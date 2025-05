1 CSGT bị tai nạn, đa chấn thương khi truy đuổi 2 nghi phạm cướp tài sản

Liên quan đến vụ chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM (PC08) bị tai nạn, đa chấn thương trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận nguyên nhân ban đầu do chiến sĩ này đã truy đuổi 2 nam thanh niên đi cùng một xe máy có dấu hiệu cướp tài sản của một người phụ nữ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TV

Theo nguồn tin, khoảng 0 giờ 20 ngày 27/5, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT An Lạc tuần tra đến khu vực vòng xoay đường Trần Văn Giàu - Tỉnh lộ 10 thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM thì phát hiện 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy (không rõ nhãn hiệu, chủng loại) chạy với tốc độ cao trên đường Trần Văn Giàu theo hướng ra đường Võ Trần Chí, đồng thời nghe tiếng người phụ nữ truy hô "cướp, cướp...", nên tiến hành truy đuổi theo 2 nam thanh niên.

Đến 0 giờ 36 cùng ngày, tại đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, người dân nghe tiếng động mạnh.

Đến kiểm tra, họ phát hiện một chiến sĩ CSGT nằm bất tỉnh trên đường, đa chấn thương, chiếc xe công vụ nằm song song với một trụ điện. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện, đưa chiến sĩ CSGT đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cũng xác nhận, đã nắm được thông tin chiến sĩ CSGT kể trên thuộc PC08 bị tai nạn trong tình trạng đa chấn thương, hiện đang được điều trị tích cực.

Công an TP.HCM đang truy tìm hai đối tượng nghi cướp tài sản kể trên.

Triệt phá vụ mua bán người, chăn dắt nữ tiếp viên hát karaoke

Ngày 27/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu điều tra thu thập, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình (PC02) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 14 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Phạm Quang Thành (SN 1989); Đào Thị Thu Thủy (SN 1984), đều trú tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình; Nguyễn Thị Nữ (SN 1985), trú tại TT Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum; Đinh Việt Hà (SN 2007), trú tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn và Hà Ngọc Quyết (SN 2004), Dương Ngọc Tuấn (SN 2006); Hà Ngọc Kiên (SN 2001), đều trú tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Trần Văn Tháp (SN 1986), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư; Vũ Thành Tuyến (SN 1971), trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình; Nguyễn Văn Nam (SN 1994), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư; Phan Ngọc Lân (SN 1993), trú tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương; Nguyễn Viết Cường (SN 1987), trú tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Hoàng Văn Miền (SN 1997), trú tại xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Nguyễn Ngọc Mai (SN 1996), trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu chăn dắt nữ tiếp viên hát karaoke, Công an tỉnh Thái Bình vào cuộc và bắt giữ 14 đối tượng. Ảnh: CA Thái Bình

Nhóm đối tượng bị bắt để điều tra về các hành vi: “Mua bán người” quy định tại khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự; “Giữ người trái pháp luật” quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Bắt kẻ tra tấn nhiều nữ tiếp viên quán karaoke như thời trung cổ

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng trú tại thôn Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình có biểu hiện nghi vấn chăn dắt nữ tiếp viên hát karaoke và canh coi, giữ người trái pháp luật.

Sau một thời gian lập án đấu tranh, ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở và phòng trọ của Phạm Quang Thành tại thôn Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, phát hiện 28 nhân viên nữ, ăn ở tập trung trong khu nhà trọ; xung quanh có tường bao, rào kín dây thép gai, camera theo dõi. Khi đi làm, Thành trực tiếp hoặc phân công người đưa, đón, theo dõi, giám sát không cho nhân viên bỏ trốn.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tập trung củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái 15 tuổi đang trong tình trạng say rượu

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò A Hạnh (19 tuổi, trú tại xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) để điều tra về hành vi hiếp dâm một cháu gái 15 tuổi. Nạn nhân bị xâm hại khi đang say rượu.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21/5/2025, Công an xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn) nhận được thông tin về việc khoảng 11 giờ ngày 20/5/2025, tại nhà anh L.V.T (ở xã Nậm Ban), Lò A Hạnh đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.T.N (15 tuổi, trú tại xã Nậm Ban), khi cháu N. đang trong tình trạng say rượu.

