Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Malaysia nhập tịch cầu thủ sai quy định?

Cuối tháng 5 vừa qua, Facundo Garces được HLV Peter Cklamovski triệu tập vào ĐT Malaysia. Ngày 10/6, anh góp mặt ở chiến thắng 4-0 của "Harimau Malaya" trước ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Được biết, Facundo Garces sinh ra tại Argentina và chính thức có quốc tịch Malaysia vào ngày 2/6/2025. Theo phía LĐBĐ Malaysia (FAM), Facundo Garces có bà ngoại là người Malaysia.



Facundo Garces. Ảnh: FAM.

Tuy nhiên, theo thông tin từ tờ Info Bae (Argentina) và El Correo Alaves (Tây Ban Nha), Facundo Garces có ông cố là người Malaysia chứ không phải bà ngoại. Thông tin này đã trở thành tâm điểm chú ý vì quá trình nhập tịch của cầu thủ 25 tuổi.

Nếu thông tin trên đúng sự thật thì quá trình nhập tịch cho Facundo Garces có khả năng vi phạm các quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA). Theo quy định từ FIFA, một cầu thủ được coi là đủ tư cách để thi đấu cho một đội tuyển quốc gia nếu đáp ứng một trong các điều kiện như sinh ra trên lãnh thổ của LĐBD quốc gia đó, bố hoặc mẹ ruột sinh ra trên lãnh thổ của liên đoàn bóng đá quốc gia đó, ông hoặc bà sinh ra trên lãnh thổ của liên đoàn bóng đá quốc gia đó hoặc đã cư trú liên tục ít nhất 5 năm kể từ sau 18 tuổi trên lãnh thổ của LĐBĐ quốc gia đó.

Thế nhưng, quy định này có thể thay đổi tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các liên đoàn quốc gia có chung quốc tịch.

Về phần mình, Facundo Garces sinh ra và lớn lên ở Argentina, trưởng thành từ lò đào tạo CLB Atletico Colon (Argentina) và khoác áo đội một CLB này từ năm 2020-2024. Tháng 8/2024, anh sang Tây Ban Nha chơi bóng trong màu áo CLB Alaves.

Như vậy, nếu chiếu theo quy định của FIFA, Facundo Garces chưa đủ điều kiện để nhập quốc tịch Malaysia trong trường hợp thông tin mà tờ Info Bae và El Correo Alaves đưa ra là sự thật. Điều này đồng nghĩa, FIFA hoàn toàn có thể tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào quá trình Malaysia nhập tịch Facundo Garces và phát hiện ra sự gian lận, họ hoàn toàn có thể trừng phạt FAM, đồng thời huỷ kết quả một số trận đấu có Facundo Garces khoác áo ĐT Malaysia, bao gồm cả trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 cách đây không lâu.