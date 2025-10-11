Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Thể thao
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 11:19 GMT+7

Vì sao tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam được tính là... đội khách?

+ aA -
Phan Thứ bảy, ngày 11/10/2025 11:19 GMT+7
Dù được chơi trên sân nhà Thống Nhất, ĐT Việt Nam vẫn được tính là đội khách trong trận lượt về gặp ĐT Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vì sao tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam được tính là... đội khách?

Trận lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 14/10 tới sẽ diễn ra trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Ở cuộc đọ sức này, ĐT Việt Nam đá trên sân Thống Nhất nhưng lại là… đội khách.

Sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi nhờ các pha lập công của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có tinh thần hưng phấn. Tuy nhiên, ở lượt về, do điều kiện cơ sở vật chất tại Nepal không đáp ứng được yêu cầu tổ chức, đội bóng Nam Á đã chọn sân Thống Nhất (TP.HCM) làm sân nhà “mượn” cho trận đấu này.

ĐT Việt Nam tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất với tư cách là đội khách. Ảnh: VFF

Điều đó đồng nghĩa với việc ĐT Nepal vẫn được tính là chủ nhà trên giấy tờ - từ việc sử dụng phòng thay đồ, tổ chức họp kỹ thuật, đến thủ tục ra sân. Còn ĐT Việt Nam, dù thi đấu trên lãnh thổ của mình, lại chính thức là đội khách. Đây là trải nghiệm hiếm gặp và khá thú vị với các tuyển thủ dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Với lợi thế sân bãi quen thuộc và sự cổ vũ từ khán giả nhà, ĐT Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Sau chiến thắng chưa thực sự thuyết phục ở lượt đi, đội bóng áo đỏ hướng tới một trận đấu mạch lạc và hiệu quả hơn, vừa để củng cố vị thế trong bảng F, vừa tiếp tục tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA (hiện đang ở hạng 113 thế giới).

Phía ĐT Nepal, HLV Matt Ross khẳng định đội bóng của ông đã phân tích kỹ lối chơi của Việt Nam và sẵn sàng thể hiện bộ mặt khác khi có đủ 11 cầu thủ trên sân.

Dù là “đội khách” trên chính sân nhà, ĐT Việt Nam vẫn nắm trong tay cơ hội lớn để giành 3 điểm và tiếp tục bám đuổi ĐT Malaysia trong cuộc đua giành vé đến VCK Asian Cup 2027.

Tham khảo thêm

Kịch bản nào để ĐT Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2027?

Kịch bản nào để ĐT Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2027?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan, trong đó có doanh nhân Đào Minh Phú, người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam và từng vô địch Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 để bỏ túi 1,67 triệu USD.

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

Thể thao
“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

"HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai"

Thể thao
'HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai'

ĐT Việt Nam nhận thưởng 800 triệu đồng, đón tin vui từ FIFA

Thể thao
ĐT Việt Nam nhận thưởng 800 triệu đồng, đón tin vui từ FIFA

Tin chiều 15/10: Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... "cùn"

Thể thao
Tin chiều 15/10: Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... 'cùn'

Đọc thêm

Nhân vật nào thường xuyên mắc lỗi nhưng luôn được Tào Tháo tha thứ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật nào thường xuyên mắc lỗi nhưng luôn được Tào Tháo tha thứ?

Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Tào Tháo lại luôn có sự bao dung cho người này dù đây là viên tướng mắc rất nhiều lỗi?

Thủ tướng Hungary Orban chỉ thẳng tên 'kẻ' cản trở việc thiết lập hòa bình tại Ukraine
Điểm nóng

Thủ tướng Hungary Orban chỉ thẳng tên 'kẻ' cản trở việc thiết lập hòa bình tại Ukraine

Điểm nóng

Hòa bình tại Ukraine chưa thể đạt được là do các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), những người đang kích động Tổng thống Zelensky tiếp tục các hành động quân sự. Nếu phương Tây thống nhất, cuộc xung đột đã được giải quyết từ lâu -Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh: Từ điển hình tiên tiến của Đồng Nai đến tham vọng lọt top 10 thế giới
Thể thao

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh: Từ điển hình tiên tiến của Đồng Nai đến tham vọng lọt top 10 thế giới

Thể thao

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh được vinh danh là điển hình tiên tiến của Đồng Nai nhờ nghị lực bền bỉ và tinh thần thi đua yêu nước thể hiện trên từng đường cầu. Nguyễn Thùy Linh tự đặt mục tiêu mới, không dừng lại ở hạng 18 mà phải lọt top 10 thế giới.

