Bác sĩ đâm đồng nghiệp trong phòng khám

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Trần Xuân Hiền để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, bác sĩ Hiền có "mâu thuẫn trong sinh hoạt" với đồng nghiệp T.N.H. tại phòng khám tư nhân ở TP.Long Khánh (Đồng Nai) nên nảy sinh ý định đánh.

Bác sĩ đâm đồng nghiệp trong phòng khám ở Đồng Nai. Nguồn: NLĐO

Chiều 23/5, Hiền để 2 con dao vào balô rồi đi vào phòng làm việc riêng của bác sĩ H. tại phòng khám trên.

Lúc này phòng khám không có khách, chỉ có một nữ điều dưỡng đang làm việc. Hiền đề nghị chị này ra ngoài để hai bác sĩ nói chuyện với nhau.

Trong phòng, cả hai nói về mâu thuẫn cũ. Tức giận, Hiền lấy 2 con dao trong balô đâm bác sĩ H. nhiều nhát vào đầu, người. Nghe tiếng la hét, một số nhân viên phòng khám chạy vào can ngăn Hiền để nạn nhân chạy ra ngoài.

Bác sĩ H. được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, không nguy hiểm tính mạng.

Gây án xong, Hiền đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Tuyên án Lê Thanh Nhất Nguyên vụ Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 28/5, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức xét xử và tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức xét xử và tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: TL

Tại phiên tòa, Lê Thanh Nhất Nguyên không thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo cho rằng mình bị oan. Theo HĐXX, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên đã dùng thủ đoạn gian dối, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân lãnh 3 năm tù về tội loạn luân

Mặc dù bị cáo Nhất Nguyên không thừa nhận nhưng HĐXX có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 năm tù. Về dân sự, buộc bị cáo trả lại số tiền đã lừa đảo các bị hại...

Năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên đã bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Cả hai vụ án đều liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ. Như vậy, với hai tội danh kể trên, Lê Thanh Nhất Nguyên lãnh tổng 13 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Lê Thanh Nhất Nguyên cùng một số người thân thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, giới thiệu nơi ở là chùa, tự xưng là sư thầy, gọi những người xung quanh bằng các danh xưng như thầy, sư phụ, chú tiểu...

Nhóm người này giới thiệu các chú tiểu tại cơ sở là trẻ em bị bỏ rơi, được họ cưu mang, nuôi dưỡng.

Hình ảnh các em nhỏ thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội kèm lời kêu gọi quyên góp, hỗ trợ, với nội dung: "Mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo, quý vị vui lòng liên hệ hai thầy trực tiếp nuôi dạy các bé". Đồng thời, dưới các clip còn đính kèm số tài khoản ngân hàng và số điện thoại liên hệ.

Từ năm 2018 đến năm 2021, nhiều người tin tưởng vào các thông tin trên đã gửi tiền, quà, hoặc chuyển khoản để ủng hộ Nhất Nguyên và những người đang sinh sống cùng hộ bà Cúc.

Tuy nhiên, khi biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là chùa và các sư thầy không phải tu sĩ thật, một số người đã làm đơn tố cáo Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định có 3 người đã chuyển tiền và tài sản với tổng giá trị 366 triệu đồng cho nhóm của Nhất Nguyên.

Ngoài ra, có 6 người khác gửi đơn trình báo đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho Nhất Nguyên và nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai. Nhưng cơ quan điều tra cho rằng những trường hợp tố cáo này chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi chiếm đoạt, nên không xử lý hình sự.

Năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên đã bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bị cáo này hiện đang chấp hành án tại trại giam. Chung vụ án này, ông Lê Tùng Vân cùng 4 người khác cũng bị tuyên án từ 3 năm đến 5 năm tù với cùng tội danh.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc với mẹ của nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

Ngày 28/5, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã đến trụ sở Viện KSND huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) để làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024.

Bà Hiền cầm di ảnh Trân và 3 con (em của Trân) sau buổi làm việc với Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Ảnh: H.X



Khi làm việc với Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, bà Hiền đã đề nghị khởi tố vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và điều tra xử lý nghiêm những cán bộ liên quan (nếu có vi phạm).

Ngoài ra, bà Hiền cũng có trình bày lại với Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao quá trình làm việc với Cơ quan điều tra huyện Trà Ôn về vụ tan nạn giao thông khiến con gái bà tử vong.

Được biết, từ trước đến nay, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã làm việc với các luật sư và đại diện gia đình bà Hiền. Còn đây là lần đầu tiên cơ quan này chính thức làm việc với bà Hiền.

Trước đó, ngày 26/5, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có thông báo gửi các luật sư và bà Hiền về việc tiếp nhận tố giác tội phạm.

Luật sư và thân nhân của nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long gửi đơn tố giác tội phạm

Theo đó, nội dung tố giác về tội phạm của luật sư và bà Hiền là tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trong quá trình giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4/9/2024 tại đường tỉnh lộ 901, đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long mà em Trân là nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, chưa khởi tố bị can và đang tiếp tục củng cố hồ sơ.

Qua điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992) là tài xế điều khiển ôtô tải biển kiểm số: 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số: 61C.567.14 đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến cháu Trân tử vong.

Đến ngày 13/5, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì buổi làm việc đối với cán bộ, lãnh đạo có liên quan trong quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại đối với vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ vụ việc và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của ngành nếu phát hiện cán bộ để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xử lý, thụ lý vụ tai nạn nói trên.

