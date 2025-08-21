Tin chiều 21/8: Thép xanh Nam Định chiêu mộ hậu vệ Hà Lan 1m94 từng được AC Milan hỏi mua 20 triệu euro

Thép xanh Nam Định chiêu mộ hậu vệ Hà Lan 1m94 từng được AC Milan hỏi mua 20 triệu euro

Mitchell Dijks đã chính thức trở thành ngoại binh tiếp theo gia nhập Thép xanh Nam Định. Theo đó, nhà ĐKVĐ V.League đã chiêu mộ thành công hậu vệ 32 tuổi người Hà Lan này nhằm kịp đăng ký anh cho mùa giải 2025/2026.

Mitchell Dijks sinh năm 1993 tại Hà Lan, sở hữu chiều cao 1m94 và thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax, sau đó kinh qua các CLB như Heerenveen, Willem II, Norwich City, Jong Ajax, Bologna, Vitesse và Fortuna Sittard. Ngoài ra, Mitchell Dijks cũng từng khoác áo U16, U18, U19 và U21 Hà Lan.

Mitchell Dijks đã chính thức gia nhập Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Mitchell Dijks hiện được Transfermarkt định giá 600.000 euro. Năm 2019, khi khoác áo Bologna, giá chuyển nhượng của anh lên tới 5 triệu euro. Cũng năm ấy, AC Milan từng gửi lời đề nghị trị giá 20 triệu euro tới Bologna để chiêu mộ Mitchell Dijks nhằm thay thế cho Theo Hernendes nhưng thương vụ đã không thể xảy ra.

West Ham nhắm em trai Timber

Theo tờ The Guardian, West Ham ban đầu muốn chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha Mateus Fernandes từ Southampton. Tuy nhiên, thương vụ này gặp bế tắc khi “The Saints” kiên quyết giữ chân cầu thủ 21 tuổi để phục vụ mục tiêu giành quyền trở lại Premier League mùa tới.

West Ham cũng đã liên hệ với Barcelona để hỏi mua Marc Casado, nhưng thương vụ này gần như không khả thi. Do đó, “Búa tạ” đã chuyển hướng sang Quinten Timber, em trai của hậu vệ Jurrien Timber đang chơi cho Arsenal. Nguồn tin cho biết HLV Graham Potter muốn bổ sung ít nhất 2 tiền vệ cho đội hình, một người có khả năng chơi lùi sâu và một người điều tiết nhịp độ trận đấu ở khu trung tuyến.

ĐT U16 nữ Việt Nam đã sẵn sàng

Mới đây, HLV trưởng Okiyama Masahiko đã tham dự họp báo trước giải U16 nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra tại Surakarta từ ngày 20/8 đến 29/8. Trước câu hỏi chung về sự chuẩn bị của các đội cho giải đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Chúng tôi đã đi đúng theo kế hoạch của ban huấn luyện. Hiện tại, toàn đội đã sẵn sàng vào giải đấu với tinh thần quyết tâm cao”.

HLV Okiyama Masahiko. Ảnh: VFF.

Tại họp báo HLV Okiyama Masahiko cũng chia sẻ về điều kiện sinh hoạt của ĐT U16 nữ Việt Nam tại Indonesia. Mới có mặt tại Indonesia chưa đầy 24h, HLV Okiyama Masahiko cho biết thời tiết tại Surakarta mát hơn tại Hà Nội. Ngay khi đặt chân đến khách sạn nơi đội được sắp xếp cư chú, ĐT U16 nữ Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình. “Đồ ăn hôm qua và hôm nay rất tốt, cầu thủ của chúng tôi đều ăn được và nghỉ ngơi thoải mái. Hiện tại sức khỏe toàn đội rất ổn định, sẵn sàng vào giải đấu”, HLV Okiyama Masahiko cho biết.

“Về mục tiêu tại giải, thứ nhất chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng để giành vé vào bán kết với quyết tâm chiến đấu hết mình trong từng trận để nhắm tới chức vô địch. Thông qua giải đấu này, tôi cũng muốn thúc đẩy các cầu thủ có cơ hội giao lưu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế và các chuyến du đấu nước ngoài, đồng thời phát triển lòng tự hào và trách nhiệm với tư cách là một cầu thủ đội tuyển quốc gia. Thông qua kinh nghiệm thi đấu thực tế, tôi muốn nâng cao năng lực cá nhân của các cầu thủ và sức mạnh của đội tuyển để chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á sẽ diễn ra vào tháng 10 tới”, HLV Okiyama Masahiko chi sẻ.

Chấp nhận rời M.U, Hojlund ra điều kiện với Napoli

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thay vì mua đứt Hojlund từ M.U ngay trong kỳ chuyển nhượng hè, cả AC Milan, RB Leipzig và Napoli đều muốn mượn tiền đạo này kèm theo tùy chọn mua đứt. Tuy nhiên, về phần mình, cựu tiền đạo Atalanta lại không muốn trở lại M.U sau thời gian cho mượn. Anh muốn hợp đồng phải bao gồm điều khoản bắt buộc mua đứt sau khi thời hạn mượn kết thúc.

Cũng theo nguồn tin trên, Rasmus Hojlund thực sự muốn chuyển đến Napoli. Tuy nhiên, anh chỉ đồng ý gia nhập đội chủ sân Diego Armando Maradona nếu được đảm bảo cơ hội ở lại lâu dài sau thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn.

Trước yêu cầu từ phía Hojlund, Napoli đang cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu không thể gia nhập đội bóng của HLV Antonio Conte, tiền đạo người Đan Mạch sẽ chuyển hướng sang AC Milan hoặc RB Leipzig.

Lamile Yamal đi nghỉ cùng bạn gái hơn 6 tuổi

Sau khi thể hiện đẳng cấp ở trận mở màn mùa giải mới của Barcelona, Lamile Yamal đã xin phép HLV Hansi Flick cho nghỉ ngơi. Tranh thủ kỳ nghỉ ngắn trước trận gặp Levante tại vòng 2 vào ngày 24/8, Lamile Yamal đã tới Monaco để xả hơi.

Lamile Yamal. Ảnh: Chat GPT.

Đáng chú ý, đi cùng Lamile Yamal trong kỳ nghỉ 2 ngày tại Monaco còn có một số người bạn và ca sĩ Nicki Nicole. Người đẹp 24 tuổi người Argentina và “số 10” mới của Barcelona luôn xuất hiện thân mật, như hình với bóng bên nhau.

Trước khi cùng nhau đi nghỉ ở Monaco, Nicki Nicole đã nhiều lần đến sân cổ vũ Lamile Yamal trong các trận đấu của Barcelona. Truyền thông Tây Ban Nha từng tiết lộ rằng Nicki Nicole đã tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Lamile Yamal vào ngày 13/7 và có những cử chỉ thân mật vượt mức bạn bè với ngôi sao trẻ của Barcelona.