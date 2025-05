TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người chồng sát hại vợ; phá đường dây đánh bạc quy mô 50 triệu USD

Bắt khẩn cấp người chồng sát hại vợ

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Vương (SN 1990, trú tại thôn 1, xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.



Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Vương (SN 1990, trú tại thôn 1, xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My) để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: CAQN

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 22/5, Hồ Văn Vương và vợ là chị T.T.Ơ cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại khu vực suối, cách chòi giữ rẫy của gia đình khoảng 50 mét. Trong lúc uống rượu, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị T.T.Ơ bỏ về chòi trước.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Vương trở về chòi, tiếp tục cãi vã với vợ. Trong cơn tức giận, Vương dùng dao đâm một nhát trúng ngực chị Ơ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vương tìm cách che giấu tội ác bằng cách lau vết máu trên người nạn nhân và con dao, dùng chăn đắp lên thi thể, đặt dao bên cạnh nhằm tạo hiện trường giả của một vụ tự tử. Đối tượng sau đó trình báo với người dân rằng vợ mình đã tự sát và nhờ báo cho Công an xã Trà Ka.

Ban đầu, Hồ Văn Vương quanh co chối tội, tuy nhiên trước các chứng cứ rõ ràng và lập luận sắc bén của điều tra viên, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại vợ. Tang vật thu giữ gồm, 1 con dao, 1 bộ quần áo dính máu.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Vương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phá đường dây đánh bạc quy mô 50 triệu USD

Theo Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 18/5/2025, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Lào triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại Việt Nam và Lào, khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 31 bị can (trong đó khởi tố 27 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 4 bị can về tội đánh bạc).

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu: Mai Anh Việt (sinh năm 1981, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1984, trú tại quận 8, TP.HCM). Ảnh Bộ Công an



Băng nhóm tội phạm trên do Mai Anh Việt (sinh năm 1981, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, từng có 1 tiền sự về cố ý gây thương tích) cầm đầu, lợi dụng địa bàn thủ đô Viêng Chăn, Lào để hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng Internet dưới các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu...

Từ thông tin do Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cung cấp và kết quả công tác nắm tình hình, ngày 18/5/2025, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Lào đã đồng loạt kiểm tra các địa điểm hoạt động của băng nhóm trên tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, phát hiện Mai Anh Việt và các đối tượng người Việt Nam có hành vi sử dụng các thiết bị máy vi tính, laptop, điện thoại để quản lý, điều hành các website đánh bạc, hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn, lôi kéo người chơi đánh bạc trực tuyến, thu giữ 35 điện thoại di động, 12 máy tính để bàn, 25 laptop; ngày 19/5/2025, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào đã hoàn tất bàn giao toàn bộ 29 đối tượng người Việt Nam (trong đó có 1 đối tượng mới chỉ 15 tuổi) cùng toàn bộ các đồ vật, tài liệu có liên quan trên cho Cục Cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Lào kiểm tra các địa điểm tại thủ đô Viêng Chăn phát hiện Mai Anh Việt và các đối tượng trong băng nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Ảnh Bộ Công an

Căn cứ vào thông tin, tài liệu của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an các địa phương Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Phú Yên… đồng loạt khám xét, triệu tập 10 đối tượng tại Việt Nam có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại các website trên; thu giữ tại Việt Nam 10 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, các đồ vật để livestream, quảng cáo hành vi đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận: Từ năm 2023, Việt đã câu kết với Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1984, trú tại quận 8, TP.HCM), liên hệ 1 công ty chuyên cung cấp các website đánh bạc ở nước ngoài để sử dụng các website và các dịch vụ phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Để hoạt động, Việt lôi kéo các đối tượng người Việt Nam sang Lào, giao cho các đối tượng là người thân thích trực tiếp điều hành các website, chia thành nhiều bộ phận, hoạt động 2 ca/ngày (kỹ thuật, quản lý web và tài khoản người đánh bạc, tư vấn, hướng dẫn, giải đáp liên quan đến tài khoản, nạp/rút tiền, hậu cần…).

Việt còn câu kết, thuê các đối tượng ở Việt Nam để thực hiện hoạt động quảng cáo, livestream cho hoạt động đánh bạc trên các tài khoản, hội nhóm, trang mạng xã hội. Hàng tuần, các đối tượng tổng hợp số tiền thắng, thua của các con bạc, thanh toán với các nhà cái quốc tế, công ty cung cấp website, dịch vụ đánh bạc; hàng tháng các đối tượng cầm đầu trả lương cho các thành viên và chia nhau số tiền thu lời bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Sơ bộ xác định chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc cho hàng nghìn người chơi với số tiền đánh bạc gần 50 triệu USD (tương đương gần 1.300 tỷ đồng). Riêng các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong băng nhóm đến nay đã thu lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 24/5, mạng xã hội lan truyền clip một xe ô tô hiệu Suzuki màu đen đã dừng ở lề phải đường trên đường Lương Định Của, phường An Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), nhưng không đậu sát lề, sau đó tài xế bất ngờ mở cửa xe thiếu quan sát khiến một người đàn ông lái xe ôm công nghệ ngã xuống đường.

