Ngày 21/5, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã tổ chức xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) 3 năm tù giam về tội “Loạn luân” theo Điều 184 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt, TAND huyện Đức Hòa quyết định xét xử và tuyên phạt 3 năm tù về tội "Loạn luân". Ảnh: TL

Tại phiên tòa hôm nay, ông Lê Tùng Vân có đơn xin vắng, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt. Đến 10h30, HĐXX tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 3 năm tù về hành vi “Loạn luân”, cùng với bản án 5 năm tù trước đó tổng hợp hình phạt 8 năm tù.

Theo HĐXX, bị cáo Lê Tùng Vân đã có hành vi giao cấu với hai người con gái ruột cùng sinh sống tại nơi từng gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” (sau đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”).

Cơ quan chức năng cũng làm rõ, nhằm che giấu hành vi, bị cáo Vân cùng các con đã dựng lên hợp đồng mua bán tinh trùng để hợp thức hóa mối quan hệ cha, con đối với ba đứa trẻ sinh ra trong giai đoạn 2014–2015...

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xử lý hình sự các cá nhân liên quan.

Trước đó, bị cáo Lê Tùng Vân từng bị tuyên phạt 5 năm tù (năm 2022) trong vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.



Hiện bị cáo Lê Tùng Vân được tiếp tục tại ngoại trong thời gian chờ thi hành án do tuổi cao và lý do sức khỏe.



Cũng liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, ngày 28/5, tới TAND huyện Đức Hòa sẽ tiếp tục tổ chức xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên về àn vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.