Tại cơ quan điều tra, Lò A Hạnh bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, trưa 20/5, Hạnh đến nhà người quen ở xã Nậm Ban ăn cơm, uống rượu. Tại đây, Hạnh thấy cháu N.T.N được bạn đưa vào phòng ngủ trong nhà anh L.V.T vì đã say rượu. Quan sát thấy cháu N. không có người trông coi và không còn tỉnh táo, Hạnh đã nảy sinh ý định đồi bại. Lợi dụng lúc mọi người đang ăn uống bên ngoài, không ai để ý, Hạnh đã lẻn vào phòng ngủ và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu N.T.N.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đang tạm giữ hình sự Lò A Hạnh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thống nhất khởi tố vụ án để điều tra mỹ phẩm của công ty chồng Đoàn Di Băng có dấu hiệu giả

Ngày 27/5, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra dấu hiệu sản xuất hàng giả liên quan sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, do Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai (KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, do chồng ca sĩ Đoàn Di Băng đứng tên) sản xuất và phân phối.

Trước đó, sản phẩm này bị đình chỉ lưu hành do chỉ số chống nắng thực tế (SPF 2,4) không đúng với chỉ số công bố trên nhãn (SPF 50). Ngoài ra, còn phát hiện chất bảo quản 2 Phenoxyethanol không có trong công thức được công bố.

Cùng thời điểm, sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo của công ty cũng bị xử phạt hành chính do không đạt tiêu chuẩn chất lượng vi sinh vật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai (PC03) đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Luật sư và thân nhân của nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long gửi đơn tố giác tội phạm

Ngày 27/5, thông tin từ Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của luật sư và thân nhân của em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long. Ảnh: A.D



Theo đó, nội dung tố giác về tội phạm của luật sư và thân nhân em Trân là tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trong quá trình giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4/9/2024 tại đường tỉnh lộ 901, đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long mà em Trân là nạn nhân.

Hiện Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang giải quyết theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 7/5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, chưa khởi tố bị can và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra.

Qua điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992) là tài xế điều khiển ôtô tải biển số: 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số: 61C.567.14 đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến Trân tử vong.

Vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Công an rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý

Đến ngày 13/5, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì buổi làm việc đối với cán bộ, lãnh đạo có liên quan trong quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại đối với vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ vụ việc và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của ngành nếu phát hiện cán bộ để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xử lý, thụ lý vụ tai nạn nói trên.

Theo các tài liệu và thông tin mà phóng viên Dân Việt có được, sáng 4/9/2024, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện chạy phía trước, còn xe đạp điện của Trân chở theo bạn chạy phía sau, lưu thông theo hướng từ xã Vĩnh Xuân đi Hựu Thành.

N. lái xe đạp điện đến địa điểm trên, đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 84C-102.77 điều khiển theo hướng ngược lại bật nhan bên trái và vượt qua xe bán tải biển kiểm soát 61C-567.14 đang dừng bên lề phải.

N. cho dừng xe, còn Trân lái xe đạp điện từ phía sau đã va chạm vào xe đang dừng phía trước. Nữ sinh và xe đạp điện cùng ngã về bên trái, còn người bạn ngồi phía sau thì ngã về bên phải. Lúc xe tải chạy đến và bánh xe bên trái chèn qua người làm nữ sinh bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế xe tải là Trung cùng người dân đã đưa nữ sinh đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện nhưng không qua khỏi.

Sau đó, vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn xử lý và cơ quan này không khởi tố vụ án.

Không đồng ý với quyết định trên, ngày 21/2, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của Trân) đã có gửi đơn khiếu nại về cái chết của con gái đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Trong đơn khiếu nại, ông Phúc cho rằng, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, do không có sự việc phạm tội là không khách quan, không đúng sự thật của vụ án.

Do đó, ông yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái ông, khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe gây tai nạn thương tâm.

Tuy nhiên, đến ngày 14/3, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long có quyết định bác đơn khiếu nại của ông Phúc.

Đến sáng 28/4, ông Phúc đã tìm đến nhà Trung và bắn anh này bằng súng tự chế (loại Rulo), sau đó tự sát.

Hiện tài xế Trung đã xuất viện. Bệnh viện thông tin, thời điểm xuất viện, Trung liệt nửa người bên phải, mọi sinh hoạt đều do người thân chăm sóc.