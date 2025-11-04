Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 04/11/2025 14:45 GMT+7

Tin bão mới nhất: Dự báo bão KALMAEGI - bão số 13 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ ba, ngày 04/11/2025 14:45 GMT+7
Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI sau khi trở thành cơn bão số 13 vẫn giữ cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Trước những dự báo mới nhất về cơn bão này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.
Tin bão mới nhất về bão KALMAEGI sẽ thành bão số 13

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão KALMAEGI (sắp trở thành cơn bão số 13) ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h.

Một nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cả làng phục lăn

Đến 13 giờ ngày 5/11, bão KALMAEGI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20- 25km/h trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, thành cơn bão số 13.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão KALMAEGI cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 6/11, bão KALMAEGI - bão số 13 di chuyển trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 320km về phía Đông Đông Nam.

Lúc này bão KALMAEGI - bão số 13 có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Tin bão mới nhất, bão KALMAEGI (bão số 13) dự báo đổ bộ đất liền khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Ảnh: nchmf.
Đào khảo cổ sâu lòng đất ở một kinh đô cổ hoành tráng, xây dựng năm 1397 ở Thanh Hóa, đây là hiện vật lạ thấy nhiều nhất

Đến 13 giờ ngày 7/11, bão KALMAEGI - bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h, trên khu vực Nam Lào.

Lúc này bão KALMAEGI - bão số 13 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 8.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực giữa Biển Đông; vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo tác động của bão KALMAEGI

Bản tin bão mới nhất cảnh báo, do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Từ ngày mai, 05-06/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI

Tính đến ngày 3/11/2025, mưa lũ làm 46 người chết và mất tích, 76 người bị thương, 104 ngôi nhà bị sập đổ, trôi, 453 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều công trình cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi bị hư hại.

Sở hữu trang trại nuôi con chồn hoa quả, 1.500 con lớn nhất Hải Phòng, một ông chủ thu nhập gần 5 tỷ sau một năm

Các bản tin bão mới nhất đánh giá bão KALMAEGI, sắp trở thành cơn bão số 13, là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển và đất liền nước ta, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp) tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương;

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, “đắt lo ế mừng”, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cách TPHCM 121km, một nơi ở Đồng Nai có hòn đá lạ tên Đá Ba Chồng niên đại triệu năm nổi lên giữa vùng đất trù phú

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, trong đó:

Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Căn cứ thông tin dự báo, cảnh báo bão, mưa lũ của cơ quan chức năng và tình hình cụ thể của địa phương chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, hồ đập, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão.

Cách TPHCM 121km, một nơi ở Đồng Nai có hòn đá lạ tên Đá Ba Chồng niên đại triệu năm nổi lên giữa vùng đất trù phú

Rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão và nguy cơ mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Chủ động chỉ đạo tất cả các địa phương có tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là các địa phương ven biển khẩn trương triển khai ngay việc kêu gọi, hướng dẫn, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển; triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, thủy sản;

Đặc biệt lưu ý phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa, bảo đảm an toàn, hiệu quả không để xảy ra mất an toàn hồ đập; căn cứ vào dự báo mưa lũ chỉ đạo chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để đón lũ, đồng thời nghiên cứu báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc sử dụng một phần dung tích hồ chứa trên mực nước dâng bình thường để cắt lũ khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, bất thường.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cá đặc sản thịt ngọt như mì chính, thân to dài này nuôi thành công y như nuôi lươn ở Lâm Đồng, bán 200.000 đồng/kg

Bộ trưởng Xây dựng: chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão. Chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo rà soát phương án, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão Kalmaegi chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ứng trực tại các địa bàn dự báo có bão lũ xảy ra để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Sẵn sàng điều động bổ sung lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó với bão theo đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát có giải pháp bảo đảm an toàn, hạn chế sự cố đối với các công trình hạ tầng viễn thông, đồng thời có phương án dự phòng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám, chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, nhất là trên biển, trên đảo và vùng ven biển.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão để giảm thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường và Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia căn cứ tình hình cụ thể, diễn biến của bão tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão.

