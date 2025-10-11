Vì sao tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam được tính là... đội khách?

Trận lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 14/10 tới sẽ diễn ra trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Ở cuộc đọ sức này, ĐT Việt Nam đá trên sân Thống Nhất nhưng lại là… đội khách.

Sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi nhờ các pha lập công của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có tinh thần hưng phấn. Tuy nhiên, ở lượt về, do điều kiện cơ sở vật chất tại Nepal không đáp ứng được yêu cầu tổ chức, đội bóng Nam Á đã chọn sân Thống Nhất (TP.HCM) làm sân nhà “mượn” cho trận đấu này.

ĐT Việt Nam tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất với tư cách là đội khách. Ảnh: VFF

Điều đó đồng nghĩa với việc ĐT Nepal vẫn được tính là chủ nhà trên giấy tờ - từ việc sử dụng phòng thay đồ, tổ chức họp kỹ thuật, đến thủ tục ra sân. Còn ĐT Việt Nam, dù thi đấu trên lãnh thổ của mình, lại chính thức là đội khách. Đây là trải nghiệm hiếm gặp và khá thú vị với các tuyển thủ dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Với lợi thế sân bãi quen thuộc và sự cổ vũ từ khán giả nhà, ĐT Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Sau chiến thắng chưa thực sự thuyết phục ở lượt đi, đội bóng áo đỏ hướng tới một trận đấu mạch lạc và hiệu quả hơn, vừa để củng cố vị thế trong bảng F, vừa tiếp tục tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA (hiện đang ở hạng 113 thế giới).

Phía ĐT Nepal, HLV Matt Ross khẳng định đội bóng của ông đã phân tích kỹ lối chơi của Việt Nam và sẵn sàng thể hiện bộ mặt khác khi có đủ 11 cầu thủ trên sân.

Dù là “đội khách” trên chính sân nhà, ĐT Việt Nam vẫn nắm trong tay cơ hội lớn để giành 3 điểm và tiếp tục bám đuổi ĐT Malaysia trong cuộc đua giành vé đến VCK Asian Cup 2027.