Theo các tài liệu và thông tin mà phóng viên Dân Việt có được, sáng 4/9/2024, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện chạy phía trước, còn xe đạp điện của Trân chở theo bạn chạy phía sau, lưu thông theo hướng từ xã Vĩnh Xuân đi Hựu Thành.

N. lái xe đạp điện đến địa điểm trên, đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 84C-102.77 điều khiển theo hướng ngược lại bật nhan bên trái và vượt qua xe bán tải biển kiểm soát 61C-567.14 đang dừng bên lề phải.

N. cho dừng xe, còn Trân lái xe đạp điện từ phía sau đã va chạm vào xe đang dừng phía trước. Nữ sinh và xe đạp điện cùng ngã về bên trái, còn người bạn ngồi phía sau thì ngã về bên phải. Lúc xe tải chạy đến và bánh xe bên trái chèn qua người làm nữ sinh bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế xe tải là Trung cùng người dân đã đưa nữ sinh đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện nhưng không qua khỏi.

Sau đó, vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn xử lý và cơ quan này không khởi tố vụ án.

Không đồng ý với quyết định trên, ngày 21/2, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của Trân) đã có gửi đơn khiếu nại về cái chết của con gái đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Trong đơn khiếu nại, ông Phúc cho rằng, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, do không có sự việc phạm tội là không khách quan, không đúng sự thật của vụ án.

Do đó, ông yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái ông, khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe gây tai nạn thương tâm.

Tuy nhiên, đến ngày 14/3, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long có quyết định bác đơn khiếu nại của ông Phúc.

Đến sáng 28/4, ông Phúc đã tìm đến nhà Trung và bắn anh này bằng súng tự chế (loại Rulo), sau đó tự sát.

Hiện tài xế Trung đã xuất viện. Bệnh viện thông tin, thời điểm xuất viện, anh Trung liệt nửa người bên phải, mọi sinh hoạt đều do người thân chăm sóc.

Đối tượng phóng hỏa khiến 4 ngôi nhà ở Bắc Giang cháy rụi khai gì khi bị bắt?

Ngày 28/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Văn Thụ (SN 1991, quê TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sau 43 giờ. Thụ là nghi phạm phóng hỏa khiến 4 ngôi nhà cháy rụi ở thị xã Việt Yên.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thụ khai do có thù tức với chủ cửa hàng phụ tùng xe máy Thành Phát nên đã mua xăng về phóng hỏa vào cửa hàng này khiến cháy lan sang các căn nhà liền kề.

Đối tượng Nguyễn Văn Thụ bị bắt giữ ở xã Lục Sơn, huyện Lục Nam. Ảnh: CABG.



Sau khi gây án, người đàn ông này đã đi đến khu vực rừng thuộc xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để lẩn trốn nhằm trốn tránh sự phát hiện và bắt giữ của lực lượng công an.

Ban chuyên án Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng bộ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, sau 43 giờ kể từ khi gây án, Thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Văn Thụ về hành vi "Giết người".

Tạm giữ nghi phạm đánh chết anh vợ sau mâu thuẫn tại cuộc nhậu

Sáng 28/5, Công an xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho biết đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân Nguyễn Ngọc L (47 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh) do bị em rể dùng vật cứng đập vào đầu tử vong tại chỗ.

Nghi phạm là Hồ Văn Đức (53 tuổi, ngụ cùng ấp), hiện đang bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nhà nạn nhân khuất sau hàng cây, công an đang khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra vụ án. Ảnh: Thiên Long

Theo lời khai ban đầu, tối 27/5, anh L đến nhà Hồ Văn Đức (em rể), ngụ cùng ấp, cách nhau chừng 30 mét để chơi và tổ chức uống rượu.

Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 24 giờ cùng ngày thì nảy sinh mâu thuẫn giữa em rể và anh vợ.

Sau một lúc cự cãi, đối tượng Đức bất ngờ dùng vật cứng tấn công trúng đầu anh L. Bị đánh mạnh, nạn nhân gục xuống nền gạch, sau đó tử vong tại chỗ. Biết anh rể đã chết, nghi phạm kéo thi thể ra khỏi nhà đến lộ đan vài mét rồi vào nhà đóng cửa lại.

Nhận tin báo, công an cùng dân phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Do đối tượng không chấp hành mở cửa, cầm hung khí cố thủ bên trong, công an xông vào khống chế bắt giữ.

Đối tượng Hồ Văn Đức gây rối, hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch Covid-19 tháng 8/2021. Ảnh: Thiên Long

Đối tượng Đức nhiều lần gây rối tại địa phương và đã từng bị xử lý hành chính.

Theo hồ sơ, tháng 8/2021, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh quyết định xử phạt Hồ Văn Đức số tiền 4,5 triệu đồng về hành vi ra đường không có lý do chính đáng và xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Bà Nguyễn Thị Luyến (vợ ông Đức) cũng bị phạt 2 triệu đồng do ra đường không có lý do chính đáng.

Trước đó một tuần, ông Đức đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh gây sự với lực lượng trực tại đây. Lý do ông này “quậy” là vì vợ của ông đi chợ nhưng đang thực hiện Chỉ thị 16, không có giấy đi đường nên tổ kiểm soát không cho qua chốt.

Những người phụ trách chốt đã giải thích nhưng ông Đức vẫn liên tục xô đẩy, thách thức, chửi bới, dùng những lời lẽ tục tĩu đối với Đội trưởng dân phòng đang làm nhiệm vụ.