Đại hội MTTQ Việt Nam tại xã đảo duy nhất của TP.HCM: Hướng tới nông thôn xanh, sạch, thông minh
Đại đoàn kết dân tộc

Đại hội MTTQ Việt Nam tại xã đảo duy nhất của TP.HCM: Hướng tới nông thôn xanh, sạch, thông minh

Đại đoàn kết dân tộc

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh An – xã đảo duy nhất của TP.HCM đã diễn ra trong không khí đoàn kết, thống nhất, hướng tới mục tiêu xây dựng xã đảo “xanh, sạch, thông minh” trong nhiệm kỳ 2025–2030.

Hương cà phê – Dấu tay Nữ Nông Gia: Khi phụ nữ Tây Nguyên làm chủ những mùa vàng bền vững
Nhà nông

Hương cà phê – Dấu tay Nữ Nông Gia: Khi phụ nữ Tây Nguyên làm chủ những mùa vàng bền vững

Nhà nông

Giữa những đồi cà phê xanh ngắt của thôn Hiệp Hưng, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk, hơn 200 nữ nông dân, cán bộ khuyến nông và đại diện các đơn vị trong ngành cà phê đã cùng nhau tham dự toạ đàm “Hương cà phê – Dấu tay Nữ Nông Gia”, một hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ 'tật xấu' của chồng
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ "tật xấu" của chồng

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ, vợ chồng cô không giám sát, quản lý nhau, nhưng chồng cô - nhạc sĩ Tô Minh Đức là người khó tính.

'Tự hào Nông dân Việt Nam 2025”: Dấu ấn 13 năm hợp tác vì nông dân, nông nghiệp nước nhà
Nhà nông

"Tự hào Nông dân Việt Nam 2025”: Dấu ấn 13 năm hợp tác vì nông dân, nông nghiệp nước nhà

Nhà nông

Suốt 13 năm qua, chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, lan tỏa tinh thần đổi mới vì nông dân và nông nghiệp Việt Nam. Năm nay, sự kiện càng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Chi cho đồng phạm 3 triệu đồng để lấy Iphone vừa cướp được, người đàn ông mang về làm quà sinh nhật cho vợ
Pháp luật

Chi cho đồng phạm 3 triệu đồng để lấy Iphone vừa cướp được, người đàn ông mang về làm quà sinh nhật cho vợ

Pháp luật

Sau câu nói “anh muốn đổi điện thoại không”, hai người đàn ông rình rập, chờ thời cơ rồi giật lấy chiếc Iphone 14 của một phụ nữ, khiến nạn nhân ngã ra đường, phải khâu vết thương. Tang vật được một tên cướp mang về làm quà sinh nhật cho vợ còn người kia được hưởng 3 triệu đồng.

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa
Thị trường

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa

Thị trường

Giữa cảnh người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ mua vàng và các nhà vàng đồng loạt “đóng cửa” vì hết hàng, thị trường đang chứng kiến tình trạng hai mặt bằng giá chưa từng có: giá vàng chợ đen vọt lên 170 triệu đồng/lượng, cao hơn niêm yết 10–12 triệu đồng/lượng. Sau hơn một thập kỷ “độc quyền vàng miếng”, Việt Nam đứng trước ngã rẽ lớn – cải cách chính sách và lập sàn giao dịch vàng quốc gia để đưa vàng trở lại khuôn khổ thị trường.

Cục Hàng không công bố bộ tiêu chuẩn khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Giao thông - Xây dựng

Cục Hàng không công bố bộ tiêu chuẩn khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Giao thông - Xây dựng

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn tất bước chuẩn bị kỹ thuật cuối cùng, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên với hệ thống khai thác hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hướng đến vận hành thương mại trong năm 2025.

Phúc Sinh đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 cho toàn bộ chuỗi nhà máy hồ tiêu, cà phê - tiên phong thực hiện NET ZERO
Nhà nông

Phúc Sinh đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 cho toàn bộ chuỗi nhà máy hồ tiêu, cà phê - tiên phong thực hiện NET ZERO

Nhà nông

Tập đoàn Phúc Sinh vừa công bố chính thức đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính (Green House Gas Inventory) từ Tổ chức chứng nhận quốc tế TUV NORD, trở thành doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế này cho toàn bộ hệ thống nhà máy sản xuất hồ tiêu và cà phê.

