Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Pháp luật
Thứ tư, ngày 20/08/2025 06:01 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại; đối tượng trộm cắp lái ô tô tông vào xe công an

+ aA -
A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 20/08/2025 06:01 GMT+7
Hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại; đối tượng trộm cắp lái ô tô tông vào xe công an, kéo lê khoảng 1km; bàng hoàng phát hiện 2 thi thể đang phân hủy nổi dưới mương nước... là những tin nóng 24 giờ qua.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại

Chiều 19/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng Công an của Trại giam số 6, Bộ Công an và lực lượng chức năng Nghệ An đang chốt chặn tại các tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt nam phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Quyết định truy nã của Giám thị Trại giam số 6, Bộ Công an đóng tại địa bàn xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An. 

Phạm nhân trại là Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Từ ngày 1/12/2021, phạm nhân Hòa thi hành án tại Phân trại số 1, Trại giam số 6, đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An.

Ngày 18/8, phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam giữ.

Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để truy bắt phạm nhân trốn trại Trần Ngọc Hòa. 

Theo quyết định truy nã của Giám thị Trại giam số 6, phạm nhân Trần Ngọc Hòa cao 1,6m, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hạnh Lâm, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp, truy bắt.

Đối tượng trộm cắp lái ô tô tông vào xe công an, kéo lê khoảng 1km

Chiều 19/8, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) số 8 thuộc Trạm CSGT Mađaguôi (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với lực lượng liên quan khống chế, bắt giữ được nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng).

Các đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ khi bỏ chạy hàng chục km.

Theo đó, tổ công tác trên gồm 6 cán bộ công an làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 8 xã khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, Tổ CSGT nhận được thông tin từ Công an xã Đạ Tẻh về một số đối tượng trộm cắp tài sản hiện đang ở địa phương, chưa xác định cụ thể về người và phương tiện gây án.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, tại tỉnh lộ ĐT 721 thuộc thôn 3, xã Đạ Tẻh, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 72A-253.76 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, lao xe máy vào làm Trung tá Cảnh sát giao thông gãy chân

Tuy nhiên, người lái phương tiện trên không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ CSGT đã nhanh chóng sử dụng phương tiện ô tô đặc chủng truy đuổi, đồng thời thông báo cho công an các đơn vị địa phương phối hợp truy bắt.

Trên đường trốn chạy, tại bùng binh Phước Tiến xe ô tô của các đối tượng đã va chạm với một xe máy của một cán bộ Công an xã Đạ Tẻh và kéo lê khoảng 1km. Xe ô tô biển kiểm soát 72A-253.76 tiếp tục quay đầu chuyển hướng bỏ chạy về tỉnh lộ ĐT 725 đi xã Bảo Lâm.

Đến địa phận xã Đạ Tẻh 3, một tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng các đối tượng tiếp tục điều khiển xe ô tô tông trực diện vào tổ công tác, may mắn các cán bộ công an trong tổ công tác đã tránh kịp nên không có thiệt hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của các đơn vị, khi các đối tượng trên di chuyển đến địa phận chân đèo Con Ó thì bị lực lượng chức năng dừng xe. Tại đây, các đối tượng đã "bỏ của chạy lấy người" nhưng vẫn bị CSGT, Công an xã và người dân phối hợp khống chế.

Qua đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận gồm: Lê Văn Thành (sinh năm 1981, thường trú xã Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 72A-253.76, chở theo Lê Thiện Mạnh (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai). Đây là nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hiện, các đối tượng đã được bàn giao cho được Công an xã Đạ Tẻh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bàng hoàng phát hiện 2 thi thể đang phân hủy nổi dưới mương nước

Chiều 19/8, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên. Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ danh tính 2 thi thể được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã này.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều cùng ngày một người dân đi ra khu vực mương nước, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An để cắt cỏ thì bàng hoàng phát hiện 2 thi thể.

Khu vực hiện trường vụ việc.

Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Công an xã Quỳnh Tam, chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ sự việc.

Truy bắt nhanh đối tượng đánh đập, hiếp dâm bé gái

Sáng 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Thanh Tuấn (SN 2000, thường trú huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (cũ); chỗ ở hiện tại: Ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16/8, anh N.V.M (SN 1990, cư trú ấp Mỹ Hoá 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) đến Công an xã Phú Tân, trình báo về việc con gái anh tên N.H.N.K.B (SN 2011) đi cùng bạn là Đ.M.Đ (SN 2013) mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.

Lực lượng công an bắt giữ Thạch Thanh Tuấn sau chưa đầy 24 giờ gây án. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Tân liền triển khai lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an và người dân phát hiện B và Đ bị trói hai tay, hai chân tại một mảnh ruộng, thuộc khu vực ấp Mỹ Hoá, xã Phú Tân.

B trong tình trạng không mặc quần áo với nhiều thương, có dấu hiệu bị hiếp dâm, còn Đ trên vùng đầu cũng có nhiều vết thương. B và Đ được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Tân cấp cứu, điều trị. Hiện sức khoẻ B và Đ đã ổn định.

Bắt giam người đàn ông hiếp dâm cô gái bị hạn chế khả năng nhận thức

Qua xác minh ban đầu nhận thấy có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”, chưa xác định được đối tượng nên Công an xã Phú Tân báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng gây án.

