FENGSHEN.

Đến 7 giờ sáng nay vị trí tâm bão FENGSHEN ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Cường độ bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong khoảng sáng mai (19/10) bão FENGSHEN sẽ đổ bộ vào vào khu vực đảo Luzon (Philippines), chiều và tối mai bão FENGSHEN sẽ đi qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 12.

Đường đi của bão FENGSHEN. Ảnh: nchmf.

Dự báo sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc cường độ thì tiếp tục có xu hướng mạnh thêm.

Đến khoảng ngày 22/10 khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của đặc khu Hoàng Sa cường độ bão 12 sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đặc điểm của cơn bão số 12 này khi bão di chuyển vào biển Đông thì biển Đông lại đang chịu tác động của không khí lạnh, khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến cho bão ít khả năng di chuyển chính Tây để di vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc (do bị chặn ở phía Bắc và chặn ở phía Tây), vì thế khi di chuyển vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13 bão số 12 sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần. Nhiều khả năng bão số 12 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Cảnh báo tác động của bão FENGSHEN

Mặc dù khả năng duy trì cường độ bão để ảnh hưởng đất liền miền Trung là không cao, tuy nhiên với tác động của hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh ở các vùng biển Bắc, Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển từ Quảng Trị-Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ thường xuyên có gió mạnh từ cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao từ 3-4m. biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão số 12 cộng với tác động của không khí lạnh từ ngày 23-26/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

Tương tác của không khí lạnh và bão là một trong những loại hình tương tác có nhiều kịch bản; nếu bão vào trước, không khí lạnh vào sau hoặc bão và không khí lạnh cùng ảnh hưởng sẽ gây mưa rất lớn, còn trong trường hợp không khí lạnh vào trước, sau đó bão mới tới thì mưa không quá lớn.

Hiện các kịch bản mưa cũng như tác động của bão với đất liền Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của không khí lạnh, vì thế cần phải theo dõi sát diễn biến đồng thời của đường đi bão, diễn biến tác động của không khí lạnh.

Tên bão FENGSHEN do Trung Quốc đặt tên, FENGSHEN trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là thần gió.