Quyết tâm đưa chương trình OCOP và du lịch nông thôn chuyển từ lượng sang chất
Nhà nông

Quyết tâm đưa chương trình OCOP và du lịch nông thôn chuyển từ lượng sang chất

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đồng hành cùng các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp để thúc đẩy chương trình OCOP và du lịch nông thôn đi vào chiều sâu, chất lượng và bền vững. Chỉ khi người dân nông thôn thực sự hạnh phúc, tự hào về nơi mình sinh ra, chương trình mới thành công.

TP.HCM quảng bá hình ảnh ra thế giới, đưa văn hóa - du lịch trở thành trụ cột phát triển trong tương lai
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM quảng bá hình ảnh ra thế giới, đưa văn hóa - du lịch trở thành trụ cột phát triển trong tương lai

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang xúc tiến quảng bá du lịch ra thế giới tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia diễn ra tại Singapore. Chương trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng khách du lịch đến TP.HCM, để văn hóa - du lịch trở thành một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.

Nữ diễn viên phải đổi tên để 'né' Triệu Vy, lấy chồng thuộc hậu duệ Càn Long là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ diễn viên phải đổi tên để "né" Triệu Vy, lấy chồng thuộc hậu duệ Càn Long là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật về chuyện Thẩm Ngạo Quân đổi tên có liên quan đến Triệu Vy đã được hé lộ.

Vàng giúp Nga và Trung Quốc chống lại phương Tây
Điểm nóng

Vàng giúp Nga và Trung Quốc chống lại phương Tây

Điểm nóng

Chiến lược vàng của Nga đã thành công 850%. Kể từ khi nước này bắt đầu mua vàng dự trữ, giá vàng đã tăng đúng bằng mức đó. Giá vàng đã tăng đặc biệt nhanh chóng trong những năm gần đây. Kể từ năm 2023, giá vàng đã tăng gấp đôi, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng gấp đôi trong năm nay.

Đà Nẵng: Kết nối nông dân sản xuất theo chuỗi, kiến tạo giảm nghèo bền vững
Nhà nông

Đà Nẵng: Kết nối nông dân sản xuất theo chuỗi, kiến tạo giảm nghèo bền vững

Nhà nông

Những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chú trọng phát triển các chi, tổ nghề nghiệp, nhất là các hợp tác xã nhằm tạo điều kiện để hội viên gắn kết sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị nông sản, tạo hiệu quả kinh tế, góp phần vào công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững cho thành phố Đà Nẵng.

HDBank nhận 3 giải thưởng uy tín về hiệu quả kinh doanh, thương hiệu và đổi mới sáng tạo
Kinh tế

HDBank nhận 3 giải thưởng uy tín về hiệu quả kinh doanh, thương hiệu và đổi mới sáng tạo

Kinh tế

HDBank tiếp tục ghi dấu ấn trong những ngày đầu tháng 10/2025 bằng 3 giải thưởng uy tín, phản ánh toàn diện năng lực kinh doanh hiệu quả, thương hiệu bền vững và đổi mới công nghệ.

Agribank tiếp sức người nuôi cua ở Năm Căn, Cà Mau
Doanh nghiệp

Agribank tiếp sức người nuôi cua ở Năm Căn, Cà Mau

Doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản. Tôm, cua biển… trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Đồng hành cùng bà con trên hành trình này, Agribank luôn giữ vai trò tiên phong trong cung ứng tín dụng, kịp thời hỗ trợ nguồn vốn để sản xuất.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert
Thể thao

LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert

Thể thao

Theo truyền thông Indonesia, LĐBĐ Indonesia đã quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Patrick Kluivert trong vai trò HLV trưởng của ĐT Indonesia sau thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Danh họa Tô Ngọc Vân “đối thoại” với 7 hậu bối của trường Mỹ thuật Đông Dương
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Tô Ngọc Vân “đối thoại” với 7 hậu bối của trường Mỹ thuật Đông Dương

Văn hóa - Giải trí

Danh họa Tô Ngọc Vân sẽ “đối thoại giả tưởng” xuyên thế hệ cùng 7 nghệ sĩ đương đại trong triển lãm mỹ thuật “Hình vang vọng ý”.

