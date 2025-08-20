Tin chiều 20/8: Ngôi sao ĐT Malaysia từng thắng ĐT Việt Nam 4-0 bất ngờ “nói hớ” về nguồn gốc

Ngôi sao ĐT Malaysia từng thắng ĐT Việt Nam 4-0 bất ngờ “nói hớ” về nguồn gốc

Khoác áo Alaves thi đấu tại La Liga, Facundo Garcés nằm trong số những cầu thủ nhập tịch chất lượng nhất của ĐT Malaysia. Trung vệ 25 tuổi góp phần quan trọng giúp ĐTĐT Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 vừa rồi. Tuy nhiên, phát ngôn mới đây của Facundo Garcés đã gây tranh cãi. Trong chia sẻ với tờ El Correo, cầu thủ cao 1m88 nói: “Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội chơi cho đội tuyển Malaysia thông qua cụ cố của mình”.

Theo quy định FIFA, cầu thủ có thể chuyển quốc tịch nếu thỏa mãn điều kiện: “Ông nội, Bà nội hoặc Ông ngoại, bà ngoại sinh ra trên lãnh thổ có Liên đoàn bóng đá quốc gia liên quan”.

Facundo Garces trong màu áo ĐT Malaysia đối đầu ĐT Việt Nam. Ảnh: VN.

Facundo Garcés sinh ra tại Argentina và chưa từng thi đấu chuyên nghiệp hay sinh sống lâu dài tại Malaysia. Nếu mối liên hệ giữa cầu thủ này và Malaysia chỉ đến từ cụ cố, nghĩa là trái với quy định FIFA. Điều này có thể khiến cả Facundo Garcés lẫn ĐT Malaysia hoàn toàn có thể nhận những án phạt nặng.

Newcastle nhắm sao Wolves thay Isak

Theo The Athletic, Newcastle đang dành sự quan tâm đến tiền đạo Jorgen Strand Larsen của Wolves. Chân sút người Na Uy nằm trong nhóm ứng viên được “Chích chòe” cân nhắc cho vị trí trung phong, khi CLB muốn bổ sung thêm phương án trên hàng công.

Thương vụ hiện chưa tiến triển xa hơn so với các mục tiêu khác, nhưng Larsen được cho là sẵn sàng chuyển tới St James’ Park, dù anh không gây sức ép để rời Wolves.

Đáng chú ý, động thái này được xem là có liên quan trực tiếp tới tương lai của Alexander Isak tại Newcastle. Thời gian vừa qua, Alexander Isak không ít lần gây sức ép để đòi rời “Chích choè”. Tiền đạo này muốn gia nhập Liverpool.

ĐT U16 nữ Việt Nam đã đến Indonesia, bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vô địch giải Đông Nam Á 2025

ĐT U16 nữ Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự giải U16 nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 20/8 đến 30/8. Để đến được điểm cuối của hành trình, địa điểm thi đấu, thành phố Surakarta, thầy trò HLV Okiyama Masahiko trải qua chặng bay quốc tế xuất phát từ Hà Nội đến sân bay Jakarta và chặng bay nội địa trước khi có mặt tại Surakarta. Như vậy, sau 12 tiếng di chuyển, ĐT U16 nữ Việt Nam đã có mặt tại thành phố Surakarta an toàn.

ĐT U16 nữ Việt Nam đã có mặt tại Indonesia. Ảnh: VFF.

Giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 sẽ khai mạc vào ngày mai (20/8) với lượt đấu đầu tiên bảng A. Là 1 trong 3 đội nằm ở bảng B, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp ĐT U16 nữ Campuchia vào lúc 19h30 ngày 21/8 tới. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ thi đấu trận tiếp theo với đội tuyển U16 nữ Myanmar vào ngày 25/8 trước khi khép lại vòng bảng. Các trận đấu bán kết tại giải sẽ diễn ra vào ngày 27/8 và chung kết vào ngày 29/8 tại Indonesia.

Mang theo 23 cầu thủ đi thi đấu sau một tháng chuẩn bị tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Okiyama Masahiko cho biết ông khá hài lòng với đợt tập luyện vừa rồi của toàn đội. Các cầu thủ đã tuân thủ và hoàn thành tốt các giáo án do ban huấn luyện đề ra. Vị thuyền trưởng người Nhật Bản cũng thể hiện quyết tâm cùng các cầu thủ U16 nữ Việt Nam thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

Man City bắt đầu đàm phán mua Donnarumma

Gianluigi Donnarumma đã bị PSG gạt khỏi đội hình ở 2 trận mở màn mùa giải mới (trận tranh Siêu cúp châu Âu và trận khai mạc Ligue 1). Nhà ĐKVĐ Champions League đã đưa ra quan điểm rõ ràng là bán Donnarumma trong mùa hè năm nay do thủ thành này từ chối kí hợp đồng mới.

Không chấp nhận mất trắng Donnarumma, PSG đã rao bán thủ thành này với mức phí yêu cầu là 45-50 triệu euro. Nhiều CLB đã để ý thủ thành người Italia nhưng Man City là CLB vào cuộc sớm nhất.

Theo Football Italia, trong 48 giờ qua, Man City đã đàm phán với PSG về mức phí chuyển nhượng. Gã nhà giàu thành Manchester tin rằng họ có thể đạt thỏa thuận với mức phí thấp hơn yêu cầu của PSG do Donnarumma chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Duy Mạnh - Quỳnh Anh chuẩn bị 500 chiếc kem để mời người dân đi xem diễu binh

Quỳnh Anh - bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh hiện kinh doanh thời trang tại cửa hàng của gia đình trên đường Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Đây là một trong những trục đường chính diễn ra diễu binh chào mừng đại lễ 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Quỳnh Anh - vợ trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, vợ chồng Duy Mạnh tấp nập trang trí cửa hàng với cờ Tổ quốc, nón lá, sạp uống nước, quầy tạp hóa... sẵn sàng chào đón Tết độc lập. Trung vệ CLB Hà Nội cho biết gia đình anh đã chuẩn bị 500 chiếc kem để mời bà con khi đi xem buổi hợp luyện diễu binh vào chiều 21/8.

Duy Mạnh hiện mang băng đội trưởng ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trung vệ CLB Hà Nội FC không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, còn được nhiều người yêu mến vì tinh thần màu cờ sắc áo, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đóng góp những điều có ích cho xã hội.