Các bộ, ngành, địa phương bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ có báo cáo hằng ngày gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trước 15 giờ để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền trước 17 giờ hằng ngày.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kịp thời triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ.

Giải cứu 3 người dân Nghệ An mắc kẹt trong rừng ở Quảng Trị
Tin tức

Giải cứu 3 người dân Nghệ An mắc kẹt trong rừng ở Quảng Trị

Tin tức

Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị vừa giải cứu thành công 3 người dân quê tỉnh Nghệ An bị mắc kẹt trong rừng do lũ lụt.

Tin chiều 4/11: Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA
Thể thao

Tin chiều 4/11: Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA

Thể thao

Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA; HLV Alonso tin tưởng Wirtz thành công ở Liverpool; U17 Việt Nam thắng đậm U17 Campuchia trong trận đấu tập tại PVF; HLV Ancelotti triệu tập ĐT Brazil, loại Neymar và Antony; Lamine Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Italia

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11): Xoay trục, loạt cổ phiếu tím trần kéo VN-Index tăng vọt cuối phiên
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11): Xoay trục, loạt cổ phiếu tím trần kéo VN-Index tăng vọt cuối phiên

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11) ghi nhận cú "đảo chiều" ngoạn mục. Sau phiên sáng bị sắc đỏ bao trùm và tâm lý bi quan lan rộng, thị trường chứng khoán bất ngờ tăng vọt trong phiên chiều, khi dòng tiền nội quay lại giải ngân chủ động.

Bộ Công an phát động phong trào 'Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' trong toàn lực lượng
Tin tức

Bộ Công an phát động phong trào "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong toàn lực lượng

Tin tức

Bộ Công an phát động phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", kêu gọi toàn lực lượng công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân.

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay chiều ngày 4/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với hôm qua. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất lớn khi cửa hàng vừa mở bán vài tiếng đã hết hàng.

Loại thịt được coi như 'nhân sâm động vật', ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon
Gia đình

Loại thịt được coi như "nhân sâm động vật", ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon

Gia đình

Ăn loại thịt này vào mùa thu đông không chỉ bồi bổ ngũ tạng, bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, giúp cơ bắp và xương cốt chắc khỏe.

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp
Nhà nông

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp

Nhà nông

Từ những ngày đầu giành độc lập, khi đói nghèo và hoang tàn phủ bóng khắp đồng ruộng, đến hôm nay – khi Việt Nam trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới – hành trình 80 năm của ngành nông nghiệp Việt Nam là câu chuyện về nghị lực, sáng tạo và khát vọng vươn lên của một dân tộc gắn bó máu thịt với ruộng đồng. Mỗi giai đoạn đều ghi dấu những kỳ tích, khẳng định vai trò trụ cột của nông nghiệp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ
Pháp luật

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ

Pháp luật

Viện Kiểm sát đề nghị phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ tại King Club. Cùng vụ án, ca sĩ Thế Vũ bị cáo buộc đánh bạc hơn 100 tỷ đồng và đối mặt với mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ
Thế giới

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới

Hãng tin Mỹ Bloomberg cho biết, các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Trung Quốc đã hủy một số lô hàng dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được phân công giữ chức vụ mới
Tin tức

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được phân công giữ chức vụ mới

Tin tức

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại gia xây lắp và hạ tầng vào mùa 'bội thu': Vinaconex, CC1, PC1 dồn dập báo lãi tăng phi mã
Kinh tế

Đại gia xây lắp và hạ tầng vào mùa "bội thu": Vinaconex, CC1, PC1 dồn dập báo lãi tăng phi mã

Kinh tế

Vinaconex ghi nhận lãi sau thuế 9 tháng tăng gấp 5 lần so với năm liền trước. CC1 cũng chứng kiến lợi nhuận quý III/2025 tăng tới 394%. Taseco cũng khép lại quý III/2025 với doanh thu thuần tăng đột biến, lên hơn 1.238 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Khi những “thế lực” phong trào cùng chung nhịp đập
Thể thao

Khi những “thế lực” phong trào cùng chung nhịp đập

Thể thao

Lần đầu tiên, hai giải Hà Đông Super League và Bắc Từ Liêm Super Cup “bắt tay” tổ chức một sự kiện chung – Giải Bóng bàn Siêu Cup Hà Nội 2025. Đây được xem là bước ngoặt đáng nhớ, đánh dấu sự gắn kết và chuyên nghiệp hóa của phong trào bóng bàn Thủ đô.