Hé lộ về thành viên đứng đầu liên danh gói thầu vừa cải tạo đã hỏng hóc tại trường Hà Nội - Amsterdam
Kinh tế

Hé lộ về thành viên đứng đầu liên danh gói thầu vừa cải tạo đã hỏng hóc tại trường Hà Nội - Amsterdam

Kinh tế

Thay vào vai trò nhà thầu cạnh tranh tại các gói thầu sử dụng ngân sách, hoạt động gần đây của C BHI cho thấy doanh nghiệp đang chuyển hướng sang làm chủ đầu tư dự án nhà ở, với việc giữ vị trí chủ chốt ở các dự án tại Quy Nhơn.

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 6 đến 15/10, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thành phố đã quyên góp hơn 7 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão số 10.

Sự thật về 'bạn trai quốc dân' tận tụy chăm sóc, thay tã cho bạn gái bị hôn mê: Thực chất là kẻ vũ phu
Xã hội

Sự thật về "bạn trai quốc dân" tận tụy chăm sóc, thay tã cho bạn gái bị hôn mê: Thực chất là kẻ vũ phu

Xã hội

Người người phụ nữ ở Trung Quốc tỉnh dậy sau cơn hôn mê và tiết lộ rằng chính bạn trai, người đã chi 200.000 nhân dân tệ (tương đương 28.000 USD) để chăm sóc cô, là kẻ đã đánh cô đến bất tỉnh.

Nuôi cá giống kiểu gì mà một anh nông dân Quảng Trị có thu nhập cao?
Nhà nông

Nuôi cá giống kiểu gì mà một anh nông dân Quảng Trị có thu nhập cao?

Nhà nông

Mỗi năm, anh Trần Đức Hoài (SN 1976, trú thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cũ, nay là xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bán ra thị trường hàng triệu con cá giống, lãi 200 triệu đồng từ mô hình nuôi cá giống.

Nguy cơ tàu khách quốc tế không được cập cảng Cái Mép – Thị Vải: Doanh nghiệp du lịch lo “đứt tuyến”
Chuyển động Sài Gòn

Nguy cơ tàu khách quốc tế không được cập cảng Cái Mép – Thị Vải: Doanh nghiệp du lịch lo “đứt tuyến”

Chuyển động Sài Gòn

Tàu biển quốc tế Ovation of the Seas chở hơn 4.000 du khách nước ngoài dự kiến cập cảng Cái Mép – Thị Vải (thuộc TP.HCM hiện nay) ngày 18/10 có nguy cơ không thể thực hiện kế hoạch, sau khi cơ quan quản lý yêu cầu tạm ngưng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế tại khu vực này theo quy định.

Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng
Tin tức

Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Đà Nẵng: Đầu tư 151 tỷ đồng mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, di dời 34 hộ dân “kẹt” suốt 10 năm sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Đà Nẵng: Đầu tư 151 tỷ đồng mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, di dời 34 hộ dân “kẹt” suốt 10 năm sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Sẽ đầu tư 151 tỷ đồng triển khai Dự án Mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, đó là thông tin vừa được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phản hồi Dân Việt về hướng xử lý với 34 hộ dân sinh sống sát nghĩa trang Hòa Sơn, sau khi Báo phản ánh tình trạng người dân “kẹt” suốt 10 năm trong vùng quy hoạch nghĩa trang lớn nhất TP.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí
Tin tức

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí

Tin tức

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), với 450 đại biểu tham dự.

Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép
Xã hội

Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép

Xã hội

Qua 10 ngày ra quân “mật phục” tại các điểm nóng về rác thải, lực lượng chức năng UBND phường Sơn Trà đã phát hiện 17 hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý 9 trường hợp và tịch thu nhiều phương tiện, tang vật đổ thải trái phép.

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang
Kinh tế

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang

Kinh tế

Giá căn hộ sơ cấp và thứ cấp tại Hà Nội và TP.HCM đang liên tiếp lập đỉnh, đẩy mặt bằng chung lên mức kỷ lục. Ngay giữa “cơn sốt giá”, Sunshine Group bất ngờ tung ra loạt dự án cao cấp có giá thấp hơn thị trường 20–25%. Điều gì đứng sau chiến lược “ngược dòng” này?

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

4

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

5

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng