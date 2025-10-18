Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN 20/10 vào biển Đông, thành cơn bão số 12, cùng lúc không khí lạnh tràn về khắp miền Bắc

Tin bão mới nhất về bão Fengshen

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (18/10), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là FENGSHEN.

Tin bão mới nhất: Chiều tối mai (19/10), bão FENGSHEN vào biển Đông, thành cơn bão số 12, dự báo sớm kịch bản đổ bộ

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo diễn biến bão FENGSHEN

Đến 7 giờ sáng ngày mai (19/10), bão FENGSHEN sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Lúc này, bão trên vùng ven biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippines), có khả năng mạnh lên cấp 9, giật cấp 11.

Đến 7 giờ sáng ngày 20/10, bão FENGSHEN tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. Lúc này, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo diễn biến, vị trí bão FENGSHEN mới nhất. Ảnh: nchmf

Đến 7 giờ sáng ngày 21/10, bão FENGSHEN tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Lúc này, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão FENGSHEN, từ ngày mai 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5–5,0 m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng 20–22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Tin mới nhất về không khí lạnh miền Bắc

Tin mới nhất về không khí lạnh miền Bắc, cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/10), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc trong những ngày tới:

Trên đất liền, khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh vào miền Bắc, dự báo thời tiết khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19/10, trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Hà Nội: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19/10, trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Trên biển, từ ngày 19/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-4,5m. Từ chiều tối và đêm 19/10, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm 19/10 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo, trong mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.