Hành trình 5 năm giải thưởng VinFuture: Ký ức không quên giữa những ngày thế giới phong tỏa vì đại dịch
Tin tức

Hành trình 5 năm giải thưởng VinFuture: Ký ức không quên giữa những ngày thế giới phong tỏa vì đại dịch

Tin tức

Năm 2025, VinFuture tròn 5 tuổi. Dù vẫn còn non trẻ, song giải thưởng đã trở thành biểu tượng toàn cầu của khoa học vị nhân sinh, nơi tri thức gắn liền với sứ mệnh phụng sự con người. Hạt giống cho vị thế hôm nay của VinFuture được gieo ngay từ mùa giải đầu tiên, khi Việt Nam viết nên câu chuyện phi thường về bản lĩnh dân tộc và khát vọng vươn tầm giữa tâm dịch Covid-19.

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị đối đa 4 năm 6 tháng tù
Pháp luật

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị đối đa 4 năm 6 tháng tù

Pháp luật

Trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman, viện kiểm sát đề nghị tòa phạt ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

NÓNG: 15h chiều nay, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với bão Kalmaegi
Tin tức

NÓNG: 15h chiều nay, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với bão Kalmaegi

Tin tức

Từ 15h chiều nay 4/11, tỉnh Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5, trước khi bão Kalmaegi sắp đổ bộ đất liền.

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng
Văn hóa - Giải trí

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh - người tiên phong đưa hài kịch băng đĩa đến với đại chúng và vẫn giữ được sức hút mãnh liệt ngay cả trong năm 2025, thế nhưng sự nghiệp của ông vẫn gắn liền với câu chuyện "lỡ hẹn" danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Học sinh lớp 10 bị bạn cùng trường hành hung, tiên lượng xấu, gia đình trông chờ phép màu
Xã hội

Học sinh lớp 10 bị bạn cùng trường hành hung, tiên lượng xấu, gia đình trông chờ phép màu
10

Xã hội

Sau khi bị đánh hội đồng vào sáng 31/10, em N.T.A.T (học sinh lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp - lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Lực cầu bắt đáy cổ phiếu bất động sản nhập cuộc, VN-Index hồi lên trên vùng 1.650 điểm
Nhà đất

Lực cầu bắt đáy cổ phiếu bất động sản nhập cuộc, VN-Index hồi lên trên vùng 1.650 điểm

Nhà đất

Kết phiên 4/11, sắc xanh và tím lan tỏa mạnh mẽ trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Thị trường có phiên hồi phục xác nhận tạo đáy sau hơn 2 tuần điều chỉnh bằng mức tăng trên 34 điểm, lên mức gần 1,652 điểm.

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thiếu đá xây dựng, Sở NNMT tỉnh Đồng Nai có đề xuất quan trọng này
Nhà nông

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thiếu đá xây dựng, Sở NNMT tỉnh Đồng Nai có đề xuất quan trọng này

Nhà nông

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hiện phát sinh gần 370 ngàn m3 đá xây dựng, ngoài khối lượng đã phân khai của UBND tỉnh Đồng Nai.

Báo chí Malaysia phẫn nộ, yêu cầu quan chức FAM từ chức ngay lập tức
Thể thao

Báo chí Malaysia phẫn nộ, yêu cầu quan chức FAM từ chức ngay lập tức

Thể thao

Sau án phạt từ FIFA, báo chí Malaysia dậy sóng, yêu cầu quan chức FAM từ chức, chịu trách nhiệm và vạch trần những kẻ lừa dối trong liên đoàn bóng đá nước này.

Tin mới nhất, Mỹ tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Philippines, Indonesia, Sri Lanka
Nhà nông

Tin mới nhất, Mỹ tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Philippines, Indonesia, Sri Lanka

Nhà nông

Từ 1/1/2026, lệnh cấm nhập khẩu ghẹ (swimming crab) từ Việt Nam, Philippines, Indonesia và Sri Lanka sẽ được tạm hoãn cho đến khi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA/NMFS) hoàn tất việc xem xét lại các “khả năng so sánh tương đương”.

Dấu ấn ‘White Night ’ - Đêm nhạc hoàng gia Nga dành tặng khách hàng Techcombank Private
Kinh tế

Dấu ấn ‘White Night ’ - Đêm nhạc hoàng gia Nga dành tặng khách hàng Techcombank Private

Kinh tế

Trong 2 tối 1 và 2/11 vừa qua, người yêu âm nhạc thủ đô đã được thưởng thức trọn vẹn âm nhạc cổ điển Nga, với ‘âm thanh Leningrad’ đặc trưng do Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg biểu diễn trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc ‘White Night’ - Đêm Trắng. Chương trình do ngân hàng Techcombank độc quyền tài trợ, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private, với mong muốn trở thành cầu nối tiên phong, đưa di sản văn hóa vượt thời gian về với Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại gi

CSGT TP.HCM mở đợt kiểm tra gắt gao, xử lý học sinh chạy xe máy trên 50 phân khối
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM mở đợt kiểm tra gắt gao, xử lý học sinh chạy xe máy trên 50 phân khối

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 4/11, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã ra quân thực hiện cao điểm xử lý học sinh vi phạm luật giao thông.

Kỳ tích cứu sống nam thanh niên 19 tuổi ngừng tim 4 lần sau đuối nước
Xã hội

Kỳ tích cứu sống nam thanh niên 19 tuổi ngừng tim 4 lần sau đuối nước

Xã hội

Trải qua 4 lần ngừng tim, tưởng như không còn cơ hội sống sót nhưng nhờ sự tận tâm, bản lĩnh và chuyên môn cao của các y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, nam thanh niên 19 tuổi đã được hồi sinh kỳ diệu từ tay tử thần.

“Thi Tướng” Huỳnh Văn Nghệ là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

“Thi Tướng” Huỳnh Văn Nghệ là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 23/9/1945, Nam Bộ đứng dậy kháng chiến, bắt đầu trang sử vàng oanh liệt “đi trước về sau”. Một người Nam Bộ vừa cầm súng, vừa cầm bút bước vào kháng chiến, để rồi trở thành một nhà chỉ huy quân sự tài ba, một nhà thơ nổi tiếng, được nhân dân yêu quý gọi là “Thi tướng”. Đó là Huỳnh Văn Nghệ, còn gọi là Tám Nghệ (1914-1977).

Một nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cả làng phục lăn
Nhà nông

Một nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cả làng phục lăn

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Lĩnh, nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật, chế tạo, sản xuất máy móc nông nghiệp ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Nhờ thành quả về những sáng chế, sáng tạo trong sản xuất máy nông nghiệp, anh Lĩnh được vinh danh là Nhà khoa học của nhà nông năm 2024 và đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Ấm áp nghĩa tình Petrovietnam để kịp thời hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiên tai
Xã hội

Ấm áp nghĩa tình Petrovietnam để kịp thời hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Xã hội

Trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung, với tinh thần, văn hóa “nghĩa tình đong đầy”, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái và tập thể người lao động trong Tập đoàn đã kịp thời, trực tiếp triển khai các hoạt động tương trợ, góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục khó khăn, hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Tiết lộ lý do tại sao ông Zelensky và Tổng Tư lệnh Syrsky bất hòa
Thế giới

Tiết lộ lý do tại sao ông Zelensky và Tổng Tư lệnh Syrsky bất hòa

Thế giới

Những bất đồng nghiêm trọng đã nảy sinh giữa Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyy, nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mercuris đưa tin trên kênh YouTube của mình.

Đà Nẵng: Băng đèo sạt lở đưa 4 người dân, trong đó có sản phụ, đi cấp cứu
Xã hội

Đà Nẵng: Băng đèo sạt lở đưa 4 người dân, trong đó có sản phụ, đi cấp cứu

Xã hội

Trưa 4/11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết lực lượng công an và biên phòng đang khẩn trương băng qua các điểm sạt lở để đưa 3 bệnh nhân và một sản phụ đến cơ sở y tế cấp cứu.

