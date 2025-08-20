TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại; đối tượng trộm cắp lái ô tô tông vào xe công an

Hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại

Chiều 19/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng Công an của Trại giam số 6, Bộ Công an và lực lượng chức năng Nghệ An đang chốt chặn tại các tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt nam phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Quyết định truy nã của Giám thị Trại giam số 6, Bộ Công an đóng tại địa bàn xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An.

Phạm nhân trại là Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Từ ngày 1/12/2021, phạm nhân Hòa thi hành án tại Phân trại số 1, Trại giam số 6, đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An.

Ngày 18/8, phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam giữ.

Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để truy bắt phạm nhân trốn trại Trần Ngọc Hòa.

Theo quyết định truy nã của Giám thị Trại giam số 6, phạm nhân Trần Ngọc Hòa cao 1,6m, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hạnh Lâm, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp, truy bắt.

Đối tượng trộm cắp lái ô tô tông vào xe công an, kéo lê khoảng 1km

Chiều 19/8, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) số 8 thuộc Trạm CSGT Mađaguôi (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với lực lượng liên quan khống chế, bắt giữ được nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng).

Các đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ khi bỏ chạy hàng chục km.

Theo đó, tổ công tác trên gồm 6 cán bộ công an làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 8 xã khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, Tổ CSGT nhận được thông tin từ Công an xã Đạ Tẻh về một số đối tượng trộm cắp tài sản hiện đang ở địa phương, chưa xác định cụ thể về người và phương tiện gây án.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, tại tỉnh lộ ĐT 721 thuộc thôn 3, xã Đạ Tẻh, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 72A-253.76 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, lao xe máy vào làm Trung tá Cảnh sát giao thông gãy chân

Tuy nhiên, người lái phương tiện trên không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ CSGT đã nhanh chóng sử dụng phương tiện ô tô đặc chủng truy đuổi, đồng thời thông báo cho công an các đơn vị địa phương phối hợp truy bắt.

Trên đường trốn chạy, tại bùng binh Phước Tiến xe ô tô của các đối tượng đã va chạm với một xe máy của một cán bộ Công an xã Đạ Tẻh và kéo lê khoảng 1km. Xe ô tô biển kiểm soát 72A-253.76 tiếp tục quay đầu chuyển hướng bỏ chạy về tỉnh lộ ĐT 725 đi xã Bảo Lâm.

Đến địa phận xã Đạ Tẻh 3, một tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng các đối tượng tiếp tục điều khiển xe ô tô tông trực diện vào tổ công tác, may mắn các cán bộ công an trong tổ công tác đã tránh kịp nên không có thiệt hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của các đơn vị, khi các đối tượng trên di chuyển đến địa phận chân đèo Con Ó thì bị lực lượng chức năng dừng xe. Tại đây, các đối tượng đã "bỏ của chạy lấy người" nhưng vẫn bị CSGT, Công an xã và người dân phối hợp khống chế.

Qua đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận gồm: Lê Văn Thành (sinh năm 1981, thường trú xã Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 72A-253.76, chở theo Lê Thiện Mạnh (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai). Đây là nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hiện, các đối tượng đã được bàn giao cho được Công an xã Đạ Tẻh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bàng hoàng phát hiện 2 thi thể đang phân hủy nổi dưới mương nước

Chiều 19/8, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên. Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ danh tính 2 thi thể được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã này.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều cùng ngày một người dân đi ra khu vực mương nước, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An để cắt cỏ thì bàng hoàng phát hiện 2 thi thể.

Khu vực hiện trường vụ việc.

Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Công an xã Quỳnh Tam, chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ sự việc.

Truy bắt nhanh đối tượng đánh đập, hiếp dâm bé gái

Sáng 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Thanh Tuấn (SN 2000, thường trú huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (cũ); chỗ ở hiện tại: Ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16/8, anh N.V.M (SN 1990, cư trú ấp Mỹ Hoá 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) đến Công an xã Phú Tân, trình báo về việc con gái anh tên N.H.N.K.B (SN 2011) đi cùng bạn là Đ.M.Đ (SN 2013) mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.

Lực lượng công an bắt giữ Thạch Thanh Tuấn sau chưa đầy 24 giờ gây án. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Tân liền triển khai lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an và người dân phát hiện B và Đ bị trói hai tay, hai chân tại một mảnh ruộng, thuộc khu vực ấp Mỹ Hoá, xã Phú Tân.

B trong tình trạng không mặc quần áo với nhiều thương, có dấu hiệu bị hiếp dâm, còn Đ trên vùng đầu cũng có nhiều vết thương. B và Đ được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Tân cấp cứu, điều trị. Hiện sức khoẻ B và Đ đã ổn định.

Bắt giam người đàn ông hiếp dâm cô gái bị hạn chế khả năng nhận thức

Qua xác minh ban đầu nhận thấy có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”, chưa xác định được đối tượng nên Công an xã Phú Tân báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng gây án.

Đến trưa 17/8, các trinh sát đã xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn khi Tuấn đang ở nhà.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định: Khoảng 17 giờ ngày 16/8, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma tuý, Thạch Thanh Tuấn điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang đậu bên đường, thì thấy Đ điều khiển xe đạp điện chở N.H.N.K.B. Tuấn gọi Đ lại nhờ Đ đi mượn giùm cây tuốc nơ vít để sửa xe, Đ đồng ý và chạy xe đi mượn tuốc nơ vít. Lúc này Tuấn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với B. Một lúc sau Đ mang tuốc nơ vít lại cho Tuấn. Sửa xe xong, Tuấn trả công cho Đ và B số tiền 50.000 đồng nhưng cả hai không nhận.

Tuấn rủ Đ và B đi ra ruộng bẻ dưa hấu ăn, cả hai đồng ý và đi theo Tuấn đến khu vực ruộng vắng người qua lại. Tại đây Tuấn sử dụng hung khí (mang theo trong xe) đánh vào đầu B và Đ nhiều cái, rồi thực hiện hành vi đồi bại với B. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ nhóm nam, nữ che biển số xe để so kè tốc độ: Cảnh sát bắt tạm giam 17 người

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó bắt giam 17 người, 4 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là nhóm thanh, thiếu niên đã sử dụng xe độ chế, che biển số để tổ chức so kè tốc độ trên địa bàn xã Phước Hải vào khuya 16/8.

Hàng chục người tổ chức so kè tốc độ thời điểm bị CSGT vây bắt. Ảnh: CSGT

Trước đó, khoảng 23h20 ngày 16/8, tổ công tác thuộc Công an TP.HCM đã triển khai ngăn chặn hàng chục nam, nữ (từ 16 đến 22 tuổi) cùng 21 xe máy đã được độ chế, có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép tại khu vực bờ kè xã Phước Hải.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện các phương tiện đều đã bị thay đổi kết cấu, gắn pô nổ lớn, tháo gương chiếu hậu, lắp phụ tùng không đảm bảo an toàn.

Đáng chú ý, để đối phó cơ quan chức năng, nhiều đối tượng sử dụng khẩu trang hoặc dán che biển số khi điều khiển phương tiện.

Theo cơ quan chức năng, phần lớn các đối tượng trú tại khu vực Bình Dương (cũ), Đồng Nai và TP.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Trước đó, nhóm này đã lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập tại Long Thành, Đồng Nai sau đó chạy xe theo Quốc lộ 51, Quốc lộ 55 về xã Phước Hải với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, đi không đúng phần đường, gây nguy hiểm cho người đi đường.