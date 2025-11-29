Bí mật sới bạc giữa sông Hồng: Khi thuyền trở thành "sới bạc bất khả xâm phạm"

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp các lực lượng triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên sông Hồng và sông Đuống, bắt giữ 20 đối tượng.

Theo cảnh sát, đầu tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm có biểu hiện đánh bạc trên sông Đuống và sông Hồng. Các cán bộ chiến sĩ được chỉ đạo tổ chức trinh sát, mật phục nhiều tuần để theo dõi phương thức hoạt động, phân công vai trò và thời điểm ra tay của nhóm.

Nhóm đối tượng đánh bạc trên sông bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CACC.

Xác định thời cơ đã chín muồi, rạng sáng 28/11, các mũi trinh sát đồng loạt tấn công, bắt giữ 20 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Đây là xới bạc hoạt động rất tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng bố trí cho con bạc chơi trực tiếp trên thuyền giữa sông, thay đổi liên tục vị trí neo đậu và chỉ thông báo địa điểm cho số ít người quen biết.

Con bạc muốn tham gia phải được người quen giới thiệu, liên hệ trước để nhận thời gian và địa điểm tập trung. Sát giờ chơi, nhóm mới thông báo địa điểm, thường là sảnh chung cư hoặc nơi công cộng. Tại đây, con bạc gửi xe, được nhóm cảnh giới dùng xe máy chở đến bờ sông, sau đó nhóm khác đưa lên ca nô ra thuyền lớn. Mỗi người tham gia phải nộp 1 triệu đồng cho mỗi ca chơi. Trước khi xuống thuyền, nhóm thu toàn bộ điện thoại và thiết bị định vị để tránh bị cài cắm.

Trung tá Hoàng Quốc Thực, Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết các đối tượng tham gia đường dây đến từ nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hà Nội. Nhóm này hoạt động trên sông vào ban đêm, trên tuyến có nhiều tàu thuyền qua lại, gây khó khăn cho việc tiếp cận, bắt giữ.

"Địa hình sông nước gây nguy hiểm cho cả đối tượng lẫn cán bộ tham gia phá án. Khi bị vây bắt, chúng có thể lập tức phi tang tang vật xuống sông. Chúng tôi đã bố trí mật phục tại nhiều điểm, đón lõng khi đối tượng lên bờ thay vì truy bắt trực tiếp trên sông để hạn chế rủi ro. Các mũi công tác chia thành nhiều lớp, kiên quyết không để sót lọt", Trung tá Thực cho biết.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ phối hợp Cảnh sát giao thông đường thủy và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để triệt phá các ổ nhóm hoạt động đánh bạc trên sông.