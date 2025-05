Phát hiện 3 mẹ con tử vong trong nhà khóa cửa bên trong

Tối 3/5, lãnh đạo UBND xã Ia Băng (huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và đơn vị pháp y đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân ba mẹ con tử vong trong nhà bị khóa từ bên trong.

Ba mẹ con bà C.T.K.T được phát hiện tử vong trong căn nhà bị khóa cửa từ bên trong. Nguồn: PLO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, chị H.L.M (20 tuổi, ngụ thôn Châm Bôm, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa) về nhà phát hiện mẹ và hai em đã tử vong trong nhà bị khóa cửa bên trong.

Ba người tử vong được xác định gồm bà C.T.K.T (45 tuổi) và hai con ruột của bà T là bé gái H.T.Y.T (6 tuổi), bé trai H.A.N (5 tuổi).

Tại hiện trường, bà T được phát hiện tử vong tư thế treo cổ, còn hai cháu nhỏ nằm trên giường, miệng sùi bọt.

Theo vị lãnh đạo xã Ia Băng, nguyên nhân vụ việc nhiều khả năng do mâu thuẫn gia đình. Trước khi sự việc xảy ra, bà T và người nhà có xảy ra mâu thuẫn. Thời gian tử vong chưa được xác định rõ. Gia đình bà T có 5 người con.

Bò tót húc tử vong nhân viên bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên

Ngày 3/5, Cơ quan chức năng huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã tiếp nhận thông tin ban đầu về vụ một nhân viên bảo vệ rừng bị bò tót húc khi đang làm nhiệm vụ.

Cụ thể, vào gần trưa 3/5, tổ công tác gồm ông Đặng Thái Sơn và ông Đinh Văn Kiên (43 tuổi, trú tại xã Tiên Hoàng, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng.

Hai ông Sơn và Kiên là nhân viên hợp đồng công tác tại trạm Kiểm lâm Đạ Lắk, Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Bò tót tại Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên. Nguồn: NLĐO



Khi đến khu bàu Đất Sét thuộc tiểu khu 6, Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới xã Đak Lua (huyện Tân Phú), ông Kiên bất ngờ bị bò tót tấn công.

Sau khi bò tót chạy vào rừng, ông Kiên được phát hiện bị thương nặng trong tình trạng thủng ruột, mất máu nhiều và tử vong sau đó.

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích khoảng 82.000ha thuộc địa phận ba tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước.

Đây là một trong tám khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Vườn Quốc gia Cát Tiên là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm như voi, bò tót.

Bắt đối tượng đâm em rể họ tử vong

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, rạng sáng cùng ngày, với tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình và Công an xã Thống Nhất (huyện Kiến Xương, Thái Bình) kịp thời bắt giữ Nguyễn Thiên Ninh (sinh năm 1981, trú tại xã Thống Nhất, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi dùng dao đâm người khác dẫn đến tử vong.

Nguyễn Thiên Ninh đã đâm chết em rể họ mình khi xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: CATB



Trước đó, khoảng hơn 21 giờ ngày 2/5, Nguyễn Thiên Ninh uống rượu tại nhà bố đẻ và say rượu nên được anh N.Q.H (sinh năm 1980, trú tại xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương; em rể họ) đưa về.

Sau khi đưa về nhà, Ninh và anh H xảy ra mâu thuẫn, Ninh dùng dao bầu đâm anh H dẫn đến H bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương.

Đến khoảng 22 giờ, anh H tử vong tại bệnh viện, Ninh bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau gần 6 tiếng đồng hồ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thiên Ninh khi đang lẩn trốn tại khu vực vườn trống thôn Cao Bạt Đoài, xã Thống Nhất, huyện Kiến Xương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương điều tra vụ án theo quy định pháp luật.

Bắt nữ quái “phù phép” để trộm tại tiệm vàng

Ngày 3/5, Công an phường Mỹ Long (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn.



Đối tượng Võ Thị Quyên tại Công an phường Mỹ Long cùng với tang vật bị bắt giữ. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Võ Thị Quyên (SN 1969; ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đi xe từ tỉnh Cà Mau đến tiệm vàng Kim Sống ở phường Mỹ Long rồi hỏi mua vòng vàng đeo tay.

Lúc này, chủ tiệm vàng liền đưa bộ vòng vàng 21 chiếc cho Quyên xem. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ tiệm vàng, Quyên liền lấy trộm 5 chiếc vòng (trị giá hơn 35 triệu đồng) giấu vào túi quần rồi bỏ đi.

Sau khi kiểm tra số vòng vàng Quyên trả lại, chủ tiệm phát hiện thiếu 5 chiếc nên chạy theo giữ Quyên lại rồi trình báo và giao Quyên cùng tang vật cho Công an phường Mỹ Long.

Tại cơ quan công an, Quyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân.

Bắt nhanh 4 đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại An Giang

Chiều 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người và Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Sil (SN 2005), Trần Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2008) và Nguyễn Trần Hồng Khương (SN 2009), cùng cư trú tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các lực lượng điều tra, truy xét nóng các đối tượng. Nguồn: VOV



Trước đó, vào khoảng 2h30 phút ngày 30/4, tại khu vực phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định tên là Chau Chum (SN 2007) và người bị thương là Chau Si Na (SN 2007, cùng cư trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang trên đường về quê nghỉ lễ.

Công an đón lõng bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ giết người

Sau khi được Công an phường An Phú báo cáo, xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong đêm tối và ngay dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh gồm, giám đốc và 1 phó giám đốc đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng với tổ công tác số 4 của Công an tỉnh (phụ trách địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên), tập trung lực lượng để truy xét nóng các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án đang lẩn trốn tại TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của 2 tỉnh, tổ chức vây bắt. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, 12 đối tượng liên quan đến vụ án đang lẩn trốn ở TP.Hà Tiên đã bị bắt giữ; ngay trong đêm các đối tượng được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang để khai thác, đấu tranh làm rõ.

Qua điều tra, xác định, khoảng 2 giờ ngày 30/4, Sil cùng Kiệt, Tùng, Khương mang theo 4 cây dao rồi cùng hàng chục thanh, thiếu niên khác cùng cư trú tại TP.Châu Đốc và Trịnh Minh Trường (SN 2001, cư trú tại huyện Châu Phú) rủ nhau đi TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chơi lễ 30/4.

Khi đến khu vực phường An Phú, thị xã Tịnh Biên thì xảy ra va chạm giao thông với nhóm Chau Chum cùng Chau Si Na và 4 thanh niên cùng là người dân tộc Khmer điều khiển xe mô tô đang trên đường về quê nghỉ lễ. Cú va chạm mạnh khiến Trường té ngã và bị thương.

Lúc này, một số đối tượng quay lại sơ cứu cho Trường, còn Sil cùng Kiệt, Khương, Tùng chở theo một số đối trong nhóm rượt đuổi theo nhóm của Chum để đâm, chém trả thù. Khi Chum, Si Na chạy đến khu vực gần UBND phường An Phú thì nhóm của Sil đuổi kịp, Sil cầm dao đâm Chum 1 nhát vào vùng lưng trái, Chum điều khiển xe bỏ chạy đến khu vực khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên thì gục ngã. Không dừng lại ở đó, Sil tiếp tục cùng Kiệt, Tùng và Khương đuổi theo đâm Si Na chém 1 nhát vào vai trái gây thương tích. Sau đó, Chum và Si Na được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng Chum đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, nhóm Sil tiếp tục đi TP.Hà Tiên chơi lễ thì bị lực lượng hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng có liên quan, để xử lý theo quy định pháp luật.