Mặc dù người đàn ông lái ô tô mở cửa xe ẩu nhưng vẫn bắt tài xế xe công nghệ đền 3 triệu. Clip: NH

Nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc trước hành động của người lái ô tô sau va chạm, thay vì kiểm tra tình trạng người bị nạn, người này lại lập tức xem xét thiệt hại trên xe của mình. Ngay sau đó, tài xế ô tô đã yêu cầu tài xế xe ôm công nghệ bồi thường 3 triệu đồng.

Tài xế xe công nghệ chuyển khoản 3 triệu đồng cho tài xế ô tô. Ảnh: NH



Chia sẻ với phóng viên, tài xế xe ôm công nghệ xác nhận sự việc, cho biết sau va chạm, anh đã đăng tải clip lên mạng xã hội. Sáng 24/5, cả hai bên đã đến Công an phường An Phú làm việc. Sau buổi làm việc, tài xế ô tô đã hoàn trả lại số tiền 3 triệu đồng.

Luật sư Phùng Huyền cho biết, theo quy định tại điểm a và đ khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008, người điều khiển phương tiện khi dừng, đỗ xe phải đảm bảo các điều kiện an toàn, trong đó có việc không được mở cửa xe nếu chưa đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác.

Ngoài ra, theo Nghị định 168/2024, hành vi "mở cửa xe không đảm bảo an toàn" có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng (điểm q khoản 5 điều 6). Nếu gây ra tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo khoản 10 điều 6.

Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và bị can Vũ Thành Quang (SN 1994, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị truy tố về tội “Giết người”. 4 bị can khác bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” hoặc “Không tố giác tội phạm”. Nạn nhân trong vụ án này là chị T.Q.H. (22 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo cáo trạng, tối 2/7/2024, Trần Hồng Quân tổ chức sinh nhật tại quán nhậu với sự có mặt của nhiều người bạn. Khoảng 1 giờ ngày 3/7/2024, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Thời điểm này, Sáng và Quang cũng đến đây chơi. Tại đây, cả nhóm sử dụng ma túy tổng hợp. Trong lúc đang sử dụng ma túy, Sáng và Quang bị Hoàng Anh Quân (SN 2002, ở quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Việt Chính (SN 1994, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) có lời nói khiến Quang và Sáng bức xúc nên muốn đánh trả thù. Lúc này, Quang gọi điện thoại rủ Đạt đến nhà Sáng để cùng đi giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi, Sáng dắt theo khẩu súng (loại bắn đạn bi) đã lên đạn, để dưới chân ghế lái. Khoảng 4 giờ 23’, nhóm của Sáng gặp nhóm của Chính và Quân nên gọi dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm của Chính và Quân vẫn phóng xe máy bỏ đi.

Sáng lập tức điều khiển ô tô phóng đuổi theo. Do chạy vào ngõ cụt tại phường Ngọc Thụy nên Quân điều khiển xe máy quay lại. Cùng thời điểm, Sáng giơ súng lên bắn một phát về phía xe máy do Quân điều khiển. Hậu quả, chị H bị trúng đạn và tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Sáng điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Khi được thông báo mình đã bắn chết người, Sáng chở Quang và Đạt về chỗ ở của mình. Sau đó, Sáng bỏ trốn vào miền Nam. Ngày 5/7/2024, Quang bị bắt giữ. Ngày 10/7/2024, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) bắt giữ Sáng khi đối tượng trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Các đối tượng khác liên quan đến vụ án cũng lần lượt bị bắt giữ.

Tối 24/5, đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đang nỗ lực cấp cứu, điều trị cho 2 bé gái bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hai bệnh nhi này là Ng.M.D. (SN 2021) và người chị Ng.H.M. (SN 2018), cùng trú phường Long Hồ, quận Phú Xuân, TP.Huế. Trong đó, em D. được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, còn người chị bị chấn thương phần mềm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con tử vong, 2 người con khác bị thương. Nguồn: NLĐO

Trước đó, lúc 15 giờ 35 phút cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận 4 bệnh nhân gồm mẹ là chị Ng.Th.M.Tr (SN 1995) và 3 con gái gồm Ng.M.D., Ng.H.M. cùng Ng.Q.A. (SN 2023) được chuyển đến cấp cứu. Chị Tr. cùng với con gái Ng.Q.A. được chẩn đoán ngưng tuần hoàn, ngừng hô hấp ngoại viện, tử vong do đa chấn thương và gia đình đã đưa về nhà lo hậu sự.

Đây là 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô chở khách loại 30 chỗ với xe máy do chị Tr. điều khiển, xảy ra vào chiều cùng ngày ở nút giao đường Lê Duẩn với cầu Dã Viên thuộc phường Thuận Hoà, quận Phú Xuân.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 75H – 02.xxx (chưa rõ người điều khiển), lưu thông lên múi cầu Dã Viên - đoạn phường Thuận Hoà, thì va chạm với xe máy chưa rõ biển kiểm soát, do chị Tr. điều khiển, chở sau 3 người con.

Hậu quả chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe ô tô khách, người mẹ và đứa con ngồi kế tiếp tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Huế điều tra.