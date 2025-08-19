Tin nóng 19/8: Bắc Ninh FC chiêu mộ tiền vệ Việt kiều Thuỵ Điển

Bắc Ninh FC chiêu mộ tiền vệ Việt kiều Thuỵ Điển

Để chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, Bắc Ninh FC vừa có sự tăng cường rất đáng chú ý, đó là tiền vệ Việt kiều Thuỵ Điển Li-sheng Eddie Tran. Cụ thể, trong thông báo mới nhất, trang fanpage chính thức của đội bóng xứ Kinh Bắc viết:

Bắc Ninh FC vui mừng chào đón Li-sheng Eddie Tran, tiền vệ sinh năm 1997, cao 1m72, mang trong mình hai dòng máu Việt - Thụy Điển, chính thức gia nhập đội bóng và cùng đồng hành trong mùa giải 2025/26.

Tiền vệ Việt kiều Eddie Tran chính thức gia nhập Bắc Ninh FC. Ảnh: Bắc Ninh FC.

Lớn lên tại Thụy Điển, nơi nổi tiếng với môi trường bóng đá kỷ luật, cường độ cao, Eddie Tran đã bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ năm 2016 và từng thi đấu tại nhiều CLB châu Âu. Với kinh nghiệm quý báu được rèn giũa ở môi trường bóng đá quốc tế, anh được đánh giá là mẫu tiền vệ hiện đại, giàu năng lượng và kỹ thuật.

Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Eddie mang đến sự chắc chắn nơi tuyến giữa cùng khả năng đọc trận đấu thông minh. Với nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi hiện đại, anh hứa hẹn sẽ để lại những dấu ấn đáng nhớ trong màu áo Bắc Ninh FC.

Xin chào mừng Eddie Tran đến với đại gia đình Bắc Ninh FC, nơi một hành trình mới bắt đầu, và cùng nhau, chúng ta sẽ viết tiếp những trang sử đáng nhớ!

M.U gây sốc khi tính tái hợp De Gea

Theo Sun Sports, M.U đang cân nhắc khả năng đưa David De Gea trở lại sân Old Trafford, trong nỗ lực tìm thủ môn đẳng cấp để cạnh tranh với Andre Onana.

Siêu sao người Tây Ban Nha đã có 12 năm gắn bó với M.U (2011-2023), ra sân tổng cộng 545 lần trên mọi đấu trường, giúp đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh, Europa League, FA Cup và League Cup. Năm 2023, anh không được M.U gia hạn hợp đồng trước khi gia nhập Fiorentina vào năm 2024.

Sau khi giúp Fiorentina kết thúc ở vị trí thứ 6 Serie A 2024/25, De Gea ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2028. Tuy nhiên, hợp đồng này bao gồm điều khoản giải phóng, cho phép anh ra đi với khoản tiền tương đối nhỏ.



V.League có tổng giá trị xếp thứ 3 tại Đông Nam Á

Theo cập nhật từ Transfermarkt, V.League đã đạt mức định giá 53,74 triệu euro, qua đó vươn lên xếp thứ ba trong bảng xếp hạng các giải VĐQG tại Đông Nam Á, chỉ đứng sau Thai-League (Thái Lan) và Indonesia Super League (Indonesia), đồng thời xếp trên Malaysia Super League (Malaysia) và Singapore Premier League (Singapore).

Bảng xếp hạng các Giải VĐQG tại Đông Nam Á.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, V.League đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 10 triệu euro. Đây là con số cho thấy sức hút và đà phát triển mạnh mẽ của giải đấu quốc nội Việt Nam trên bản đồ bóng đá khu vực.

V.League dù chỉ có 14 CLB vẫn vượt qua nhiều giải đấu khác để giữ vị trí thứ ba. Nếu so sánh về số lượng đội tham dự, giải đấu của Việt Nam ít hơn 2 đội so với Thai League và kém 4 đội so với Liga 1. Điều này cho thấy, nếu V.League mở rộng quy mô tương đương, giá trị có thể tiệm cận, thậm chí vượt qua các đối thủ hàng đầu trong khu vực.

Messi tái xuất cùng ĐT Argentina ở vòng loại World Cup 2026

Messi gặp chấn thương cơ ở chân phải trong trận đấu League Cup giữa Inter Miami và Necaxa hồi đầu tháng 8, khiến anh phải bỏ lỡ hai trận đấu liên tiếp sau đó. Tuy nhiên chân sút người Argentina đã kịp trở lại vào cuối tuần qua và ngay lập tức để lại dấu ấn cho Miami khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo để giúp đội nhà đánh bại LA Galaxy với tỷ số 3-1.

Phong độ đó giúp Messi có tên trong danh sách 31 cầu thủ của HLV Lionel Scaloni, đánh dấu sự trở lại quan trọng của đội trưởng Albiceleste trước hai trận đấu chính thức cuối cùng của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Mỹ với Venezuela và Ecuador vào tháng 9 này.

ĐT Argentina đã chính thức giành vé dự World Cup 2026 với tư cách là đội xếp đầu bảng, hơn đội xếp nhì bảng là Ecuador tới 10 điểm dù vẫn còn 2 trận đấu phía trước. Chính vì vậy HLV Lionel Scaloni đã quyết định triệu tập một loạt cầu thủ trẻ, bao gồm Franco Mastantuono của Real Madrid, Claudio Echeverri của Man City và Nico Paz của Como.

Vợ Karius ăn mặc táo bạo trong ngày sinh nhật con gái

Cuối tuần trước, Diletta Leotta và Karius đã tổ chức sinh nhật cho cô con gái chung của họ, Aria. Tham dự bữa tiệc có nhiều bạn bè và người thân của nữ phóng viên người Italia và cựu thủ môn Liverpool.

Diletta Leotta nổi bật trong sinh nhật con gái.

Dù là sinh nhật của Aria, nhưng Diletta Leotta mới là người nổi bật nhất trong sự kiện này. Nữ phóng viên của kênh thể thao DAZN gây chú ý khi diện bộ đồ xuyên thấu, khoe ba vòng quyến rũ.

Trên mạng xã hội, Diletta Leotta đã chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật của con gái và nhận được hàng loạt lời khen ngợi.