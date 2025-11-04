Tin mới nhất, Mỹ tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Philippines, Indonesia, Sri Lanka

Dấu ấn ‘White Night ’ - Đêm nhạc hoàng gia Nga dành tặng khách hàng Techcombank Private
Trong 2 tối 1 và 2/11 vừa qua, người yêu âm nhạc thủ đô đã được thưởng thức trọn vẹn âm nhạc cổ điển Nga, với ‘âm thanh Leningrad’ đặc trưng do Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg biểu diễn trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc ‘White Night’ - Đêm Trắng. Chương trình do ngân hàng Techcombank độc quyền tài trợ, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private, với mong muốn trở thành cầu nối tiên phong, đưa di sản văn hóa vượt thời gian về với Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.