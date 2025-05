Mâu thuẫn, nam thanh niên đâm người tử vong tại bệnh viện

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao đâm người tử vong ở bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Nguyễn Văn Công. Ảnh: CACC

Theo đó, ngày 22/5, anh Đoàn Nam Phong và Đoàn Nam Đông Nhật vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thăm em gái Đoàn Thị Như Quyên vừa mới sinh.

Vì có mâu thuẫn từ trước về việc nuôi cháu bé mới sinh giữa hai bên gia đình nên bốn người đàn ông này lao vào đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Công dùng dao đâm anh Phong tử vong.

Tại đây, có Nguyễn Tất Trung (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là chồng của Quyên và Nguyễn Văn Công (21 tuổi, Quảng Nam).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Công để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Sáng 23/5, theo thông tin từ UBND xã Thạnh Hòa (huyên Bến Lức, tỉnh Long An), sau nhiều giờ phối hợp tìm kiếm trên sông An Thạnh và sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua thị trấn Bến Lức, lực lượng cứu hộ và cứu nạn Công an tỉnh đã tìm được thi thể nạn nhân nghi nhảy từ trên cầu An Thạnh xuống sông.

Nạn nhân xác định là thiếu tá công an tên P.Q.K. (40 tuổi, ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An).

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn và gia đình bơi xuồng dọc sông Vàm Cỏ Đông tìm kiếm thi thể. Ảnh: Thiên Long



Gia đình cho biết, khoảng cách từ cầu An Thạnh ra vàm sông Vàm Cỏ Đông dài hơn 300 mét, nước chảy xiết, mặt nước hai bên đều đầy lục bình… nên sau khi sự việc xảy ra công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Một số thợ lặn chuyên nghiệp ở huyện Bến Lức nhiều lần lặn sâu xuống chân cầu An Thạnh tìm kiếm. Sau đó, lực lượng cứu hộ cùng gia đình tiếp tục sử dụng xuồng máy chạy dọc theo sông Vàm Cỏ Đông đoạn chân cần Bến Lức, nhưng vẫn không phát hiện tung tích nạn nhân.

Gần 1 giờ sáng 23/5, thợ lặn nhìn thấy thi thể trôi cách cầu An Thạnh khoảng 20 mét, sau đó đưa nạn nhân lên bờ.

Theo thông tin từ gia đình, 8 giờ sáng 23/5, thiếu tá K được đưa về quê an táng. Trước đây, thiếu tá K là CSGT huyện Bến Lức. Sau ngày 1/3 không còn công an cấp huyện, thiếu tá K được đưa về làm tại Công an xã Thạnh Hòa.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 21 giờ 30 ngày 21/5, người dân ở gần cầu An Thạnh trên đường tỉnh 830 thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức phát hiện người đàn ông dừng xe máy giữa cầu khá lâu, sau đó người này nhảy xuống sông.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản hỏa tốc về việc kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán thực phẩm kém chất lượng.

Kiểm tra sản phẩm dầu gội bị thu hồi tại kho của doanh nghiệp. Nguồn: NLĐO



Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng và tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng trong ngày 25/5/2025; công khai kết quả xử lý trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, phòng tránh.

Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, hậu kiểm đối với Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai, các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra sai phạm, xử lý vi phạm, thu hồi các sản phẩm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body được Đoàn Di Băng quảng cáo. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: NLĐO

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tổ chức đợt cao điểm và thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Từ kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý, đánh giá, chỉ ra nguyên nhân, điều kiện vi phạm, các sơ hở, bất cập trong quy định pháp luật hoặc cơ chế quản lý mà các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật để kiến nghị các giải pháp khắc phục. Kế hoạch thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2025.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương điều tra, làm rõ sai phạm của Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo Công an cấp xã tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi sản xuất buôn bán thực phẩm, mỹ phẩm giả, kém chất lượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, mỹ phẩm trên địa bàn, chú trọng đến việc kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn mác, bao bì; nếu vi phạm xử lý nghiêm theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND huyện Trảng Bom phối hợp Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát đối với Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai; kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm, thu hồi các sản phẩm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Ngày 23/5, Công an TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh (TP.HCM) lập hồ sơ, xử lý D.T.T (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

T là người điều khiển xe máy trong đoạn clip phía sau có cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) bám víu chới với khi người này chạy trên đường.

Video ghi lại vụ việc. Nguồn: MXH



Tại cơ quan công an, T khai khi lái xe máy trên đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua địa bàn Bình Chánh thì bị tổ CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Do bản thân không có giấy phép lái xe (GPLX) nên lo sợ bị phạt nên lao xe “thông chốt”.

Sau đó, một cán bộ CSGT đã chặn lại, dẫn đến cảnh bám víu chới với, cực kỳ nguy hiểm phía sau xe gắn máy.

Công an xác định, T không có nồng độ cồn và âm tính với ma tuý.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý T theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 thanh niên lái xe máy, phía sau là một CSGT bám víu chới với trên xe.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Quốc Vũ (SN 2008), Phạm Quốc Anh (SN 2009), Lê Phan Xuân Phong (SN 2008), cùng trú xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) về tội Giết người, theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các bị can: Lương Quốc Vũ, Phạm Quốc Anh, Lê Phan Xuân Phong. Nguồn: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên



Kết quả điều tra xác định: Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 19/5/2025, Lương Quốc Vũ điều khiển xe mô tô chở Phạm Quốc Anh cầm theo 1 dao tự chế dài 1,15m và Lê Phan Xuân Phong cầm theo 1 cây ba chia dài 2,57m đi từ phường Hòa Vinh đến phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa để tìm đánh những thanh niên có mâu thuẫn từ trước. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố Mỹ Hòa, Phong nhìn thấy Nguyễn Lương Nguyên, Nguyễn Hoàng Uy, Đỗ Thành Đại và Võ Thế Vinh nên điều khiển xe mô tô rượt đuổi theo. Khi đuổi kịp xe của Vinh đang chở Uy, Phạm Quốc Anh dùng dao tự chế chém trúng lưng Uy 2 cái; Lê Phan Xuân Phong dùng cây ba chia đâm trúng bánh sau xe của Vinh, làm xe lao lên lề đường, đâm vào xe mô tô của ông Trương Trọng Phúc đang dựng tại đó. Hậu quả: Vinh tử vong; Uy bị vỡ lún sọ não và đa chấn thương.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.