Đến trưa 17/8, các trinh sát đã xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn khi Tuấn đang ở nhà.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định: Khoảng 17 giờ ngày 16/8, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma tuý, Thạch Thanh Tuấn điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang đậu bên đường, thì thấy Đ điều khiển xe đạp điện chở N.H.N.K.B. Tuấn gọi Đ lại nhờ Đ đi mượn giùm cây tuốc nơ vít để sửa xe, Đ đồng ý và chạy xe đi mượn tuốc nơ vít. Lúc này Tuấn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với B. Một lúc sau Đ mang tuốc nơ vít lại cho Tuấn. Sửa xe xong, Tuấn trả công cho Đ và B số tiền 50.000 đồng nhưng cả hai không nhận.

Tuấn rủ Đ và B đi ra ruộng bẻ dưa hấu ăn, cả hai đồng ý và đi theo Tuấn đến khu vực ruộng vắng người qua lại. Tại đây Tuấn sử dụng hung khí (mang theo trong xe) đánh vào đầu B và Đ nhiều cái, rồi thực hiện hành vi đồi bại với B. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ nhóm nam, nữ che biển số xe để so kè tốc độ: Cảnh sát bắt tạm giam 17 người

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó bắt giam 17 người, 4 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là nhóm thanh, thiếu niên đã sử dụng xe độ chế, che biển số để tổ chức so kè tốc độ trên địa bàn xã Phước Hải vào khuya 16/8.

Hàng chục người tổ chức so kè tốc độ thời điểm bị CSGT vây bắt. Ảnh: CSGT

Trước đó, khoảng 23h20 ngày 16/8, tổ công tác thuộc Công an TP.HCM đã triển khai ngăn chặn hàng chục nam, nữ (từ 16 đến 22 tuổi) cùng 21 xe máy đã được độ chế, có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép tại khu vực bờ kè xã Phước Hải.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện các phương tiện đều đã bị thay đổi kết cấu, gắn pô nổ lớn, tháo gương chiếu hậu, lắp phụ tùng không đảm bảo an toàn.

Đáng chú ý, để đối phó cơ quan chức năng, nhiều đối tượng sử dụng khẩu trang hoặc dán che biển số khi điều khiển phương tiện.

Theo cơ quan chức năng, phần lớn các đối tượng trú tại khu vực Bình Dương (cũ), Đồng Nai và TP.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Trước đó, nhóm này đã lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập tại Long Thành, Đồng Nai sau đó chạy xe theo Quốc lộ 51, Quốc lộ 55 về xã Phước Hải với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, đi không đúng phần đường, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tham khảo thêm

Công an tỉnh Lâm Đồng khống chế 4 đối tượng có hành vi chống lực lượng công an đang làm nhiệm vụ

Công an tỉnh Lâm Đồng khống chế 4 đối tượng có hành vi chống lực lượng công an đang làm nhiệm vụ

Hai kẻ dàn cảnh va chạm giao thông, trộm iPhone 15 Pro Max ở Hà Nội

Hai kẻ dàn cảnh va chạm giao thông, trộm iPhone 15 Pro Max ở Hà Nội

Án tử hình với 'nữ quái' giết người giao thịt heo, cướp tài sản ở An Giang

Án tử hình với "nữ quái" giết người giao thịt heo, cướp tài sản ở An Giang

Tung tin bảo hiểm y tế “ảo”, đối tượng ở Đà Nẵng bị xử phạt

Tung tin bảo hiểm y tế “ảo”, đối tượng ở Đà Nẵng bị xử phạt

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị đề nghị truy tố vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị đề nghị truy tố vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp nhóm 7 thanh, thiếu niên đánh nhầm người khiến nạn nhân mù mắt vĩnh viễn

Đang đi trên đường tại Đà Nẵng, nam sinh 16 tuổi cùng bạn bị nhóm 7 thanh, thiếu niên chặn đường, dùng hung khí tấn công dã man khiến vỡ nhãn cầu mắt phải, mù vĩnh viễn.

Công an xử lý cô gái trẻ ở Huế tung hoang tin bị chặn đường cướp giật tài sản

Pháp luật
Công an xử lý cô gái trẻ ở Huế tung hoang tin bị chặn đường cướp giật tài sản

Khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành - người đánh phụ nữ ở sảnh chung cư tại Hà Nội

Pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành - người đánh phụ nữ ở sảnh chung cư tại Hà Nội

Quảng Ngãi: Biển thủ tiền thu nợ vay giúp cho ngân hàng, cựu cán bộ Hội phụ nữ xã bị bắt

Pháp luật
Quảng Ngãi: Biển thủ tiền thu nợ vay giúp cho ngân hàng, cựu cán bộ Hội phụ nữ xã bị bắt

Đà Nẵng: Truy tìm dấu vết đối tượng Wang Meng – mắt xích quan trọng trong vụ trộm 600 triệu đồng

Pháp luật
Đà Nẵng: Truy tìm dấu vết đối tượng Wang Meng – mắt xích quan trọng trong vụ trộm 600 triệu đồng

Đọc thêm

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'
Thế giới

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'

Thế giới

Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga, khiến vị tướng này bị thương nặng và phải cắt cụt tay chân, ảnh Euromaidanpress.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn