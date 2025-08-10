TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 'Công an dỏm' xông vào sới bạc cướp tài sản; 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng

'Công an dỏm' xông vào sới bạc, còng tay 4 phụ nữ rồi cướp sạch tiền

Ngày 9/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Duy Tuấn (SN 1991, trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Đình Tuyến (SN 1986, trú phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng) về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo về vụ hai đối tượng lạ mặt giả danh cán bộ công an, mang theo còng số 8, xông vào tụ điểm đánh bạc tại phường Cẩm Lệ, đe dọa, chiếm đoạt tài sản của người chơi.

Ngay lập tức, Công an thành phố Đà Nẵng đã cử tổ công tác triển khai khoanh vùng, xác định các đối tượng, sau 3 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nghi can chính là Huỳnh Duy Tuấn (SN 1991, trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Đình Tuyến (SN 1986, trú phường Hoà Cường).

Đối tượng Nguyễn Đình Tuyến xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và còng tay các 'con bạc'.

Theo lời khai, chiều 4/8, Tuyến nảy sinh ý định giả danh công an để “đi dẹp” các tụ điểm đánh bạc hòng chiếm đoạt tiền. Nên Tuyến rủ Huỳnh Duy Tuấn tham gia. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện 4 người phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám, Tuyến yêu cầu Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình khoác áo, rút còng số 8, xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và còng tay các con bạc.

Và ngay sau đó, cả Tuấn và Tuyến bị cơ quan công an bắt giữ, tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động, 1 còng số 8. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng

Ngày 9/8, mạng xã hội lan truyền thông tin hỗn chiến giữa hai nhóm thanh, thiếu niên trên đường Phạm Văn Chí (quận 6 cũ, TP.HCM).

Vị trí nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: CH

Theo xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 4/8, tại khu vực lối đi của một trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên. Theo lời kể của người dân, một nhóm khoảng 10 thanh, thiếu niên đang tụ tập thì bất ngờ bị một nhóm khác, cũng khoảng 10 người đi xe máy, lao tới. Hai bên sau đó đã xảy ra hỗn chiến dữ dội.

"Khi họ đánh nhau, khu vực này đã tắt đèn nên chúng tôi không thấy rõ, chỉ nghe tiếng la ó và tiếng va chạm của hung khí", một người dân địa phương cho biết.

Sau vụ ẩu đả, nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại một nạn nhân 16 tuổi bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Tiên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được nhóm thanh, thiếu niên gây án và triệu tập để làm việc. Tang vật liên quan, bao gồm hung khí và phương tiện, cũng đã được thu giữ.

Nhóm người ẩu đả gây náo loạn đường phố

Trưa 9/8, Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) xác minh, làm rõ vụ 2 ô tô đậu giữa đường rồi 4 người trên xe đuổi đánh nhau, gây ùn ứ giao thông trên đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4 cũ.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút được ghi lại từ camera hành trình của ô tô đang di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Hào. Khi đến đoạn trước số 2 Nguyễn Hữu Hào thì có rất đông phương tiện di chuyển chậm, khó khăn.

Video vụ việc được ghi lại từ camera hành trình của ô tô.

Nguyên nhân là do ở làn đường đối diện có 2 ô tô (1 ô tô cá nhân, 1 ô tô dịch vụ) đang đậu giữa đường, cùng nhóm người đang tranh cãi nhau. Bất ngờ, một cô gái vung tay tát vào mặt một người đàn ông mặc áo đen, người này vung tay đánh trả.

Thấy vậy, 2 người đàn ông mặc áo trắng đi cùng cô gái đã lao vào đuổi đánh người đàn ông mặc áo đen. Vụ ẩu đả gây náo loạn khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Vụ ẩu đả giữa 3 đàn ông và 1 phụ nữ gây náo loạn đường phố. Ảnh cắt từ video

Người dân khu vực cho hay, vụ ẩu đả xảy ra vào lúc 10 giờ 8 phút sáng cùng ngày.

Liên quan vụ việc, Công an phường Khánh Hội đã nắm thông tin và đang phối hợp Đội CSGT Bến Thành khẩn trương xác minh, mời làm việc những người liên quan để xử lý theo quy định.

Mâu thuẫn với nữ nhân viên, nhóm côn đồ gọi đồng bọn mang hung khí truy sát cả quán karaoke

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" tại quán karaoke ở xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, 3 bị can trên là Phạm Hoài Vũ (SN 1991), Phạm Hoài Thanh (SN 1995) và Nguyễn Quang Trung (SN 1998). Vụ việc xảy ra vào tối 25/7 tại quán karaoke ở thôn Mê Pu 5, xã Nam Thành tỉnh Lâm Đồng( huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ).

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giam 3 đối tượng dùng hung khí tấn công người tại quán karaoke. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Thanh cùng Trung và 2 người bạn đến hát tại quán karaoke trên và xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ của quán. Chủ quán là T.N.L (SN 1983) và 1 người khác ra can ngăn thì các đối tượng này hành hung.

Sau đó, nhóm của Thanh rời khỏi quán và gọi cho Phạm Hoài Vũ mang theo hung khí, chạy xe quay lại quán karaoke rồi cùng tấn công những người trong quán karaoke. Đến khi Nguyễn Thành Công (bạn của Vũ) đến can ngăn 3 đối tượng thì mới dừng lại. Sau đó, đối tượng Trung còn đập phá tài sản trong quán.

Hậu quả làm chủ quán T.N.L và 4 người khác bị thương, phải đi cấp cứu, 2 người bị thương nhẹ.

Đối với hành vi cố ý gây thương tích, công an tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Bắc Ninh triệu tập 6 người vụ taxi tông nhóm người đi đường

Ngày 9/8, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận tin báo từ Công an phường Phương Liễu về việc khoảng 2h30 ngày 8/8, tại khu vực quán bia Đức Anh (phố Do Nha, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh), đối tượng điều khiển xe taxi BKS 99E-008.50 tông nhóm 5 nam thanh niên.

Vụ việc làm 3 nam thanh niên bị thương phần mềm, ô tô vỡ kính trước và sau.

Hình ảnh hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp Công an phường Phương Liễu triệu tập người điều khiển ô tô và 5 nam thanh niên để điều tra, làm rõ toàn bộ sự việc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ, giải quyết theo quy định.

Trước đó, vụ việc được người dân quay clip, đăng lên mạng xã hội.